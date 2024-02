سال ۲۰۲۴ میلادی همچون سال‌های گذشته، میزبان بازی‌های هیجان انگیز فراوانی خواهد بود. در این مقاله مورد انتظارترین بازی‌های پلی استیشن در سال ۲۰۲۴ و فراتر از آن را معرفی می‌کنیم و با آن‌ها آشنا می‌شویم. لازم به ذکر است که عناوین نام برده یا انحصاری پلی استیشن هستند یا آنکه در کنار کنسول‌های آن، برای رایانه‌های شخصی نیز عرضه می‌شوند. بازی‌ها بر اساس زمان عرضه، مرتب شده‌اند و بازی‌های انتهای لیست، تاریخ عرضه نامعلومی دارند و ممکن است در سال‌های دیگری عرضه شوند.

Foamstars

ناشر: Square Enix

استودیوی سازنده: Toylogic

زمان عرضه: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

Foamstars یک بازی شوتر آنلاین ۴ در برابر ۴ است که برای دو کنسول پلی استیشن ۴ و پلی استیشن ۵ عرضه خواهد شد. واکنش اولیه نسبت به این عنوان رضایت بخش بوده و گفته می‌شود که با عنوانی سرگرم‌کننده مواجه هستیم. شما می‌توانید همراه با دوستان یا به تنهایی در مبارزات PVP یا PVE شرکت کنید و با استفاده از سلاح‌هایی که حباب به سمت بقیه پرتاب می‌کنند، آن‌ها را شکست دهید. Foamstars بازی رنگارنگ و زیبایی به نظر می‌رسد و باید دید که عرضه آن تا چه اندازه انتظارات را برآورده خواهد کرد.

Helldivers II

ناشر: Arrowhead Game Studios

استودیوی سازنده: Sony Interactive Entertainment

زمان عرضه: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

Helldivers II در شوکیس تابستانی State of Play در سال ۲۰۲۳ معرفی شد و به عنوان یک شوتر سوم شخص چندنفره، بازی شوخ و شنگ و بامزه‌‌ای به نظر می‌رسد. این بازی ادامه‌ای بر نسخه اول Helldivers است که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و زاویه دوربین ایزومتریک داشت. داستان Helldivers II در یک کهکشان که بیگانگان در حال هجوم به سمت سیاره اصلی بازی هستند، اتفاق می‌افتد. شما باید با این بیگانگان مبارزه کنید تا از خانه خود محافظت کرده و صلح برقرار شود. در این راه، باید محیط‌ اطراف خود را مجهز کنید و با استفاده از سلاح‌های بازی، این آشوب را از بین ببرید.

گیم‌پلی بازی به نظر می‌رسد که از همان قراردادهای نام آشنای بازی‌های شوتر چندنفره استفاده می‌کند، با این تفاوت که فضای آن شاداب‌تر از بازی‌های مشابه است. باید انتظار وجود سلاح‌های زیاد و همچنین نقشه و فضاهای باز گسترده‌ای را در بازی داشته باشیم.

Pacific Drive

ناشر: Kepler Interactive

استودیوی سازنده: Ironwood

زمان عرضه: ۳ اسفند ۱۴۰۲

بازی Pacific Drive در سبک روگ-لایت ساخته شده و از این رو باید انتظار داشت که تجربه هر گیمر با گیمر دیگر متفاوت باشد. این بازی در منطقه Olympic Exclusion Zone روایت می‌شود که تا ۳۰ سال خالی از سکنه بوده است. گیمرها به این منطقه پا می‌گذارند و برای بقاء خواهند جنگید. این بازی در سبک اول شخص ساخته شده و باید با جست و جوی منابع، به ارتقای وسیله نقلیه خود بپردازید. Pacific Drive علاوه بر پلی استیشن ۵، برای رایانه‌های شخصی نیز عرضه خواهد شد.

Final Fantasy VII Rebirth

ناشر: Square Enix

استودیوی سازنده: Square Enix Creative Business Unit I

زمان عرضه: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

Final Fantasy VII Rebirth قرار است جهان باز عظیم و یکپارچه‌ای داشته باشد و Square Enix بسیار روی این ویژگی تاکید کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده از این بازی، باید انتظار ۱۰۰ ساعت محتوا را داشته باشیم که ۴۰ ساعت از آن به داستان اصلی اختصاص خواهد یافت. سازندگان تایید کرده‌اند که در بخش محتواهای جانبی و اختیاری بازی، از Witcher 3 الهام گرفته‌اند. از این رو باید انتظار یک بازی نقش آفرینی غنی و جالب توجه را داشته باشیم.

طبق اطلاعات جدیدی که منتشر شده است، این بازی برای نصب به ۱۵۰ گیگابایت حافظه خالی نیاز دارد که نشان از سنگین بودن آن دارد.

خوشبختانه سازندگان بازی عنوان کرده‌اند که برای تجربه این بازی، نیازی نیست که حتما بازی‌های Final Fantasy 7 یا Final Fantasy 7 Remake را تجربه کرده باشید. گفته می‌شود که Final Fantasy VII Rebirth نسخه دوم از یک سه گانه خواهد بود و تتسویا نامورا، یکی از سازندگان اصلی بازی، بیان کرده که نسخه سوم از این سه‌گانه به طور موازی در حال پیش روی است که این به معنای آن خواهد بود که برای تجربه نسخه سوم، نیازی نیست که سه سال دیگر را صبر کنیم و ممکن است در فاصله‌ای کوتاه‌تر، بتوانیم آخرین بازی این سه گانه را تجربه کنیم.

Rise of the Ronin

منبع متن: gamefa