۹۵ درصد استودیوها در حال توسعه یا پشتیبانی از عناوین سرویس محور هستند

یک نظرسنجی که شامل ۵۳۷ استودیو بود، حاکی از جولان عناوین سرویس محور در سراسر صنعت است.

از این تیم‌ها، حدود ۹۵ درصد در حال کار بر روی ژانر مذکور هستند.

این گزارش همچنین بیان می‌کند که پروژه‌های سرویس محور برای توسعه به پنج سال یا بیشتر زمان نیاز دارند.

عناوین سرویس محور در حال حاضر سودآورترین محصولات صنعت ویدیو گیم به شمار می‌روند. این ژانر از طریق یک جریان ثابت از محتوا و تراکنش‌های خرد، ثابت کرده که تقریباً برای هر استودیویی جذاب است.

با این حال و با وجود تمام مزایایی که دارد، این ژانر عواقب مخربی برای استودیوهایی خواهد داشت که موفق به برجسته شدن نیستند. بنابراین، ممکن است نگران‌کننده باشد که یک گزارش بیان می‌کند حدود ۹۵ درصد از تیم‌ها در حال آزمایش یا کار بر روی چنین پروژه‌هایی هستند.

چرا این موضوع اهمیت دارد: با علاقه استودیوها به این ژانر، صنعت ممکن است دچار اشباع عناوین سرویس محور شود و همین موضوع، احتمالاً منجر به سقوط ویرانگر این بخش از بازی‌ها خواهد شد.

همانطور که توسط Gamesindustry گزارش شده، اخیراً ۵۳۷ توسعه‌دهنده به یک نظرسنجی در سراسر جهان پاسخ داده‌اند. از این تیم‌ها، حدود ۶۶ درصد به نفع این ژانر استدلال کردند و اظهار داشتند که پروژه‌های لایو سرویس عملاً برای موفقیت در بازی‌های مدرن مورد نیاز هستند.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که ساخت بازی‌ها در این سبک زمان بیشتری را می‌طلبد و چرخه‌های توسعه بیش از پنج سال در مقایسه با چرخه توسعه معمولی سه ساله یک نسخه تک‌نفره طول می‌کشد.

علاوه بر این، گزارش مورد بحث توضیح می‌دهد که چنین استودیوهایی به دنبال انتشار سریع‌تر محتوا برای به حداکثر رساندن تعامل هستند. بیشتر استودیوها به‌روزرسانی‌ها و وصله‌های هفتگی تا دو هفته‌ای را هدف قرار می‌دهند.

آن‌ها امیدوارند هر ماه محتوای جدیدی تولید کنند و همین مسئله، ژانر سرویس محور را فوق‌العاده چالش‌برانگیز می‌کند. نه تنها ورود به این ژانر سخت است، بلکه محبوب ماندن یک معضل کاملاً جدید را ایجاد خواهد کرد.

چنین تمرکزی روی عناوینی که در طول زمان ماندگار می‌شوند ممکن است در درازمدت برای صنعت مضر باشد. استودیویی مانند راکستدی (Rocksteady) اخیراً پس از تمرکز بیش از حد روی عناصر سرویس محور در Suicide Squad، بازخوردهای منفی زیادی دریافت کرد.

در همین حال، استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) چندین سال تلاش خود را پس از شکست در ایجاد یک بازی آنلاین پایدار بر اساس فرنچایز The Last of Us کنار گذاشت. مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شوند؛ در دو سال گذشته شاهد خاموش شدن سرور تعداد زیادی از عناوین سرویس محور بودیم.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

منبع: Tech4Gamers