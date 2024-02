نقدها و نمرات فصل دوم سریال Halo

به تازگی نقدهای فصل دوم سریال Halo منتشر شده و این اثر توانسته نمرات خوبی از منتقدان بگیرد.

سریال «هیلو» اثری اقتباسی از مجموعه بازی‌هایی به همین نام است که فصل اول آن روی سرویس آنلاین پارامونت پلاس پخش شد و توانست مورد توجه بینندگان قرار بگیرد. این در حالی است که انتقادهای بسیار زیادی نیز از سوی طرفداران بازی‌ها نسبت به این سریال وجود داشت.

حالا فصل دوم سریال «هیلو» قرار است به زودی پخش شود و منتقدان نظرات خودشان را در مورد این فصل تازه منتشر کردند و نمراتی به آن دادند. در وب سایت راتن تومیتوز تاکنون ۱۰ نقد برای فصل دوم سریال «هیلو» منتشر شده که امتیاز ۹۰ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۶۲ از صد به ثبت رسیده که بر اساس ۵ نقد است. در ادامه نظر منتقدان درباره فصل دوم سریال «هیلو» را مشاهده می‌کنید.

نظر منتقدان درباره فصل دوم سریال Halo

راتن تومیتوز | ۱۰ نقد – امتیاز ۹۰ درصد

| ۱۰ نقد – امتیاز ۹۰ درصد متاکریتیک | ۵ نقد – امتیاز ۶۲ از صد

سریال Halo

«۸۰/۱۰۰ We Got This Covered | منتقد: -»

فصل دوم سریال «هیلو» با تکیه بر نقاط قوت این فرنچایز به جای فرمول ناموفق هالیوود برای اقتباس‌ها، توانسته بهتر از فصل اول باشد و اشتباهات گذشته‌اش را جبران کند. حتی خطوط داستانی در این اثر وجود دارد که به طور مستقیم از بازی‌ها برداشته شدند و مطمئنا طرفداران از آن لذت خواهند برد.

«۸۰/۱۰۰ Collider | منتقد: اریک ماسوتو»

در مجموع، نیمه اول فصل دوم سریال «هیلو» سریال خوبی است که شما را درگیر خودش می‌کند و به دلیل اسرار مربوط به کاوننت، سرنوشت دکتر هالزی، محل اختفای کورتانا و خود هیلو شما را مشتاق ادامه داستان نگه می‌دارد. اگر فصل اول را دوست داشتید، پس از فصل دوم هم لذت می‌برید. اگر هم هنوز این سریال را تماشا نکردید، فصل دوم مکان خوبی برای شروع است.

«۷۲/۱۰۰ Paste Magazine | منتقد: الیجا گونزالس»

به طور کلی نیمه اول فصل دوم سریال «هیلو» بی عیب و نقص نیست. داستان سریال هنوز هم به سمت روایت‌های کمتر مهیج و جذاب این فرنچایز سوق پیدا می‌کند و برخی از تصمیم‌ها درباره شخصیت‌ها یا داستان‌ها نیز وجود دارند که عجیب یا نامناسب به نظر می‌رسند. اما در مقایسه با فصل اول، سریال در فصل دوم توانسته تمرکز بهتری روی نقاط قوت خودش داشته باشد.

«۴۰/۱۰۰ Slashfilm | منتقد: جرمی ماتای»

به نظر می‌رسد که ما به همان نقطه شروع بازگشته‌ایم. حتی تلاش برای اقتباس از داستان Fall of Reach نیز نمی‌تواند این سریال را نجات بدهد.

«۴۰/۱۰۰ Radio Times | منتقد: لوئیس گریفین»

مطمئنا بسیاری از طرفداران از تمرکز بیشتر فصل دوم روی اکشن لذت خواهند برد و از برخی جهات نیز این کار منطقی بوده است. با این حال، اکشن بیشتر به خصوص در اول فصل سبب شده تا بیننده‌ها پاسخ سوال‌هایی که در انتهای فصل اول برای آن‌ها ایجاد شده را نتوانند پیدا کنند و فضای کافی برای توسعه داستان و شخصیت‌ها وجود نداشته باشد. همه این‌ها منجر به این شده که فصل دوم کمتر معنادار باشد و بخشی از احساسات خودش را از دست بدهد.