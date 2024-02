کارگردان بازی Stellar Blade اعتقاد دارد با وجود افزایش روز افزون بازی‌های سرویس محور، همچنان آثار آفلاین و تک‌نفره نقش مهمی در صنعت بازی دارند.

Stellar Blade یکی از جدیدترین بازی‌های AAA است که یک داستان در دنیایی پسا آخرالزمانی را روایت می‌کند. این بازی تک‌نفره با دنیای نیمه‌باز، تجربه‌ای ۵۰ ساعته را برای بازیکنان به ارمغان می‌آورد.

توسعه‌ی این بازی بر عهده‌ی استودیوی کره‌ای شیفت آپ (Shift Up) است. با وجود اینکه بازار بازی‌های کره‌ای معمولا بیشتر به سمت عناوین موبایلی و سرویس‌محور گرایش دارد، کارگردان این بازی، آقای هیونگ تاعه کیم (Hyung-Tae Kim)، همچنان بر اهمیت بازی‌های تک‌نفره تاکید می‌کند.

در مصاحبه‌ای با Push Square، او درباره‌ی تصمیم خود برای ساخت یک بازی متفاوت از جریان غالب بازار کره گفت:

بازی‌های تک‌نفره با پایان مشخص همچنان معتبر و بسیار مهم هستند.

در سال ۲۰۲۴ شاهد موفقیت‌های قابل توجه بازی‌های تک‌نفره بودیم. Prince of Persia: The Lost Crown، محصول یوبیسافت، به یکی از بازی‌های برتر این استودیو تبدیل شد و Like a Dragon Infinite Wealth نیز ظرف یک هفته بیش از یک میلیون نسخه فروخت.

Persona 3 Reload نیز به پرفروش‌ترین بازی تاریخ استودیوی Atlus تا به امروز تبدیل شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهند که حتی با وجود گرایش صنعت به بازی‌های سرویس‌محور، همچنان استقبال بالایی از بازی‌های تک‌نفره وجود دارد و به نظر می‌رسد این سبک در دستان کارگردانان توانمندی قرار دارد.

بحث درباره‌ی پایداری بازی‌های تک‌نفره AAA همچنان ادامه خواهد داشت، اما هواداران این سبک می‌توانند مطمئن باشند که صنعت بازی قصد ندارد به دلیل محبوبیت بازی‌های سرویس‌محور، این نوع بازی‌ها را به دست فراموشی بسپارد.