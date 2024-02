تیزر رسمی Sonic the Hedgehog 3 منتشر شد

جیم کری برای ایفای نقش دکتر اگمن در سری سوم Sonic the Hedgehog باز می‌گردد.

با اینکه جیم کری اعلام کرده بود در نظر دارد از بازیگری بازنشسته شود، قرار است در این سری حضور داشته باشد.

تیزر تازه منتشر شده از فیلم حاکی از بازگشت Sonic 3 در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ است. این تیزر رسمی از سوی کمپانی پارامونت منتشر شده و اشاره به تاریخ اکران فیلم دارد.

Sonic the Hedgehog 3 بازگشت باشکوه Live and Learn را نشان می‌دهد و طرفداران به چیزهای بزرگ امیدوار هستند. پارامونت پیکچرز و اکانت توییتر این فیلم از تیزر فیلم Sonic the Hedgehog 3 رونمایی کردند. در این کلیپ، لوگو فیلم شکل می‌گیرد و می‌شنوید که Shadow the Hedgehog در پس زمینه به طرز تهدیدآمیزی می‌خندد. این باید برای هایپ کردن کل هواداران کافی باشد. با این حال، تیم سازنده همچنین رکورد جدیدی از “Live and Learn” را از Sonic Adventure 2 نیز انجام داد. همانطور که طرفداران این سری به خوبی می‌دانند، Shadow arc از بازی دوم در مجموعه Adventure از آهنگ حماسی برای نبرد نهایی استفاده می‌کند.

شما عزیزان می‌توانید در ادامه این تیزر را مشاهده یا دانلود کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

منبع: کامیک بوک