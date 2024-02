اشاره دیزی ریدلی به آینده شخصیت ری در فرنچایز جنگ ستارگان

دیزی ریدلی در تازه‌ترین سخنان خود به جایگاه شخصیت ری در فرنچایز جنگ ستارگان و پروژه‌های مرتبط با وی اشاره کرده است.

دیزی ریدلی بازیگر ۳۱ ساله بریتانیایی به عنوان قهرمان ۳ گانه اخیر جنگ ستارگان به شهرت رسیده که به ترتیب در فیلم‌های Star Wars: The Force Awakens (جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد)، Star Wars: The Last Jedi (جنگ ستارگان: آخرین جدای) و Star Wars: The Rise of Skywalker (جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر) ایفای نقش شخصیتی به نام ری را بر عهده داشته است. فیلم‌های پر فراز و نشیبی که بنا به اعتقاد بسیاری از مخاطبین، بدترین ساخته‌های تاریخ فرنچایز جنگ ستارگان در سینما به شمار می‌روند.

با وجود تمامی انتقادات اما کمپانی دیزنی یکی از پروژه‌های سینمایی مرتبط با فرنچایز جنگ ستارگان را به عنوان دنباله مستقیم فیلم Star Wars: The Rise of Skywalker در نظر گرفته است؛ فیلمی که در آن شاهد پرش زمانی بلند مدتی هستیم که ری تبدیل به یک استاد جدای شده و زندگی متفاوتی را در پیش گرفته است.

حال در تازه‌ترین مصاحبه با خبرگزاری کولایدر، دیزی ریدلی به صحبت درباره شخصیت ری و جایگاه او در فرنچایز جنگ ستارگان پرداخته است.

به گمانم تجربه بسیار جالبی داشتم، زیرا همیشه تصور می‌کردم که بخشی از چیزی بسیار بزرگ هستم. البته که هیچوقت به جایگاهم در آن فکر نکردم. این که مردم رابطه گرم و صمیمی با من داشته و همچنان جنگ ستارگان را دوست دارند، شگفت‌زده‌ام می‌کند تا حدی که به طرز هیجان‌زده‌ای از آن‌ها تشکر می‌کنم. با این حال هیچوقت به جایگاه ری فکر نکرده‌ام، زیرا قطعاً سرم منفجر می‌شد.

او ادامه می‌دهد که:

زمانی که سال گذشته در رویداد جنگ ستارگان حضور پیدا کرده و از پروژه جدید رونمایی کردیم، حسابی غافلگیر و احساساتی شدم. بسیار خوش شانس هستم که می‌توانیم بخشی از این فرنچایز باشم. این که می‌توانم ماجراجویی‌های جدیدی داشته باشم، احساساتی‌ام کرده و از خود می‌پرسم که او الان کجاست؟ ماجراجویی جدید او چیست و شرایط به چه شکل رقم خواهد خورد؟بسیار عالی است.

کمپانی دیزنی و استودیو لوکاس فیلم فعلاً هیچ اشاره به نام فیلم جدید جنگ ستارگان و داستان آن نکرده و تنها می‌دانیم که شاهد بازگشت ری در قامت یک استاد جدای خواهیم بود.

منبع: کولایدر