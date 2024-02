دنیای Game of Thrones قرار است با ساخت پیش‌درآمد دیگری از آن بسیار گسترده‌تر از قبل شود.

شبکه اچ‌بی‌او به دنبال آن است تا دنیای «بازی تاج و تخت» را بسیار گسترش بدهد و در همین راستا نیز به تازگی گزارش شده که آن‌ها توسعه پیش‌درآمدی دیگری از این سریال را در دستور کار قرار داده‌اند، پیش‌درآمدی که در همین دنیای خلق شده توسط جورج آر آر مارتین جریان دارد.

بنا بر آنچه که گفته شده، سریال تازه از دنیای «بازی تاج و تخت» حول محول داستان فتح ایگون خواهد بود. این اثر قرار است داستان رویدادی را بازگو کند که باعث متحد شدن شش پادشاهی وستروس زیر پرچم خاندان تارگرین به رهبری ایگون اول ملقب به ایگون فاتح شد. شبکه اچ‌بی‌او برای نگارش داستان این پیش‌درآمد تازه با نویسنده برجسته متسون تاملین همکاری می‌کند، کسی که با مت ریوز برای فیلم The Batman همکاری داشته و به همراه خود مت ریوز نیز فیلم‌نامه فیلم The Batman Part II را نوشته است.

خود متسون تاملین نیز خبر توسعه این پیش‌درآمد تازه را تأیید کرده است. این نویسنده همچنین وظیفه نگارش فیلم‌نامه اقتباسی از کمیک BRZRKR با حضور کیانو ریوز و فیلم اقتباسی از بازی ویدیویی Mega Man را در دست توسعه دارد.

چندین پروژه از دنیای «بازی تاج و تخت» در دست توسعه هستند اما از میان آن‌ها فعلا تنها سریال House of the Dragon پخش شده، پیش‌درآمدی که داستان نبرد داخلی بین اعضای خاندان تارگرین را روایت می‌کند. پیش‌درآمد دیگری به نام A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight نیز امسال قرار است وارد مرحله تولید شود.

منبع: collider