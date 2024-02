۱۰۰ فیلم برتر از نگاه IMDb| قسمت اول

IMDb پایگاه داده آنلاین است که دربرگیرنده اطلاعات بازیگران، فیلم‌ها، بازی‌های ویدیویی، سریال‌ها و تولیدات سینمایی و تلویزیونی می‌باشد.

آی‌ام‌دی‌بی یکی از مهم‌ترین وبگاه‌ها در گونه خود بوده و ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون بازدیدکننده دارد. همچنین با داشتن جایگاه ۷۰ در وبگاه الکسا، پایگاه داده‌های اینترنتی فیلم‌ها جزو ۱۰۰ وبگاه پربازدید اینترنت در سراسر جهان شناخته شد.

بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها فهرستی از ۲۵۰ فیلم برتر تاریخ سینمای جهان را نیز منتشر کرده‌است. این فهرست روزانه تغییر می‌کند و آپدیت می‌شود؛ هرچند که معمولاً ده فیلم برتر تغییر زیادی نمی‌کنند. برای تهیه این فهرست، میلیون‌ها رأی از کاربران، و همچنین داوران داده شده‌است. فقط فیلم‌هایی که مدت زمان آن‌ها بیشتر از ۴۵ دقیقه می‌بوده و تعدادی آرای آن‌ها بیشتر از ۲۵ هزار رأی باشد در این فهرست قرار می‌گیرد. فیلم رستگاری در شاوشنک در این فهرست رتبه اول، و فیلم پدرخوانده رتبه دوم را کسب کرده‌اند؛ که البته هرکدام با تقریبی از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ رأی به این رتبه دست یافته‌اند. تنها دو فیلم ایرانی در این فهرست قرار دارند: جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی.

در این مقاله به سراغ معرفی ۱۰۰ فیلم برتر IMDb رفته‌ایم که در سری اول به بررسی ۵۰ فیلم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

۱. The Shawshank Redemption

سال ساخت: ۱۹۹۴

زبان: انگلیسی

ژانر: درام

مدت‌زمان فیلم: ۱۴۲ دقیقه

کارگردان: فرانک دارابونت

بازیگران اصلی: تیم رابینز، مورگان فریمن

امتیاز (IMDb): ۹٫۳

رستگاری در شاوشنک فیلمی آمریکایی در ژانر درام به نویسندگی و کارگردانی فرانک دارابونت و بر پایه رمان کوتاه ریتا هیورث و رستگاری در شاوشنک (۱۹۸۲) نوشته استیون کینگ است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد. این فیلم داستان بانکداری به نام اندی دوفرین (تیم رابینز) را روایت می‌کند که به‌دلیل قتل همسرش با معشوقه‌اش، علی‌رغم ادعای بی‌گناهی به حبس ابد در بازداشتگاه شاوشنک محکوم می‌شود. او دو دهه بعد با یک قاچاقچی زندانی دیگر به نام الیس «رد» ردینگ (مورگان فریمن) دوست می‌شود و نقش مهمی در عملیات پولشویی سرپرست زندان، ساموئل نورتون (باب گانتون) دارد. ویلیام سدلر، کلنسی براون، گیل بیلاز و جیمز ویتمور در نقش‌های مکمل ظاهر می‌شوند.

گرچه رستگاری در شاوشنک هنگام انتشار با استقبال منتقدان روبرو شد و به‌ویژه برای داستان و نقش‌آفرینی رابینز و فریمن مورد تحسین قرار گرفت اما در گیشه با شکست همراه بود و تنها ۱۶ میلیون دلار در نخستین نمایش خود فروش داشت. دلایل زیادی برای شکست فیلم در آن زمان ذکر شد؛ از جمله رقابت با فیلم‌هایی مانند داستان عامه‌پسند و فارست گامپ، عدم محبوبیت عمومی فیلم‌های زندان، نبود شخصیت‌های زن و حتی عنوان فیلم که برای تماشاگران گیج‌کننده تلقی می‌شد. این فیلم در ادامه نامزد دریافت چندین جایزه از جمله هفت جایزه اسکار شد.

۲. The Godfather

سال ساخت: ۱۹۷۲

زبان: انگلیسی، ایتالیایی

ژانر: درام، جنایی

مدت‌زمان فیلم: ۱۷۵ دقیقه

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران اصلی: مارلون براندو، آل پاچینو

امتیاز (IMDb): ۹٫۲

پدرخوانده فیلم جنایی آمریکایی محصول ۱۹۷۲ به کارگردانی فرانسیس فورد کوپولا است که فیلم‌نامه‌اش را به همراه ماریو پوزو نوشت. این فیلم بر پایه رمان به همین نام نوشتهٔ پوزو ساخته شده‌است که پرفروش‌ترین رمان ۱۹۶۹ شد. در این فیلم مارلون براندو، آل پاچینو، جیمز کان، ریچارد اس. کاستلانو، رابرت دووال، استرلینگ هایدن، جان مارلی، ریچارد کونته و دایان کیتن ایفای نقش می‌کنند. این نخستین قسمت از سه‌گانه پدرخوانده است. داستان این فیلم از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ اتفاق می‌افتد و به شرح حال خانواده کورلئونه تحت نظر پدرسالار ویتو کورلئونه (براندو) می‌پردازد که بر تحول پسر کوچکش، مایکل کورلئونه (پاچینو) تمرکز دارد. این فیلم نامزد ۱۱ جایزه اسکار و برنده ۴ اسکار شد.

۳. The Dark Knight

سال ساخت: ۲۰۰۸

زبان: انگلیسی

ژانر: اکشن، هیجان‌انگیز، جنایی

مدت‌زمان فیلم: ۱۵۲ دقیقه

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران اصلی: کریستین بیل، هیث لجر، مایکل کین

امتیاز (IMDb): ۹

شوالیه تاریکی فیلمی ابرقهرمانی محصول ۲۰۰۸ به کارگردانی کریستوفر نولان است که فیلم‌نامه‌اش را او به همراه برادرش جاناتان به نگارش درآورده است. این فیلم که بر اساس ابرقهرمان دی‌سی کامیکس یعنی بتمن ساخته شده، دنبالهٔ بتمن آغاز می‌کند (۲۰۰۵) است و دومین فیلم در سه‌گانه شوالیه تاریکی به‌شمار می‌رود. در داستان فیلم، ابرقهرمان بتمن، ستوان پلیس جیم گوردون و دادستان ناحیه‌ای هاروی دنت برای از بین بردن جرائم سازمان‌یافته در گاتهام سیتی متحد می‌شوند، اما کوشش آن‌ها با مداخلهٔ مغز متفکر آنارشیستی یعنی جوکر که در پی آزمایش این است که بتمن تا کجا پیش خواهد رفت تا شهر را از هرج و مرج کامل نجات دهد، بی‌نتیجه می‌ماند. گروه بازیگران فیلم شامل کریستین بیل، مایکل کین، هیث لجر، گری اولدمن، آرون اکهارت، مگی جیلنهال و مورگان فریمن می‌شود.

شوالیه تاریکی نامزد دریافت ۸ جایزه اسکار شد که از این بین، جایزه بهترین تدوین صدا و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای هیت لجر را دریافت کرد. شوالیه تاریکی از زمان انتشارش به‌عنوان یکی از برترین فیلم‌های ابرقهرمانی، یکی از بهترین فیلم‌های دهه ۲۰۰۰ و یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ ارزیابی شده‌است.

۴. Schindler’s List

سال ساخت: ۱۹۹۳

زبان: انگلیسی، آلمانی، عبری

ژانر: زندگی‌نامه، درام، تاریخی

مدت‌زمان فیلم: ۱۹۵ دقیقه

کارگردان: استیون اسپیلبرگ

بازیگران اصلی: لیام نیسون، رالف فاینز، بن کینگزلی

امتیاز (IMDb): ۹

فهرست شیندلر فیلم درام تاریخی آمریکایی محصول ۱۹۹۳ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی استیون اسپیلبرگ و نویسندگی استیون زایلیان است. این فیلم بر اساس رمان غیرداستانی چاپ ۱۹۸۲ یعنی کشتی شیندلر اثر توماس کنیلی ساخته شده‌است. داستان فیلم دربارهٔ اسکار شیندلر، صنعتگر آلمانی، است که در طول جنگ جهانی دوم بیش از یک هزار پناهنده عمدتاً یهودی لهستانی را با به‌کارگیری آن‌ها در کارخانه‌هایش از هولوکاست نجات داد. لیام نیسون در نقش شیندلر، ریف فاینز در نقش افسر اس‌اس آمون گوت و بن کینگزلی در نقش حسابدار یهودی شیندلر ایزاک اشترن، بازیگران فیلم هستند.

این فیلم نامزد دریافت دوازده جایزه اسکار بود و هفت جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه اقتباسی و بهترین موسیقی متن را برنده شد. این فیلم جوایز متعدد دیگری از جمله هفت جایزه بفتا و سه جایزه گلدن گلوب کسب کرد. در سال ۲۰۰۷، نام فهرست شیندلر از سوی انستیتوی فیلم آمریکا در رتبه هشتم فهرست ۱۰۰ بهترین فیلم آمریکایی تمام دوران قرار گرفت.

۵. Lord of the Rings: Return of the King

سال ساخت: ۲۰۰۳

زبان: انگلیسی

ژانر: ماجراجویی، اکشن، درام

مدت‌زمان فیلم: ۲۰۱ دقیقه

کارگردان: پیتر جکسون

بازیگران اصلی: الیجا وود، ویگو مورتنسن، ایان مک کلن

امتیاز (IMDb): ۹

ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه یک فیلم ماجراجویی فانتزی حماسی به کارگردانی پیتر جکسون است که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. فیلم‌نامه فیلم را فرن والش، فیلیپا بوینس و جکسون بر پایه جلد سوم ارباب حلقه‌ها نوشته جی. آر. آر. تالکین به نگارش درآورده‌اند و پس از یاران حلقه (۲۰۰۱) و ارباب حلقه‌ها (۲۰۰۲) آخرین قسمت از سه‌گانه ارباب حلقه‌ها به‌شمار می‌رود. بازگشت پادشاه دنباله داستان دو برج است و در آن فرودو، سم و گالوم راهی کوه نابودی در موردور می‌شوند تا حلقه یگانه را نابود کنند، اما از اهداف واقعی گالوم اطلاعی ندارند. در همین حین گندالف، آراگورن، لگولاس، گیملی و سایر افراد در حال متحد شدن با یکدیگر علیه سائورون و لژیون‌هایش در میناس تیریت هستند.

در هفتاد و ششمین دوره جوایز اسکار تمام یازده جایزه‌ای را که برای آن‌ها نامزد شده بود، از جمله جایزه بهترین فیلم را کسب کرد. همچنین پس از سه‌گانه اصلی جنگ ستارگان، دومین مجموعه فیلمی بود که همه آثارش برنده جایزه اسکار بهترین جلوه‌های تصویری شدند.

۶. The Godfather Part II

سال ساخت: ۱۹۷۴

زبان: انگلیسی، ایتالیایی

ژانر: درام

مدت‌زمان فیلم: ۲۰۲ دقیقه

کارگردان: فرانسیس فورد کاپولا

بازیگران اصلی: آل پاچینو، رابرت دنیرو

امتیاز (IMDb): ۹

پدرخوانده: قسمت دوم فیلمی داستانی-جنایی به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا و محصول سال ۱۹۷۴ کمپانی آمریکایی پارامونت پیکچرز است. این فیلم پس از موفقیت درخشان فیلم پدرخوانده و در ادامه آن ساخته شد. کاپولا در ابتدا نمی‌خواست که خود این فیلم را بسازد (به‌ دلیل جنجال‌های بسیار با کمپانی در ساخت فیلم پدرخوانده) و کارگردانی آن را به مارتین اسکورسیزی که در آن زمان زیاد به شهرت نرسیده بود، پیشنهاد کرد. ولی کمپانی پارامونت با این پیشنهاد مخالفت کرد ولی در عوض کاپولا اختیارات زیادی از آن‌ها گرفت و با این کار خود، از دخالت‌های بسیار کمپانی جلوگیری کرد.

این فیلم مانند قسمت نخست آن هواداران بسیاری دارد و بین منتقدان بحث‌های زیادی مبنی بر این‌که کدام فیلم بهتر است شده‌است. این فیلم در نظرسنجی وبگاه «IMDb» تاکنون حائز مقام سوم شده‌است. همچنین مقام دوم نظرسنجی از کارگردانان و مقام چهارم نظرسنجی از منتقدان مجله سایت‌اندساند را نیز دارا است.

۷. ۱۲Angry Men

سال ساخت: ۱۹۵۷

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی

مدت‌زمان فیلم: ۹۶ دقیقه

کارگردان: سیدنی لومت

بازیگران اصلی: هنری فوندا، لی جی کاب

امتیاز (IMDb): ۹

۱۲ مرد خشمگین فیلمی درام حقوقی محصول سال ۱۹۵۷ آمریکاست که بر اساس داستانی تلویزیونی به همین نام نوشته رجینالد رز و به کارگردانی سیدنی لومت ساخته شده‌است. داستان درباره هیئت منصفه دادگاهی متشکل از دوازده نفر است که بایستی دربارهٔ گناهکار بودن یا بی‌گناهی جوانی به اتهام قتل تصمیم‌گیری کنند. فیلم به دلیل اینکه تنها از یک لوکیشن در بیشتر طول فیلم و دوازده بازیگر اصلی استفاده کرده‌است مورد توجه می‌باشد. همچنین شخصیت مثبت این فیلم (تصمیم‌گیرنده شماره ۸) در لیست پنجاه قهرمان برتر تاریخ سینما در بنیاد فیلم آمریکا (AFI)، در رتبه ۲۸ قرار دارد.

ایده نمایشنامه رجینالد رز، بارها در فیلم‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. معروف‌ترین بازسازی این فیلم، نسخه سال ۱۹۹۷ با همین نام است که آن هم توسط مترو گلدوین مایر منتشر شد. این فیلم هم در کسب جوایز موفق بود و هم در نظر عموم؛ و در کل بازسازی خوبی محسوب می‌شود. فیلم هندی در انتظار تصمیم‌گیری و فیلم روسی ۱۲ از بازسازی‌های دیگر این فیلم هستند.

این فیلم همچنین در بیشتر «مجموعه لیست‌های ۱۰۰ سال…» بفا از جمله ۱۰۰ سال… ۱۰۰ فیلم و ۱۰۰ سال… ۱۰۰ هیجان؛ در اولی به عنوان هشتاد و هفتمین فیلم برتر تاریخ سینمای جهان و در دومی به عنوان هشتاد و هشتمین فیلم هیجان‌انگیز برتر شناخته شده‌است.

۹. Pulp Fiction

سال ساخت: ۱۹۹۴

زبان: انگلیسی

ژانر: درام، جنایی

مدت‌زمان فیلم: ۱۵۴ دقیقه

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

بازیگران اصلی: جان تراولتا، اوما تورمن، ساموئل جکسون، بروس ویلیس

امتیاز (IMDb): ۸٫۹

داستان عامه‌پسند یا پالپ فیکشن فیلم جنایی آمریکایی محصول ۱۹۹۴ به نویسندگی و کارگردانی کوئنتین تارانتینو است. فیلم‌نامه آن از داستانی بود که تارانتینو به‌همراه راجر اوری خلق کرد. این فیلم چهار حکایت درهم‌تنیده از جنایت و خشونت در لس آنجلس، کالیفرنیا را روایت می‌کند. گروه بازیگران فیلم را جان تراولتا، ساموئل ال. جکسون، وینگ ریمز و اوما تورمن تشکیل می‌دهند. پالپ فیکشن نامزد دریافت هفت جایزه اسکار، شامل بهترین فیلم شد که تارانتینو و اوری، فیلم‌نامه‌نویسان فیلم، توانستند جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی را از آنِ خود کنند. نامزدی بهترین کارگردانی برای تارانتینو و نامزدی جایزه اسکار بازیگری برای تراولتا، جکسون و تورمن از دیگر دستاوردهای این فیلم در مراسم جایزه اسکار بودند.

۱۰. Inception

سال ساخت: ۲۰۱۰

زبان: انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی

ژانر: ماجراجویی، اکشن، علمی‌تخیلی

مدت‌زمان فیلم: ۱۴۸ دقیقه

کارگردان: کریستوفر نولان

بازیگران اصلی: لئوناردو دیکاپریو، جوزف گوردون، کن واتانابه

امتیاز (IMDb): ۸٫۸

تلقین یک فیلم اکشن علمی تخیلی به نویسندگی و کارگردانی کریستوفر نولان است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد. نولان تهیه‌کنندگی این فیلم را با همسرش، اما توماس، بر عهده داشته‌است. در این فیلم لئوناردو دی‌کاپریو نقش یک دزد حرفه‌ای را ایفا می‌کند که با نفوذ به ضمیر ناخودآگاه افراد، افکار آن‌ها را می‌دزدد. او، که در ایالات متحده تحت پیگرد قانونی است، با پیشنهاد پاک شدن سابقه‌اش در ازای یک کار که غیرممکن به نظر می‌رسد، روبه‌رو می‌شود: تلقین یک ایده به ضمیر ناخودآگاه یک شخص.

این فیلم چهار جایزه اسکار در دسته‌بندی بهترین فیلم‌برداری، بهترین تدوین صدا، بهترین صداگذاری و بهترین جلوه‌های تصویری کسب کرد و در دسته‌بندی بهترین فیلم، جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی، طراحی صحنه و بهترین موسیقی فیلم نیز نامزد شده بود.

۱۱. Fight Club