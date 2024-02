استودیوی تیم نینجا (Team Ninja)، سازنده‌ی عنوان Wo Long: Fallen Dynasty، اعلام کرده است که در حال حاضر برنامه‌ای برای ساخت دنباله‌ی این بازی ندارد.

بازی اکشن نقش‌آفرینی Wo Long: Fallen Dynasty سال گذشته منتشر شد و به طور کلی توانست عملکرد مناسبی را از خود برجای بگذارد. این اثر همچنین توانست ۳.۸ میلیون بازیکن را به لطف عرضه روی گیم پس در روز اول انتشار جذب نماید. حال سوال اینجاست که آیا تیم نینجا و کویی تکمو قصد دارند این بازی را به یک فرنچایز تبدیل کنند؟ در حال حاضر به نظر نمی‌رسد چنین برنامه‌ای داشته باشند.

ماساکازو هیرایاما (Masakazu Hirayama)، کارگردان و تهیه‌کننده‌ی Wo Long: Fallen Dynasty، در مصاحبه باTouchArcade اظهار داشت که تیم سازنده در حال حاضر برنام‌ ای برای کار بر روی دنباله‌ی این اثر ندارد. با این حال وی در ادامه افزود که اگر فرصتی پیش بیاید، علاقه‌مند به توسعه یک دوره بعدی از تاریخ چین است. البته این دوره سه پادشاهی است که هیرایاما می‌گوید دوست دارد آن را با داستانی شبیه به Wo Long به تصویر بکشد.

ما در این مرحله هیچ برنامه‌ای برای ساخت دنباله نداریم، زیرا تمرکز ما در سال مالی ۲۰۲۳ روی DLC‌ها و به‌روزرسانی ها بود. علاوه بر این، من احساس می‌کنم که دوره تاریخی پس از دوره‌ای که در وو لانگ اتفاق می‌افتد، جذابیت منحصربه‌فرد خود را به عنوان دوران استراتژیست‌ها دارد و ما می‌خواهیم آن را با عمل و در یک داستان به تصویر بکشیم. بنابراین می‌خواهیم اگر فرصتی پیش آمد، این چالش را بپذیریم.

Wo Long: Fallen Dynasty در حال حاضر بر روی پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و PC در دسترس قرار دارد. این بازی تاکنون سه بسته گسترش‌دهنده‌ی پولی به نام‌های Battle of Zhongyuan، Conqueror of Jiangdong و Upheaval in Jingxiang دریافت کرده است. همچنین نسخه‌‌ی کامل این بازی (Complete Edition) امروز در دسترس قرار گرفت.

