تریلر تازه فیلم In The Land Of Saints And Sinners با هنرنمایی لیام نیسون علی محمدپناه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - 11:00

به تازگی تریلری برای فیلم In The Land Of Saints And Sinners منتشر شده که لیام نیسون را به نمایش در می‌آورد. فیلم «در سرزمین قدیسان و گناهکاران» اثری مهیج و ایرلندی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را رابرت لورنز در دست داشته و در آن، لیام نیسون نقش اصلی را بازی می‌کند. به تازگی تریلری برای این اثر منتشر شده که نیم نگاهی از درون این فیلم را به نمایش در می‌آورد. این فیلم سینمایی داستان مردی ایرلندی به نام فینبار را دنبال می‌کند که پس از یک عمر گناه به دنبال رستگاری است. به تازگی تریلری برای این اثر سینمایی منتشر شده که در ادامه می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید. این تریلر فینبار مورفی را در تپه‌های ایرلند نشان می‌دهد که چندین نفر را کشته است. حالا او پس از یک عمر گناه به دنبال رستگاری است و این در حالی است که شخصی از گذشته‌اش به دنبال شکار او است و ظاهرا اهداف بسیار پلیدی در ذهنش دارد. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ لیام نیسون در این اثر سینمایی نقش شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کند و در کنار وی نیز بازیگران دیگری همچون کران هایندز، دزموند ایستوود، کانر مک‌نیل، کری کوندان و سیموس اوهارا نقش‌آفرینی می‌کنند. فیلم‌نامه این اثر سینمایی را مارک مایکل مک‌نالی و تری لئون قلم زده‌اند و سکان کارگردانی را رابرت لورنز در دست داشته است. فیلم «در سرزمین قدیسان و گناه‌کاران» قرار است در تاریخ ۲۹ مارس سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: screenrant

