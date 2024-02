مدس میکلسن در بازی Death Stranding 2 حضور نخواهد داشت

هیدئو کوجیما (Hideo Kojima) به‌تازگی با انتشار پستی در X (توییتر سابق) از عدم حضور مدس میکلسن (Mads Mikkelsen) در بازی Death Stranding 2: On the Beach خبر داد.

شخصیت کلیف (Cliff) با بازی مدس میکلسن، یکی از مهم‌ترین‌های شخصیت‌های Death Stranding به شمار می‌آید. کوجیما در یک به‌روزرسانی که در توییتر اشتراک گذاشته شده بود، تأیید کرد که اهمیت میکلسن و شخصیت کلیف در داستان Death Stranding چقدر است، اما در Death Stranding 2 شاهد بازگشت این کاراکتر نخواهیم بود.

اظهارات اخیر کوجیما پس از نمایش جدید Death Stranding 2: On the Beach در رویداد State of Play منتشر شد. پیش‌تر شایعاتی در خصوص حضور برخی بازیگران در این بازی منتشر شده و تعداد بیشتری از آن‌ها نیز در جریان رویداد پلی استیشن تایید شدند، اما با این حال مدس میکلسن در بازی بعدی کوجیما در میان بازیگران حضور نخواهد داشت.

میکلسن یکی از برجسته‌ترین بازیگران Death Stranding بود که در طول بازی بارها و بارها به عنوان نقش Cliff Unger در کنار نورمن ریداس (Norman Reedus) ظاهر شد. بازیکنان مشتاق دیدن او بودند و به چیزهای بیشتری در Death Stranding 2 امیدوار شدند.

هیدئو کوجیما در توییتر گفت:

ما پیام‌های زیادی از شما دریافت کرده‌ایم که در آن خواستار حضور شخصیت Cliff در Death Stranding 2: On the Beach بودید. اما باید بگویم که مدس میکلسن در این بازی حضور ندارد.

کوجیما چند ساعت پس از انتشار این توییت، پاسخ‌های متفاوتی از سوی برخی دریافت کرد که از عدم حضور میکلسن در Death Stranding 2: On the Beach ناراحت بودند و حتی تعدادی دیگر نیز گفتند که بازی را نمی‌خرند. این کارگردان در توییتی دیگر با قاطعیت‌ بیشتر اعلام کرد که میکلسن در بازی بعدی نخواهد بود و دلیل آن را توضیح داد.

اگر Death Stranding 1 را بازی کرده باشید، متوجه این موضوع خواهید شد. کلیف شخصیتی است که نقش بسیار مهم و ویژه ای در Death Stranding ایفا کرد. مدس این را درک و نقش خود را به زیبایی اجرا کرد. کلیف در داستان Death Stranding و در خاطرات شما برای همیشه باقی خواهد ماند. به این دلیل است که ما به شخصیت کلیف اهمیت می‌دهیم و او در DS2 ظاهر نخواهد شد. لطفا درک کنید.

در جدیدترین تریلر Death Stranding 2: On the Beach، حضور جرج میلر (George Miller)، کارگردان فیلم‌های Mad Max، در این بازی تایید شد. این بازی در سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵ منتشر خواهد شد. کوجیما تایید کرده است که شخصیت‌های بیشتری در این اثر وجود دارند که هنوز معرفی نشده‌اند.