کارگردان The Last of Us: داستانی با محوریت تامی وجود خواهد داشت

ممکن است اسپین-آف The Last of Us با بازی تامی (Tommy) اتفاق بیفتد.

نیل دراکمن (Neil Druckmann)، خالق فرنچایز The Last of Us، معتقد است که ما نوعی اسپین-آف را با محوریت تامی میلر (Tommy Miller)، برادر جوئل (Joel)، دریافت خواهیم کرد. The Last of Us یکی از بزرگترین فرنچایزهای حال حاضر است، نه فقط در زمینه بازی، بلکه تقریباً تمام حوزه‌های سرگرمی. از دلایل موفقیت این فرنچایز می‌توان به شخصیت‌های فوق‌العاده غنی، خوش نوشته و خوب اجرا شده اشاره کرد. جوئل، الی (Ellie) و شخصیت‌های دیگر بسیار قابل توجه هستند، ظرافت‌های زیادی دارند و توسط بازیگران خود ماهرانه ایفای نقش شده‌اند.

با این اوصاف، مجموعه مورد بحث نزدیک به ۱۱ سال است که وجود دارد و تنها دو بازی و یک برنامه تلویزیونی از آن ساخته شده. بسیاری از طرفداران کنجکاو هستند که بدانند آیا ناتی داگ (Naughty Dog) ممکن است از راهکارهایی برای گسترش دنیایی که خلق کرده استفاده کند یا خیر. به نظر می‌رسید که ممکن است این اتفاق به لطف اسپین-آف آنلاین The Last of Us به نتیجه برسد، اما در اواخر سال گذشته به طرز غم‌انگیزی لغو شد.

دیروز، ناتی داگ تایید کرد که The Last of Us Part 3 در دست ساخت است و خالق آن، نیل دراکمن، حتی اشاره‌هایی به داستان آن داشت. دراکمن در پایان یک مستند جدید از ساخت The Last of Us Part II درباره آینده این مجموعه صحبت کرد. او خاطرنشان نمود که مدت کوتاهی پس از انتشار بازی دوم، طرح کلی بازی جدید The Last of Us مشخص شده بود. بسیاری تصور می‌کردند که این بازی ادامه‌ای بر داستان الی و ابی (Abby) است، اما اینطور نخواهد بود. دراکمن و نویسنده همکارش در The Last of Us Part II، داستان جدیدی را با محوریت تامی ترسیم کردند، اما جزئیات دقیقی در این مورد وجود ندارد. در حالی که این داستان مخفی مانده، اما دراکمن معتقد است که به‌زودی درباره آن بیشتر خواهیم شنید. همچنین مطمئن نیستیم که این داستان در یک بازی روایت خواهد شد یا یک مجموعه تلویزیونی.

در هر صورت، به نظر می‌رسد که بازی مورد بحث هم‌اکنون در حال ساخت نیست. در اینجا احتمالات زیادی وجود دارد، زیرا تامی شخصیتی است که ما تاریخچه کلی او را می‌شناسیم. ما کارهای مختلفی را می‌دانیم که او در دوره‌های مختلف زندگی‌اش انجام داده، اما جزئیات آن داستان‌ها گفته نشده است. این می‌تواند پیش‌درآمدی باشد که به ما امکان می‌دهد ببینیم او و جوئل پس از شیوع بیماری چه کردند. همچنین می‌تواند داستانی در مورد تامی پس از جدایی او از جوئل را روایت کند. یا حتی سفری را به تصویر بکشد که او بعد از The Last of Us Part II ادامه می‌دهد. در هر صورت، پتانسیلی جدی وجود دارد و این هیجان‌انگیز است.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.