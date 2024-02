همان‌طور که وعده داده شده بود، مستند ساخت The Last of Us Part 2 رسماً روی کانال یوتیوب پلی استیشن قرار گرفت. این مستند در یوتیوب قابل مشاهده است، اما در قالب یک به‌روزرسانی به The Last Of Us Part 2 Remastered نیز اضافه شده. این آپدیت همچنین شامل آیتم‌های تزئینی جدیدی برای شخصیت‌های الی […]

مستند ساخت The Last of Us Part 2 منتشر شد محمد حسین کریمی ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ - 23:21