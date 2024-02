هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)، کارگردان Death Stranding 2: On the Beach، در مصاحبه اخیر خود جزئیات جذابی از پویایی جهان بازی به اشتراک گذاشت. نمایش بازی Death Stranding 2: On the Beach در State of Play اخیر طولانی و با جزئیات بود. حال که چند روزی از آن مراسم گذشته است، هیدئو کوجیما در برنامه […]

جهان Death Stranding 2 تحت تأثیر زلزله و سیل دگرگون می‌شود رضا خلف چعباوی ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - 20:43