گزارش: Until Dawn 2 مقطعی در دست توسعه قرار داشت محسن رضوی فر ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - 07:49

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که Supermassive Games در مقطعی برنامه‌ریزی کرده بود تا Until Dawn 2 را توسعه دهد، اگرچه این پروژه در نهایت به بازی The Quarry تبدیل گردید که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد. وبسایت Time Extension اخیراً با شش کارمند استودیوی سازنده The Dark Pictures Anthology صحبت کرد و آن‌ها فاش کردند که اولین آثار این مجموعه ترسناک به دلیل سوء مدیریت و کمبود منابع آسیب دیده‌اند. این اطلاعات در سال ۲۰۲۲ قبل از خرید سوپرمسیو گیمز (Supermassive Games) توسط شرکت نوردیسک گیمز (Nordisk Games) کشف شد. دو کارمند Supermassive Games روایت‌های متفاوتی از وقایع را توصیف کردند که منجر به تیره شدن روابط استودیو و سونی شد که هر دو حول کانسپت Until Dawn 2 بوده است. تیم The Quarry ابتدا با همکاری روی Until Dawn 2 کار می‌کرد. سونی هزینه‌های ساخت را به عنوان نمونه اولیه برای آن‌ها پرداخت کرد. سپس هنگامی که کار ساخت نمونه اولیه به اتمام رسید، سوپرمسیو گیمز اعلام کرد که می‌خواهد این نمونه را بخرد و ببیند که آیا کسی آن را می‌خواهد. The Quarry به عنوان یک پیش‌زمینه برای Until Dawn 2 آغاز شد، اما آن‌ها مجوز نداشتند. آن‌ها با انتشار بازی‌های Dark Pictures بر روی چندین پلتفرم پل‌های پشت سر خود را با سونی از بین بردند. تا آنجا که من می‌دانم شخص دیگری اکنون آن مجوز را دارد. اخیراً نیز تایید شده است که پیت و جو ساموئلز (Pete and Joe Samuels)، بنیان‌گذاران سوپرمسیو گیمز،این استودیو را ترک می‌کنند. همچنین استودیوی Ballistic Moon روی نسخه‌ی بهبود یافته‌ی Until Dawn برای PC و PS5 کار می‌کند.

منبع متن: gamefa