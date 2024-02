دقایقی پیش، رسماً ویدیوی پشت صحنه ساخت Rise of the Ronin منتشر شد و در ادامه می‌توانید به مشاهده آن بپردازید. چند ساعت قبل، پلی استیشن به اشتباه ویدیوی پشت صحنه ساخت Rise of the Ronin را لیک کرد. هم‌اکنون ویدیوی مورد بحث به طور رسمی منتشر شده و در ادامه قابل مشاهده است. عنوان […]

ویدیوی پشت صحنه ساخت Rise of the Ronin منتشر شد علیرضا محمدی ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - 20:57