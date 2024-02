به‌روزرسانی ۱.۱.۰ بازی The Last of Us Part 2 Remastered ترکیبی از محتوای جدید، رفع باگ‌ها و پیشرفت‌های قابل توجهی را با هدف بهبود تجربه کلی بازیکن به ارمغان می‌آورد.

یکی از افزونه‌های قابل توجه در این به‌روزرسانی، مستند ساخت The Last of Us Part 2 است و بازیکنان می‌توانند اطلاعاتی را در مورد چالش‌ها و موفقیت‌هایی که تیم ناتی داگ در حین ساخت این اثر تحسین‌برانگیز با آن‌ها روبه‌رو شد، کسب کنند. علاوه بر این، به‌روزرسانی مذکور شامل اسکین‌های جدیدی برای الی و ابی ارائه می‌دهد. این به‌روز‌رسانی همچنین بر پیشرفت‌های دسترسی مانند بهبود Screen Reader، خوانایی رنگ HUD و تنظیمات نشانه‌های صوتی تمرکز دارد.

گیم‌پلی بازی به ویژه در حالت روگ‌لایک No Return دستخوش تغییراتی شده است. همچنین تغییراتی در تروفی Mixed Bag به منظور تایید آسیب‌دیدگی در طول زمان توسط مولوتف‌ها ایجاد شده است و برخی از باگ‌ها نیز برطرف گردیده‌اند. سایر حالت‌ها و گیم‌پلی کلی نیز بهبود یافته‌اند که شامل اصلاح‌هایی در «Guitar Free Play»، «Lost Levels» و بهبودهای کلی رابط کاربری است.

این به‌روزرسانی به مشکلات پایداری، از جمله رفع کرش و بهینه‌سازی عملکرد می‌پردازد و Director Commentary را بدون تکمیل داستان در دسترس قرار می‌دهد. تلاش‌های محلی‌سازی برای رفع مشکلات جزئی در چندین زبان و مشکلات خاص مربوط به تنظیمات زبان متن انجام شده است و از تجربه روان‌تر و همه‌جانبه‌تر برای بازیکنان در سراسر جهان اطمینان حاصل می‌کند.

برای مشاهده‌ی جزئیات کامل به‌روزرسانی ۱.۱.۰ بازی The Last of Us Part 2 Remastered می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.