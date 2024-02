فهرست تروفی‌‌های بازی Final Fantasy 7 Rebirth منتشر شده است که به غیر از تروفی پلتینیوم، شامل ۵۴ تروفی برونز، ۵ تروفی نقره‌ای و ۱ تروفی طلایی می‌شود.

لیست تروفی‌ها را در ادامه مطالعه می‌کنید (توضیحات برخی تروفی‌ها داستان و کاراکترهای حاضر در بازی را اسپویل می‌کند):

The Planet’s Hope

Earn all FINAL FANTASY VII REBIRTH trophies.

Never Meet Your Heroes

Complete Chapter 1.

Swampy Situation

Complete Chapter 2.

Make Mine Back

Complete Chapter 3.

The President’s Commendation

Complete Chapter 4.

Cryptic Cameo

Complete Chapter 5.

Fun in the Sun

Complete Chapter 6.

The Price of Progress

Complete Chapter 7.

Worth the Weight?

Complete Chapter 8.

Crying Out

Complete Chapter 9.

Stars Fell from My Eyes

Complete Chapter 10.

You’re Not Murasaki

Complete Chapter 11.

Hearts Out, Dukes Up

Complete Chapter 12.

I’m Here for You PlayStation 5 ، اخبار بازی ، انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، فهرست تروفی و اچیومنت