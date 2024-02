طرفداران از نمایش اخیر Silent Hill 2 Remake ناامید هستند

طرفداران فرنچایز سایلنت هیل از ویدیوی اخیر منتشر شده از گیم‌پلی بازی Silent Hill 2 Remake ابراز نارضایتی و ناامیدی کرده‌اند.

زمانی که شرکت کونامی (Konami) در اکتبر سال ۲۰۲۲ از بازسازی Silent Hill 2 رونمایی کرد، طرفداران قدیمی مجموعه از این خبر خوشحال و هیجان‌زده شدند. این بازی که توسط استودیوی بلوبر تیم (Bloober Team)، سازنده‌ی عناوین The Medium، Layers of Fears، Observer و Blair Witch در دست توسعه قرار دارد، اخیراً در جریان رویداد State of Play ویدیویی از گیم‌پلی آن به نمایش درآمد.

با این حال تریلر جدید Silent Hill 2 Remake موجی از ناامیدی را در میان طرفداران ایجاد کرده است. در همین راستا، تعدادی از هواداران در Reddit نیز نگرانی‌های خود را در مورد این بازسازی ابراز کرده‌اند.

کاربری به نام DifferentAd9713 در Reddit برای شروع بحث در تاپیک این پرسش را مطرح کرد:

تا به حال چه احساسی در مورد Silent Hill 2 Remake دارید؟

کاربری به نام Duckinsons در این باره گفت:

امیدوارم بازی به تاخیر بیفتد، چون باید کمی بیشتر روی آن کار شود.

همچنین کاربر pm8rsh88 گفت:

تنها چیزی که در این تریلر دیدم موهای جیمز ساندرلند بود و تقریباً مانند یک منبع نور به نظر می‌رسید.

کاربر دیگری به نام angrystudent94 در این باره توضیح داد:

من نگران بازی هستم، همانطور که همه اشاره کردند، انیمیشن‌ها کیفیتی خوبی ندارند. حتی انیمیشن پیاده‌روی استاندارد جیمز هم جالب به نظر نمی رسد. برخی از قسمت‌های تریلر کمبود داشتندو اتمسفر آن نیز مرا جذب نکرد. نگرانی اصلی من در خصوص مبارزات است.

در توییتر نیز واکنش‌ها اغلب به تریلر اخیر بازسازی Silent Hill 2 منفی بوده است. MauroNL، تحلیلگر بازی‌های ویدیویی، در این خصوص با انتشار پستی در توییتر خود اظهار داشت:

کیفیت بازسازی Silent Hill 2 کمی پایین‌ به نظر می‌رسد، امیدوارم این بازی با حداقل ۶ ماه تاخیر منتشر شود. انیمیشن‌ها روان نیستند و انیمیشن‌ها و طراحی صدا فاقد کیفیت لازم هستند.

بازی Silent Hill 2 Remake در حال حاضر تاریخ انتشار مشخصی ندارد و قرار است برای کنسول پلی استیشن ۵ و پلتفرم PC منتشر شود.