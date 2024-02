کریستوفر نولان با فیلم Oppenheimer در جریان جشنواره انجمن کارگردانان آمریکا حسابی شگفتی‌ساز ظاهر شده است.

کریستوفر نولان با فیلم حماسی و بیوگرافی Oppenheimer (اوپنهایمر) در سال گذشته با موفقیت‌های چشمگیری روبرو بوده است. از فروش ۹۶۰ میلیون دلار در گیشه گرفته تا استقبال از آن در جشنواره‌های سینمایی مختلف که حسابی مورد توجه سینماگران قرار گرفته تا جایی که به تازگی در جریان جشنواره انجمن کارگردانان آمریکا نیز شگفتی‌ساز ظاهر شده است.

در جریان برگزاری این جشنواره سینمایی شاهد برنده شدن کریستوفر نولان برای بهترین کارگردان سال بوده‌ایم. دستاوردی که شانس این کارگردان بریتانیایی را برای کسب جایزه اسکار نیز به طرز قابل توجهی افزایش داده است. سلین سونگ نیز موفق به کسب جایزه “مایکل اپتد” برای فیلم Past Lives (زندگی‌های گذشته) شد و اعلام نمود که:

قول می‌دهد تا زمانی که بتوانم به حرفه کارگردانی ادامه خواهم داد.

در این بین مجموعه تلویزیونی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) نیز موفق شد تا برای قسمت سوم خود به کارگردانی پیتر هور یعنی Long, Long Time برنده جایزه شود که دستاورد ارزشمندی برای شبکه HBO به شمار می‌رود.

منبع: هالیوود ریپورتر