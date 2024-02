بازی اکشن و فانتزی No Rest for the Wicked قبلاً قرار بود در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ وارد فاز دسترسی زودهنگام بر روی رایانه‌های شخصی شود.

با Ori and the Blind Forest و Ori and the Will of the Wisps، استودیوی مون (Moon Studios) دو مترویدوانیای شگفت‌انگیز را ارائه کرد؛ اما با پروژه بعدی خود، استودیوی مذکور به دنبال انشعاب به مسیرهای جدیدی است. عنوان RPG و فانتزی No Rest for the Wicked طی مراسم The Game Awards 2023 در ماه دسامبر (آذر ۱۴۰۲) معرفی شد و اگرچه قرار بود در اوایل سال ۲۰۲۴ وارد فاز دسترسی زودهنگام شود، اما حالا مشخص شده که بازیکنان باید کمی بیشتر برای تجربه بازی منتظر بمانند.

در گزارش مالی سه‌ماهه اخیر خود، تیک-تو اینتراکتیو (Take-Two Interactive) که شرکت مادرِ ناشر بازی، یعنی Private Division است، فاز دسترسی زودهنگام No Rest for the Wicked را برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ فهرست کرده؛ به این معنا که شاهد به تاخیر افتادن بازی هستیم. همچنین تاریخ انتشار مشخصی ذکر نشده؛ اگرچه با توجه به جزئیات بیشتر در مورد بازی که قرار است در تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۴ (۱۱ اسفند ۱۴۰۲) رونمایی کامل شود، ما گمان می‌کنیم که جزئیات بیشتر در مورد عرضه و دلیل تاخیر آن در همان زمان به اشتراک گذاشته خواهند شد.

هنگامی که در فاز دسترسی زودهنگام قرار بگیرد، No Rest for the Wicked فقط بر روی رایانه‌های شخصی در دسترس خواهد بود. پس از انتشار کامل (که در حال حاضر بدون تاریخ است)، بازی مورد بحث برای PS5 و Xbox Series X/S نیز عرضه خواهد شد.

