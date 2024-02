در سال ۲۰۲۳ میلادی شاهد پخش فیلم‌های عاشقانه و رومنس گوناگون و جذابی از کشورهای مختلف بوده‌ایم که هر یک جنبه متفاوتی از عشق و احساس میان انسان‌ها را مورد کنکاش قرار داده است.

پس از مروری بر بهترین فیلم‌های ژانرهای اکشن و کمدی در سال میلادی ۲۰۲۳ حال نوبت به ژانر عاشقانه و رومنس رسیده تا کمی احساسات و عواطف شما کاربران گیمفا را به چالش بکشیم. ژانری که اگرچه میزبان حضور نام‌های بزرگ و پرسر و صدایی نبوده اما با این حال فیلم‌های جمع و جور و بسیار جذابی را دریافت کرده که چه بسا توانایی نمایش جنبه‌های تاثیرگذار و حتی آموزنده‌ای را برای مخاطبین خود به همراه داشته است.

به همین منظور نیز در مقاله امروز به سراغ برترین فیلم‌های عاشقانه‌ در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم می‌رویم که زوج‌های داستان‌های خود را در مسیر پر فراز و نشیبی برای به یکدیگر رسیدن قرار داده است؛ زوج‌هایی که روایت رومنس برخی از آن‌ها به تراژدی و برخی دیگر به پایان خوش منتهی شده است. توجه داشته باشید که ملاک رتبه بندی این مقاله براساس امتیاز IMDB بوده است.

۱۴. فیلم A Tourist’s Guide to Love (راهنمای گردشگران به سمت و سوی عشق)

فیلم A Tourist’s Guide to Love با حضور بازیگرانی نظیر ریچل لی کوک، اسکات لی و میسی پایل روایت‌گر داستان زنی است که برای رهایی از یک رابطه مسموم، با عشق واقعی خود روبرو می‌شود.

در این فیلم با زنی به نام آماندا رایلی آشنا می‌شویم که رابطه ۵ ساله وی با مردی به نام جان به شکلی غیرمنتظره به پایان رسیده و احساساتش عملاً به بازی گرفته شده است. با این حال او که به عنوان مدیر یک آژانس مسافرتی شناخته می‌شود، به سبب مسائل کاری و در عین حال فرار از مشکلات شخصی قدم به کشور ویتنام می‌گذارد که در آن جا با مردی محلی آشنا شده و زندگی‌اش از این رو به آن رو می‌شود. A Tourist’s Guide to Love نشان می‌دهد که صرفاً فاصله گرفتن از آدم‌ها به تباهی منجر نشده و چه بسا می‌تواند ما را با عشقی غیرمنتظره ولی ارزشمند در زندگی مواجه نماید؛ اثری که با میانگین امتیاز ۵.۷ در IMDB همراه شده است.

۱۳. فیلم If You Were the Last (اگر آخرین نفر بودی)

فیلم If You Were the Last با ترکیب المان‌های عاشقانه و علمی تخیلی و حضور بازیگرانی همچون آنتونی مکی، زوئی چائو و ناتالی مورالس روایت‌گر داستانی جالب و متفاوت در ژانر عاشقانه سال ۲۰۲۳ میلادی بوده است.

در این فیلم با ۲ فضانورد به نام‌های آدام و جین آشنا می‌شویم که ماموریتی بسیار خطرناک و چندین و چند ساله برای اکتشاف در فضای بی‌کران کهکشان را بر عهده می‌گیرند که در این حین سفینه آن‌ها با مشکل مواجه گشته و سرگردان می‌شوند. آن‌ها که هیچ امیدی به نجات و بازگشت به زمین ندارند، ارتباط عمیقی را با یکدیگر آغاز کرده و در نهایت در دام عشق گرفتار می‌شوند. If You Were the Last در عین نمایش جنبه دیده نشده‌ای از قدرت بازیگری آنتونی مکی که در دنیای سینمایی مارول فرصت نمایش آن را پیدا کرده، مفهوم عشق در شرایطی کاملاً ناامیدانه را به تصویر می‌کشد که منجر شده تا شخصیت‌هایش از فروپاشی روانی کامل نجات داده شوند. اثری به شدت جذاب و تماشایی که میانگین امتیاز ۶.۳ را در IMDB دریافت کرده است.

۱۲. فیلم Fair Play (بازی عادلانه)

فیلم Fair Play با همراهی بازیگران توانمندی همچون فیبی داینور، آلدن ارنرایک و ادی مارسن از همان روزهای آغازین سال ۲۰۲۳ میلادی توجه مخاطبین را به خود جلب کرده بود.

این فیلم روایتی روان‌شناسانه حول محور مفهوم عشق را پدید آورده که در دنیای امروز به دفعات می‌توان آن را در میان زوج‌ها مشاهده نمود. اثری حول محور زوج و همکاری به نام امیلی و لوک که عشقی آتشین میانشان جریان داشته و از قضا نباید رابطه خود را در شرکت به شکلی عمومی جلوه دهند. عشقی که با ترفیع شغلی یکی از آن‌ها به چالش کشیده شده و در نهایت به فروپاشی شخصیتی‌شان منجر می‌شود. علی‌رغم دگرگونی جایگاه زن در فرهنگ کشورهای مختلف طی سال‌های اخیر اما همچنان شاهد هستیم که مسائلی همچون ترفیع شغلی آن‌ها برای جنس مذکر امری تعریف نشده به شمار رفته و Fair Play با دست گذاشتن روی این مسئله، روایتی سراسر تنش و استرس را به ارمغان آورده که میانگین امتیاز ۶.۴ را در IMDB دریافت کرده است.

۱۱. فیلم Shortcomings (کاستی‌ها)

پس از معرفی ۲ فیلم که روایتی بقا محور حول محور موضوع عشق را به ارمغان آورده در این رتبه به سراغ Shortcomings با نقش آفرینی بازیگرانی به نام‌های جاستین اچ مین، شری کولا و الی ماکی رفته‌ایم که از چاشنی کمدی بهره برده است.

داستان روایت شده در این فیلم به طرز عجیبی در دنیای امروز به امری عادی و پرتکرار بدل گشته که متاسفانه محدود به یک جنس نبوده و هر زن و مردی دست به انجام آن می‌زند. امری به نام تنوع طلبی که مفهوم وفاداری در رابطه‌ها را با چالشی اساسی مواجه کرده و عملاً اعتماد را میان زوجین از بین برده است. Shortcomings حول محور زوجی در ظاهر همه چی تمام جریان دارد که فاصله افتادن بین آن‌ها سبب می‌شود تا شخصیت مرد داستان به رویکرد تنوع طلبی گرایش پیدا نماید تا حدی که زندگی او با معشوقه‌اش به چالش کشیده می‌شود. این فیلم که تماشای آن به هر بیننده‌ای شدیداً توصیه می‌شود، با میانگین امتیاز ۶.۵ در MDB روبرو شده است.

۱۰. فیلم Love At First Sight (عشق در نگاه اول)

در رتبه دهم مقاله به سراغ فیلم Love At First Sight می‌رویم که به مانند نامش، در همان نگاه اول شما را شیفته خود خواهد کرد.

این فیلم با حضور بازیگرانی نظیر هالی لو ریچاردسون، بن هاردی و راب دلینی روایت‌گر زندگی ۲ غریبه به نام‌های هدلی و الیور می‌باشد که دست سرنوشت مسبب رویارویی آن‌ها در پرواز نیویورک به لندن می‌شود که آتش عشق را در دلشان شعله‌ور می‌نماید؛ عشقی که با مانعی به نام فاصله و جدایی همراه شده و چالش بزرگی را میانشان رقم می‌زند. در حالی که رسیدن این زوج به یکدیگر در ظاهر نشدنی به نظر می‌رسد اما “عشق” کار خود را انجام داده و غیرممکن را ممکن می‌سازد. هالی لو ریچاردسون که در سال ۲۰۱۹ میلادی با فیلم Five Feet Apart (پنج فوت فاصله) حسابی احساسات بینندگانش را به چالش کشیده بود این بار نیز داستانی عاشقانه را به بهترین نحو ممکن نقش آفرینی کرده که مسبب میانگین امتیاز ۶.۸ در IMDB شده است.

۹. فیلم Memory (حافظه)

در جذابیت تماشای فیلم Memory همین بس که توسط ۲ تن از برترین بازیگران حال حاضر هالیوود یعنی جسیکا چستین و پیتر سارسگارد نقش آفرینی شده است.

یکی از مورد انتظارترین فیلم‌های سال میلادی گذشته که تماشای آن هر بیننده‌ای را به وجد خواهد آورد، ما را با مادری تنها و به شدت افسرده به نام سیلویا آشنا می‌کند که در یک مهمانی ناخواسته توسط غریبه‌ای مرموز تعقیب می‌شود. مردی که برخلاف ظاهر گمراه کننده‌اش از زوال عقل رنج برده و علی‌رغم این که چیزی به یاد نمی‌آورد اما از احساسات شدیدی نسبت به سیلویا بهره می‌برد. سیلویا و سائول علی‌رغم پشت سر گذاشتن دوره آشنایی پر فراز و نشیب که ریشه در گذشته‌ای تاریک دارد اما به مرور اعتماد بین آن‌ها شکل گرفته تا حدی که زندگی‌ هر جفتشان از حضور دیگری تاثیر می‌پذیرد. نقش آفرینی جذاب بازیگران اصلی فیلم Memory سبب شده تا با اثری غیرقابل پیش‌بینی و منحصر به فرد طرف باشیم که میانگین امتیاز ۷ را در IMDB دریافت کرده است.

۸. انیمیشن Elemental (المنتال)

نوبتی هم که باشد باید به سراغ ساخته منحصر به فرد استودیو پیکسار تحت عنوان Elemental برویم که موضوع تفاوت میان انسان‌ها را به بهترین نحو ممکن به تصویر کشیده است. تفاوت‌هایی که چه بسا می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه عشق میان آن‌ها بوده باشد.

در این انیمیشن زیبا و آموزنده با دنیایی آشنا می‌شویم که موجوداتش برگرفته از عناصری همچون آب، خاک، هوا و آتش بوده و تحت یک قانون به زندگی در کنار یکدیگر روی آورده‌اند: قانونی که آن‌ها را مجبور کرده تا از ارتباط با یکدیگر امتناع نمایند. با این حال آشنایی دختری آتشین و پسری آبی سبب می‌شود تا این قانون به چالش کشیده شده و توسط اطرافیانشان با باید و نبایدهای عجیب و غریبی روبرو شوند که بودن در کنار هم را برایشان به امری چالش‌برنگیز مواجه می‌کند. Elemental با دست گذاشتن بر روی مفهوم سنت‌های قدیمی و احمقانه که مسبب جدایی انسان‌ها می‌شود، داستانی تاثیرگذار و به یاد ماندنی را به ارمغان آورده که میانگین امتیاز ۷ را در IMDB دریافت کرده است.

۷. فیلم Afire (شعله‌ور)

پس از رتبه بندی چندین و چند فیلم آمریکایی نوبت به اثری خارجی زبان رسیده که توسط کارگردان مشهوری به نام کریستین پتزولد ساخته شده است.

فیلم آلمانی Afire با نقش آفرینی توماس شوبرت، پائولا بیر و استر اش حول محور گروهی از جوانان جریان دارد که برای گذراندن تعطیلات به ویلایی در سمت دریای بالتیک سفر می‌کنند. جایی که به شکلی غیرمنتظره درگیر آتش سوزی در جنگل شده و آن‌ها برای مدتی نامعلوم در این ویلا محبوس می‌شوند که ناخواسته منجر به شکل‌گیری عشق میان ۲ تن از شخصیت‌های داستان به نام‌های لئون و نادیا می‌شود. مهمترین ویژگی فیلم Afire شیوه شخصیت‌پردازی و معرفی آن‌ها به مخاطب می‌باشد که با ظرافت هر چه تمام و به طرزی منجصر به فرد به تصویر کشیده شده‌اند که می‌تواند حسابی شما را شگقت‌زده نماید. اثری که با میانگین امتیاز ۷.۲ در IMDB همراه شده است.

۶. فیلم Rye Lane (مسیر رای)

آیا بازگشت مجدد زوج‌هایی که در گذشته از یکدیگر جدا شده‌اند، کار عقلانی به شمار می‌رود؟ سوالی که فیلم Rye Lane مبنای روایت داستان خود را بر آن قرار داده است.

این فیلم با حضور بازیگرانی نظیر دیوید جانسون، ویویان اپرا و چارلی نایت حول محور جوانانی به نام دام و یاس جریان دارد که نه تنها زندگی نه چندان رضایت بخشی را تجربه می‌کنند، بلکه روابط شکست خورده‌ای را نیز پشت سر گذاشته‌اند. با این حال آشنایی آن‌ها با یکدیگر نوید تغییرات ارزشمندی را در زندگی‌شان می‌دهد که در نهایت با چالش‌های مختلفی مواجه شده و اگرچه که به جدایی‌شان ختم می‌شود، اما دست سرنوشت سعی می‌کند تا باری دیگر آن‌ها را در کنار هم قرار دهد؛ اتفاقی که شاید بهتر باشد تا هیچگاه به وقوع نپیوندد. Rye Lane با کسب میانگین امتیاز ۷.۲ در IMDB یکی از پرتکرارترین رویکردهای جوانان امروزی در روابطشان را مورد بررسی قرار داده و با روایت داستانی زیبا و آموزنده، پیامدهای آن را حتی دلخراش، به تصویر کشیده است.

۵. فیلم Soulmate (همزاد)

فیلم Soulmate با نقش آفرینی حون سو نی، بیون وو سوک و کیم دا می از سینمای کره داستان پستی و بلندی‌های زندگی ۲ دوست را به تصویر می‌کشد، زمانی که یکی از آن‌ها رابطه‌ای عاشقانه را برای نخستین‌بار تجربه می‌کند.

در این فیلم با ۲ دوست قدیمی آشنا می‌شویم که رابطه‌ای خواهرانه با یکدیگر داشته و برای سال‌ها تحت هر شرایطی همدیگر را پشتیبانی کرده‌اند. با این حال زمانی که یکی از آن‌ها وارد رابطه عاشقانه با پسری جوان می‌شود، صمیمیت و دوستی‌شان تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به جدایی چندین و چند ساله‌ای می‌شود که زندگی هر یک را به شیوه متفاوتی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی برای دنبال کردن آرزوها و دیگری برای تجربه عشق مسیر متفاوتی را در زندگی در پیش گرفته که تبعات گوناگونی برایشان خواهد داشت. Soulmate با برخورداری از میانگین امتیاز ۷.۴ در IMDB داستانی ساده ولی در عین حال تاثیرگذار را به معرض نمایش گذاشته که چالش‌های برقراری تعادل میان دوستی، عشق و دنبال کردن اهداف و آرزوها را مورد کنکاش قرار داده است.

۴. فیلم Fallen Leaves (برگ‌های افتاده)

فیلم آلمانی-فنلاندی Fallen Leaves اساساً دنباله‌ای بر ۳ گانه منحصر به فرد آکی کائوریسماکی به شمار می‌رود؛ ۳ گانه‌ای که به ترتیب شامل Shadows in Paradise (شایه‌ها در بهشت) محصول سال ۱۹۸۶، Ariel (آریل) محصول سال ۱۹۸۸ و The Match Factory Girl (دختر کارخانه کبریت‌سازی) محصول سال ۱۹۹۰ میلادی می‌شود.

این فیلم تاثیرگذار و به شدت تماشایی که از آلما پویستی و یوسی واتانن به عنوان بازیگران خود بهره می‌برد، روایت‌گر زن و مردی تنها به نام‌های آنسا و هولاپا می‌باشد که هر یک از مشکلات فراوانی در زندگی‌شان رنج می‌برند. زوجی که به شکلی غیرمنتظره بر سر راه یکدیگر سبز شده و رابطه‌ای زیبا بینشان شکل می‌گیرد. رابطه‌ای که از یک سو آنسا را مجاب کرده تا شرایط کاری و زندگی خود را بهبود بخشیده و در سمت دیگر ماجرا هولاپا را مجاب می‌کند تا اعتیاد به الکل را برای همیشه کنار بگذارد. Fallen Leaves با میانگین امتیاز ۷.۴ در IMDB نشان می‌دهد که تنهایی تا چه اندازه می‌تواند روح و روان آدمی را تحت تاثیر قرار داده و پیدا شدن سر و کله “عشق واقعی” به چه شکل مرهم این درد و تنهایی خواهد بود.

۳. فیلم The Eternal Memory (خاطره ابدی)

فیلم زیبا، تاثیرگذار، آموزنده و دلنشین The Eternal Memory از سینمای کشور شیلی به مفهوم وفاداری و تعهد در عشق حتی در بدترین شرایط ممکن پرداخته است.

اثری ارزشمند و قابل احترام که توسط آگوستو گانگورا و پائولینا آروتیا نقش آفرینی شده و حول محور زوج میانسالی جریان دارد که ۲۳ سال زندگی مشترک را در کتار یکدیگر و تحت هر شرایطی سپری کرده‌اند. یکی روزنامه نگار تلویزیون و دیگری بازیگر سابق سینما که علی‌رغم عشقی که همچنان بینشان جریان دارد اما شخصیت مرد داستان از بیماری آلزایمر شدید رنج برده که اگرچه شرایط برای جدایی زن هموار بوده اما وفاداری وی مانع از این کار می‌شود؛ زیرا اعتقاد دارد که همسرش در بدترین شرایط ممکن همیشه کنارش حضور داشته و حال زمان جبران زحماتش فرا رسیده است. در عین این که شخصیت‌های فیلم The Eternal Memory با میانگین امتیاز ۷.۵ در IMDB هر روز از زندگی خود را با سختی‌ و چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند اما همچنان احترام و شوخ طبعی خاصی در بینشان جریان داشته که نمایانگر عشقی وصف نشدنی و آتشین می‌باشد. عشقی که هر روز بیشتر از دیروز می‌توان کمبود آن را در بین زوج‌های جوامع مدرن مشاهده نمود.

۲. فیلم Joyland (جویلند)

فیلم پاکستانی Joyland که نخستین تجربه کارگردانی سعیم صدیق به شمار می‌رود، شرایط زندگی سخت جوانان را در خانواده‌های به شدت سنتی و مردسالار به تصویر کشیده است.

در این فیلم با خانواده‌ای شلوغ و پرسر و صدا آشنا می‌شویم که هر یک دغدغه‌های خود را داشته و زنان این خانواده علی‌رغم خواسته‌ها و مشکلاتشان اما تحت فرمان مردانی هستند که دیدگاهی پوسیده و سنتی نسبت به زندگی دارند. Joyland شاید که متفاوت‌ترین فیلم این مقاله باشد که شرایط عجیب و غریبی از زندگی را برخلاف آن چه که بسیاری از ما تجربه می‌کنیم، به تصویر کشیده تا حدی که حتی می‌تواند تماشای آن را غیرقابل تحمل جلوه نماید. اثری با میانگین امتیاز ۷.۶ در IMDB که حسابی جنجالی و پرحاشیه در کشور پاکستان ظاهر شده است.

۱.فیلم Past Lives (زندگی‌های گذشته)

در نهایت می‌رسیم به فیلم شماره یک این مقاله و رتبه بندی تحت عنوان Past Lives که قطعاً تماشای آن تا مدت‌ها در ذهن شما باقی خواهد ماند.

این فیلم کره‌ای که از بازیگرانی نظیر گرتا لی، ته‌او یو و جان ماگارو بهره می‌برد، ساخته کمپانی A24 به شمار می‌رود که استاد آثار منحصر به فرد و به یاد ماندنی بوده است. اثری حول محور زن و مردی به نام‌های نورا و هه سونگ که دوست دوران کودکی یکدیگر به شمار رفته و علی‌رغم صمیمیتی که بینشان جریان داشته اما مهاجرت خانواده نورا مسبب جدایی ناخواسته میان آن‌ها شده است. با این حال ۲۰ سال بعد دست سرنوشت باری دیگر آن‌ها را رودرروی یکدیگر قرار داده تا در مدت زمانی ۱ هفته‌ای، پیوند مجدد عاشقانه‌ای را در کنار یکدیگر رقم بزنند. پختگی شخصیتی به معرض نمایش گذاشنه شده در فیلم Past Lives همان چیزیست که باید سرلوحه زندگی عاشقانه‌ جوانان امروزی قرار بگیرد تا از فروپاشی روابط جلوگیری شود. اثری که در عین روایت داستانی دردناک و مملو از حسرت اما می‌تواند تا مدت‌ها ذهن و احساسات شما را به خود درگیر نماید، میانگین امتیاز ۷.۹ را در IMDB دریافت کرده است.

آیا فیلم عاشقانه دیگری را از سال ۲۰۲۳ میلادی سراغ دارید که ارزشمند جلوه کرده باشد؟ به تماشای کدام یک از آثار نام برده شده در این مقاله نشسته‌اید و کدام یک نظر شما را جلب کرده است؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: گیمفا