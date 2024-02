جنا اورتگا و امی آدامز به اقتباس سینمایی تایکا وایتیتی از رمان تحسین‌شده‌ی Klara and The Sun اثر کازو ایشیگورو پیوستند. رمان Klara and The Sun (کلارا و خورشید) روایتگر داستان رباتی به نام کلارا است که خلق شده است تا با دختران نوجوان دوست شود و مطمئن شود که آن‌ها احساس تنهایی نمی‌کنند. ایشیگورو […]

ساخت اقتباس سینمایی Klara and The Sun با بازی جنا اورتگا علی جلیلی ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - 19:00