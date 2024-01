برخی از بهترین فیلم‌هایی که فروش بالای یک میلیارد دلار دارند، توانستند توجه و تحسین بینندگان و همچنین منتقدان را برانگیزند.

اگر داشتن فروش بالای یک میلیارد دلار زمانی یک نقطه عطف بسیار بزرگ برای آثار سینمایی در نظر گرفته می‌شد، امروزه رسیدن به این فروش برای برخی از آثار الزامی به شمار می‌رود. دیزنی قبل از همه‌گیری کرونا توانست آثار مختلفی را به روی پرده سینماها بیاورد که به فروش بالای یک میلیارد دلار دست پیدا کردند و حالا نیز همین معیاری برای فروش برخی از بزرگترین آثار بلاک‌باستری به شمار می‌رود. در حالی که همه‌گیری باعث کاهش تعداد فیلم‌هایی شده که به این عدد می‌رسند اما به نظر می‌رسد که دنیای سینما به‌آرامی در حال بهبود است و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز دو اثر توانستند به فروش بالای یک میلیارد برسند.

صنعت سینما در رقابت با سرویس‌های آنلاین ممکن است برای جلب توجه مجدد مخاطبان مشکل داشته باشد اما حقیقت ماجرا این است که مخاطبان به دنبال فیلم‌های خوب هستند و برای تماشای آن‌ها نیز هزینه می‌کنند. بیش از ۵۰ فیلم توانستند به فروش بالای یک میلیارد دلار در گیشه دست پیدا کنند اما تنها برخی از آن‌ها را می‌توان با اطمینان اثری عالی نامید. در ادامه این مطلب به معرفی ۲۰ فیلم می‌پردازیم که به همان اندازه که از نظر مالی موفق بودند، کیفیت بالایی دارند و ترکیب درستی و خوبی از هنر و تجارت هستند.

۲۰. فیلم Star Wars: The Force Awakens – محصول سال ۲۰۱۵

فیلم Star Wars: The Force Awakens

فروش جهانی: دو میلیارد و ۷۱ میلیون دلار

فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بر می‌خیزد» همه کاری که یک دنباله باید انجام بدهد را انجام داد. در حالی که شخصیت‌های آشنا همانند هان سولو با بازی هریسون فورد و لیا ارگانا با بازی کری فیشر بار دیگر در این فیلم در نقش‌های خودشان حاضر بودند، آنچه که بینندگان را به تماشای این اثر سینمایی کشانده بود، جذابیت ستاره‌های جدید آن یعنی دیزی ریدلی، جان بویگا و اسکار آیزاک بوده است. این اثر سینمایی همچنین به معرفی شخصیت کایلو رن با بازی آدام درایور پرداخته بود که پیچیده‌ترین شرور در کل این حماسه به شمار می‌رود.

با این حال، فیلم «نیرو برمی‌خیزد» تنها تکراری از موارد آشنا بود. این اثر اساساً برداشتی تازه از داستان فیلم A New Hope به شمار می‌رفت و به جای تلاش برای انجام کاری تازه در این فرنچایز ارزشمند، ترجیح داده تا ریسک نکند. با این وجود، طرفداران از تماشای این اثر لذت بردند و فروش این فیلم نیز گواهی بر آن است. با اینکه گذر زمان باعث بهتر شدن این اثر سینمایی نشده اما همچنان فیلمی ارزشمند و لذت‌بخش در این فرنچایز محسوب می‌شود.

۱۹. فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest – محصول سال ۲۰۰۶

فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

فروش جهانی: یک میلیارد و ۶۶ میلیون دلار

سه‌گانه ابتدایی «دزدان دریایی کارائیب» ساخته گور وربینسکی بازتاب‌دهنده برخی از عجیب‌ترین و اصیل‌ترین فیلمسازی بلاک‌باستری قرن بیست و یکم میلادی بود. چه کسی فکرش را می‌کرد که یک پارک سرگرمی دیزنی بتواند به چنین سه‌گانه حماسی با مقیاس و اندازه The Lord of the Rings تبدیل شود. با این حال، برخلاف تمام مشکلات، این فیلم‌ها توانستند به پدیده‌های سینمایی برجسته‌ای در بین طرفداران تبدیل شوند که پر از کاراکترهای خاطره‌انگیز و جلوه‌های ویژه خارق‌العاده هستند.

فیلم «دزدان دریایی: صندوقچه مرد مرده» به معرفی شخصیت دیوی جونز با بازی بیل نای می‌پردازد که یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های موشن کپچر تاریخ سینما محسوب می‌شود. موفقیت این اثر سینمایی بسیار شگفت‌انگیز بود به‌خصوص اینکه فیلم قبلی این مجموعه نتوانست فروش بسیار زیادی داشته باشد. در هر صورت، جذابیت‌های سینمایی بالای این اثر سینمایی در کنار کاریزمای ستاره آن و همچنین پشتوانه‌ای بزرگ همچون دیزنی سبب شده تا این فیلم بسیار پرفروش باشد.

۱۸. فیلم The Dark Knight Rises – محصول سال ۲۰۱۲

فیلم The Dark Knight Rises

فروش جهانی: یک میلیارد و ۸۱ میلیون دلار

با اینکه بسیاری از افراد فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» را نسبت به فیلم قبلی آن در سطح پایین‌تری می‌بینند اما باید گفت که فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» همچنان یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی تاریخ به شمار می‌رود. این اثر کاملاً نشان داد که کریستوفر نولان اصلاً قصد ندارد که رویکردی شبیه به فیلم قبلی داشته باشد و بیشتر تلاش داشته تا حماسه‌ای معنوی و احساسی بسازد که به مسائل اجتماعی می‌پردازد.

فیلم «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» همچنین پایانی مناسب و خوب برای این سه‌گانه به شمار می‌رود، سه‌گانه‌ای که همچنان بهترین سه‌گانه در ژانر ابرقهرمانی محسوب می‌شود. این اثر سینمایی یکی از نادرترین فیلم‌های ابرقهرمانی است که در آن، عواقب واقعی احساس می‌شوند و پایانی قطعی برای داستان رقم می‌خورد. با اینکه این اثر سینمایی ممکن است در اکت سوم خودش مشکلاتی داشته باشد اما بازیگران باارزش و همچنین سکانس‌های اکشن جاه‎طلبانه سبب شده تا تماشای این فیلم بسیار مهیج و ارزشمند باشد.

۱۷. فیلم Avengers: Endgame – محصول سال ۲۰۱۹

فیلم Avengers: Endgame

فروش جهانی: دو میلیارد و ۷۹۹ میلیون دلار

فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» پایان بسیار خوبی برای حماسه ابدیت در دنیای سینمایی مارول بود و به این فرنچایز حماسی کمک کرد تا پایانی را برای اولین نسل از ابرقهرمانان خودش رقم بزند. با وجود اینکه این فیلم سه ساعت زمان دارد اما همچنان از ساختاری خوب بهره می‌برد و اکت اول روی فقدان و غم انتقام‌جویان تمرکز دارد، اکت دوم به عناصر سفر در زمان می‌پردازد و اکت سوم نیز رویارویی نهایی با تانوس با بازی جاش برولین را نشان می‌دهد.

این اثر سینمایی به‌خاطر داستان‌سرایی احساسی و جاه‌طلبانه خودش ستایش شده و بدون شک یکی از بهترین رویدادهای سینمایی در هزاره جدید است و هیچ کدام از آثار فاز چهارم و پنجم مارول نیز نتوانستند در حد و اندازه آن باشند. فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» پایانی بر یک دوره نه‌تنها در این فرنچایز بلکه در کل ژانر ابرقهرمانی بود. با اینکه ماجراجویی‌های ابرقهرمانی بیشتری در راه هستند اما هیچ کدام به دستاورد این اثر سینمایی دست پیدا نخواهند کرد.

۱۶. فیلم The Avengers – محصول سال ۲۰۱۲

