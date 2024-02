تیم برتون قرار است روی صندلی کارگردانی بازسازی فیلم Attack of the 50 Foot Woman بنشیند.

تیم برتون فیلمسازی است که بیشتر به خاطر ساخت فیلم Beetlejuice، فیلم Edward Scissorhands و فیلم Batman محصول سال ۱۹۸۹ میلادی شهرت دارد و با ساخت ریبوت‌ها و بازسازی‌ها از آثار قدیمی ناآشنا نیست و آثاری همچون فیلم Planet of the Apes محصول سال ۲۰۰۱، فیلم Charlie and the Chocolate Factory محصول سال ۲۰۰۵ و فیلم Alice in Wonderland محصول سال ۲۰۱۰ را بر اساس آثار قدیمی ساخته است.

حالا گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند که این کارگردان به دنبال آن است تا بازسازی‌ای بر اساس فیلم «حمله زن پنجاه فوتی» را برای کمپانی برادران وارنر بسازد. فیلم‌نامه این اثر سینمایی را نیز نویسنده فیلم Gone Girl و سریال Sharp Objects یعنی گیلین فلین قلم می‌زند و داستان را بر اساس فیلم سال ۱۹۵۸ میلادی می‌نویسد.

داستان فیلم اصلی حول محور زنی بسیار ثروتمند با بازی آلیسون هیز که برخوردش با بیگانگان سبب می‌شود تا به موجودی بسیار غول‌پیکر تبدیل شود و همین نیز باعث می‌شود تا زندگی و ازدواج او بسیار پیچیده شود. تیم برتون اخیرا فیلم Beetlejuice 2 را ساخته است که تولید آن در جریان است.

منبع: comicbook