در صنعتی مملو از بازی های از یاد رفته، عناوینی هستند که لیاقتشان پیش از آن چیزی بوده که به آنها بها داده شده است.

تا به امروز تاریخچه اقتباس آثار سینمایی و سریالی در قالب بازی‌های ویدیویی، پر از فراز و نشیب ظاهر شده؛ البته در مواردی، بازی‌های اقتباس شده توانسته‌اند تا در حد و اندازه عناوین مورد اقتباس خود قرار بگیرند و حتی از آن‌ها فراتر بروند. اما در موارد دیگر، شاهد ارائه بسیار ضعیف چنین آثاری بوده‌ایم. با این حال، تمام این آثار اقتباسی وجه اشتراکی دارند که آنها را از سایر بازی‌های ویدیویی متمایز می‌کند.

این عناوین به دلیل ارتباط مستقیم با آثار نام آشنای دنیای سینما و تلویزیون، به نحوی خود را در کانون توجه رسانه‌ها و طرفداران این آثار قرار خواهند داد. با این اوصاف، عناوینی هستند که آنطور که باید و شاید مورد تشویق و توجه گیمرها قرار نگرفته‌اند. در حقیقت، مجموعه‌ای از عوامل توانستند تا روی آن درخششی که درخور کیفیت این بازی‌ها بود، سایه بیندازند. امروز قصد داریم تا ۲۰ بازی این‌چنینی را که با چنین سرنوشت تلخی روبه‌رو شده‌اند، با یکدیگر مرور کنیم.

۲۰. Scarface: The World is Yours

فیلم سینمایی اسکارفیس (Scarface) محصول سال ۱۹۸۳ میلادی، بازگو‌کننده بخشی از داستان زندگی تونی مونتانا (Tony Montana) است. مونتانا یک پناهنده کوبایی است که به آمریکا آمده‌ و طی سلسله اتفاقاتی، به گانگستر شماره یک میامی تبدیل می‌شود. سکانس نهایی فیلم، مبارزه حماسی مونتانا در یک تیراندازی نفس‌گیر را به تصویر می‌کشد و در نهایت، با مرگ شخصیت اصلی داستان خاتمه پیدا می‌کند.

دقیقا از همینجا، داستان بازی Scarface: The World is Yours آغاز می‌شود؛ آن هم با طرح این سوال که چه میشد اگر تونی مونتانا از آن مهلکه انتهای فیلم جان سالم به در می‌برد؟ در طول داستان بازی، مونتانا در صدد احیای امپراطوری مواد مخدر خود است و می‌خواهد از دشمنان خود انتقام بگیرد.

کلیت و پایه بازی، شباهت غیرقابل‌انکاری با عناوین محبوبی از جمله Grand Theft Auto: Vice City دارد. در این بازی، بازیکنان می‌توانند آزادانه به گشت‌و‌گذار در نسخه‌ای دیجیتالی از شهر میامی بپردازند و با مدیریت کارتل مواد مخدر تونی مونتانا، رقبایشان را از صحنه روزگار محو کنند. مدیریت این کارتل مواد مخدر بخشی مهم، تاثیرگذار و درگیرکننده در بازی به شمار می‌رود؛ چراکه بازیکنان باید زمان زیادی از تجربه‌شان را به بستن قرارداد با شرکای مختلف و گسترش آوازه تونی مونتانا در شهر میامی اختصاص بدهند. هرچند Scarface: The World is Yours می‌تواند تحت شرایطی مضحک به نظر برسد، اما همچنان در انتقال حس و حال فیلم مورد اقتباس خود موفق عمل می‌کند.

۱۹. Buffy the Vampire Slayer

با پایان فصل آخر سریال Buffy the Vampire Slayer در سال ۲۰۰۲، بازی اقتباس شده از این سریال با همین نام روانه بازار شد. عرضه دیرهنگام و انحصار این عنوان برای کنسول‌های ایکس باکس، تاثیر انکارناپذیری در عدم موفقیت این بازی داشتند. عده کمی زحمت تجربه بازی را به خود دادند و نمرات نسبتاً خوب بازی هم نتوانستند آن را از منجلابی که در آن گرفتار شده بود، نجات دهند. با تمام این تفاسیر، بازی Buffy the Vampire Slayer را می‌توان یکی از بهترین عناوین اکشن ادونچر و حتی یکی از بهترین بازی‌های دوران آغازین فعالیت ایکس باکس در صنعت بازی قلمداد کرد.

بازی Buffy the Vampire Slayer با وفاداری کامل به سریال مورد اقتباسش، توانست حال و هوای خاص به کار رفته در تولید سریال را با سبکی جدید به مخاطبان خود ارائه دهد. با این حال، این گیم‌پلی بازی بود که بیش از سایر بخش‌های آن می‌درخشید. پازل‌های الهام گرفته از سری بازی‌های Tomb Raider و مبارزات سنگین Buffy the Vampire Slayer که به خوبی حس مبارزه با خون آشام‌ها را به بازیکن منتقل می‌کردند، ترکیبی خاص و البته خوشایند را به طرفداران Buffy تحویل دادند. با وجود نقص‌های ریز و درشتی که در گوشه و کنار بازی به چشم می‌خوردند، بی‌شک Buffy the Vampire Slayer اقتباسی فوق‌العاده برای سریال مورد اقتباسش به شمار می‌رود.

۱۸. Stranger Things 3: The Game

مطمئناً یکی از محصولات قابل توجه و محبوب پلتفرم استریم نتفلیکس، سریال استرنجر سینگز (Stranger Things) ساخته برادران دافر (Duffer brothers) بوده؛ این محصول به قدری معروف و شناخته‌شده بود که نتفلیکس را مجاب کرد با بستن قراردادی در راستای توسعه چند بازی، این سری را به صنعت بازی‌های ویدیویی بیاورد. وظیفه ساخت این بازی‌ها برعهده استودیو Bonus XP بود که پس از توسعه اولین بازی اقتباسی سریال استرنجر سینگز برای پلتفرم موبایل، با اعتماد به نفسی بیشتر به سراغ توسعه Stranger Things 3: The Game رفت.

Stranger Things 3: The Game حاصل کمال فرمول بکار رفته در توسعه بازی اول است. اینبار اکشن سریع‌تر بوده به طور کلی، با اثری بازتر و آزادی عمل بیشتر رو‌به‌رو هستیم. همانطور که از نام بازی هم پیدا است، Stranger Things 3: The Game براساس وقایع و داستان فصل سوم سریال استرنجر سینگز ساخته شده است. همچون بازی اول، شاهد آرت‌استایل پیکسلی و شخصیت‌های متنوعی هستیم که هرکدام، قدرت‌ها و توانایی‌های بخصوص خود را دارند. در نهایت باید گفت که بازی Stranger Things 3: The Game هم جزو آن دسته از آثاری است که به آنچه لایقش بود، دست پیدا نکرد.

۱۷. Kamen Rider: Memory of Heroez

