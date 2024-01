از ظاهر جدید آنتونی مکی در قامت کاپیتان آمریکا رونمایی شد

تصویری از ظاهر جدید کاپیتان آمریکا با نقش آفرینی آنتونی مکی منتشر شده که تفاوت چشمگیری با گذشته داشته است.

یکی از موردانتظارترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول، چهارمین فیلم اختصاصی کاپیتان آمریکا تحت عنوان Captain America: Brave New World (کاپیتان آمریکا: دنیای نو شگفت‌انگیز) نام دارد که برای نخستین‌بار آنتونی مکی را در پروژه‌ای سینمایی و در قامت کاپیتان آمریکا می‌بینیم؛ لقب کاپیتان آمریکایی که استیو راجرز پس از پیروزی بر علیه تانوس و در پایان فاز سوم MCU به شکلی نمادین و به یاد ماندنی آن را برای همیشه کنار گذاشت.

۳ سال پیش در جریان وقایع مجموعه تلویزیونی The Falcon and the Winter Soldier از فاز چهارم دنیای سینمایی مارول شاهد بودیم که سم ویلسون با نقش آفرینی آنتونی مکی بالاخره سپر استیو راجرز را در دست گرفت و با ظاهری متفاوت به عنوان کاپیتان آمریکا خود را معرفی نمود.

حال به لطف تازین تصویر منتشر شده از فیلم اختصاصی کاپیتان آمریکا متوجه شدیم که ظاهر سم ویلسون حتی نسبت به سریال The Falcon and the Winter Soldier نیز تغییر قابل توجهی به خود دیده و بیش از پیش به لباس استیور راجرز شبیه شده است.

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده کردید، رنگ سفید کاهش پیدا کرده و در عین حال رنگ‌های قرمز و آبی نمای جذاب‌تری به لباس سم ویلسون بخشیده تا یادآور ظاهر کاپیتان آمریکا استیو راجرز بوده باشد.

فیلم Captain America: Brave New World که طبق گزارشات منتشر شده، روایتی سیاسی از دنیای سینمایی مارول را به تصویر خواهد کشید، برای اکران در تاریخ تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۶ بهمن ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.

منبع: دایرکت