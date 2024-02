کشف یک ایستر اگ از بازی The Last of Us پس از گذشت ده سال

ده سال پس از انتشار The Last of Us، یک راز پنهان از بازی کشف شده که ممکن است شما آن را از دست داده باشید.

هنگامی که استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) برای اولین‌بار بازی The Last of Us را در سال ۲۰۱۳ روی پلی استیشن ۳ منتشر کرد، نه تنها مرزهای توانایی کنسول سونی را جابه‌جا نمود، بلکه به یکی از بهترین بازی‌های ویدیویی در تمام دوران تبدیل شد.

نسخه اصلی The Last of Us پس از عرضه بر روی پلی استیشن ۳، در سال ۲۰۱۴ یک ریمستر روی پلی استیشن ۴ دریافت کرد و اخیراً (در سال ۲۰۲۲) ریمیک آن برای پلی استیشن ۵ با عنوان The Last of Us Part I منتشر شد. همچنین ناتی داگ در سال ۲۰۲۰ دنباله این بازی را منتشر نمود. در حال حاضر مشتاقانه منتظر The Last of Us Part III هستیم.

اگر مایل هستید هر گوشه از The Last of Us را در نسخه PS3 جستجو کنید، جزئیات جالبی وجود دارد. مانند اسناد و مدارک ضبط شده در بیمارستان دریاچه نمک که نشان می‌دهد افرادی مانند الی (Ellie) بودند که پشت میز عمل جان باختند، شاید توجیهی برای اعمال جوئل اضافه کنند و …؛ اگرچه من قسم می‌خورم که این اسناد در نسخه‌های بعدی بازی حذف شده‌اند.

یکی دیگر از جزئیات اضافی که ممکن است شما آن را از دست داده باشید مربوط به مقدمه دلخراش The Last of Us Part I است. همه می‌دانند که فرضیه The Last of Us از قارچ کوردیسپس (Cordyceps) الهام گرفته شده و به ما توضیح دادند که چگونه قارچ کوردیسپس بر ذهن مورچه‌ها تسلط یافت و اساساً آن‌ها را به زامبی تبدیل کرد. در بازی The Last of Us، این سؤال مطرح می‌شود: اگر قارچ کوردیسپس به گونه‌ای تکامل یافته باشد که انسان‌ها را تصرف کند، چه خواهد شد؟

کاربری در شبکه اجتماعی ردیت (Reddit) یک ایستر اگ جالب اما وحشتناک را کشف کرده که مربوط به قارچ کوردیسپس است. ایستر اگ مورد بحث در مقدمه اتفاق می‌افتد و به نظر می‌رسد ادای احترامی به اپیزود سیاره زمین (Planet Earth) باشد.

قبل از اینکه ادامه دهیم، باید گفت که عنوان تاپیک ردیت این است: «راز وحشتناکی که پس از هفت سال پیدا شد!» من فرض می‌کنم این راز توسط کاربر ردیت هفت سال پس از اولین تجربه آن کشف شده، زیرا بدیهی است که عدد هفت با هیچ یک از تاریخ‌های انتشار فرنچایز The Last of Us مطابقت ندارد. arqmrqm609 توضیح داد:

من اخیراً یک راز پنهان را کشف کردم. برای به دست آوردن آن باید در همان ابتدای بازی، زمانی که به عنوان سارا (Sara) بازی می‌کنیم، چندین عمل ساده انجام دهید. درست بعد از کات‌سین افتتاحیه، تلفنی را که تامی (Tommy) با آن تماس گرفته است بردارید و به خط سارا گوش دهید. روزنامه را در حمام بخوانید. به اتاق جوئل بروید و انفجار را تماشا کنید. به طبقه اول و سپس آشپزخانه بروید و تلفن همراه جوئل را بردارید. صبر کنید تا سارا تمام پیامک‌ها را بخواند. به یادداشت روی یخچال نگاه کنید. از بازی خارج شده و به منوی اصلی بازگردید، سپس روی ادامه (Continue) کلیک کنید و به اتاق جوئل بروید. اکنون صفحه تلویزیون تصویری از یک مورچه آلوده به کوردیسپس را نشان می‌دهد. این یک ایستر اگ کوچک اما ترسناک است.

بنابراین یک راز جالب وجود دارد که ممکن است تاکنون از آن بی‌خبر بوده باشیم. کنجکاو شدم ببینم آیا این راز در نسخه PS3 بازی نیز ظاهر می‌شود یا خیر. عنوان The Last of Us Part I هم‌اکنون برای رایانه‌های شخصی و پلی استیشن ۵ در دسترس است.

