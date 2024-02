برخی از شخصیت‌های مجموعه تلویزیونی Game of Thrones علی‌رغم پتانسیل‌های بسیار اما آنطور که می‌بایست دیده و تحویل گرفته نشده‌اند.

از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی مدیوم تلویزیون شاهد تحول قابل توجهی بوده که مخاطبین خود را برای همیشه تحت تاثیر قرار داده است. سالی که در آن شاهد پخش اقتباس تلویزیونی از سری رمان‌های فانتزی و حماسی نغمه یخ و آتش تحت عنوان Game of Thrones (بازی تاج و تخت) بودیم که از شبکه HBO در ۸ فصل جذاب و تماشایی به پخش درآمد و مدیوم تلویزیون را برای همیشه دگرگون نمود.

در حالی که این مجموعه به پایان رسیده و حال مشغول گذراندن روزهای انتظار برای انتشار فصل دوم پیش درآمد آن تحت عنوان House of the Dragon (خاندان اژدها) هستیم، شاید بد نباشد تا به سراغ برخی از آندرریتدترین شخصیت‌های به نمایش درآمده در تمام طول ۸ فصل بازی تاج و تخت برویم. شخصیت‌هایی خاکستری و بعضاً پیچیده که به بهترین نحو ممکن توسط بازیگرانشان نقش آفرینی شده و لحظاتی کوتاه ولی به یاد ماندنی را به ارمغان آورده‌اند.

شخصیت‌هایی که در کمال شگفتی آنطور که می‌بایست دیده و تحویل گرفته نشده و حال با پایان یافتن این مجموعه قصد داریم تا نگاهی بر آن‌ها داشته باشیم.

ادمور تالی

ادمور تالی با نقش آفرینی توبیاس منزیس به عنوان برادر شخصیت‌های کتلین استارک و لیزا آرین و در قامت ارباب جدید ریورران به مخاطب معرفی می‌شود.

شخصیتی که اگرچه در تمام طول سریال Game of Thrones دچار اشتباهات گوناگونی می‌شود اما در عین حال به عنوان کسی او را می‌شناسیم که از خیزش راب استارک در جریان نبرد ۵ پادشاه و حتی ازدواج وی حمایت کرد و در نهایت نیز در جریان رویداد تلخ عروسی خونین دستگیر شد و به زندان افتاد. او حتی به راب پیشنهاد داد تا به جای اعدام ریکارد کاراستارک، او را محبوس نماید تا از بروز اختلاف میان ارتش خودداری نماید؛ مسئله‌ای که از وفاداری و هوشش نشات گرفته است.

جوجن رید

یکی از وفادارترین شخصیت‌های به نمایش درآمده در طول سریال Game Of Thrones که توسط توماس سنگستر نقش آفرینی شده و از قدرت پیش بینی آینده برخوردار می‌باشد.

پس از قصد سفر برن استارک به شمال برای پیدا کردن کلاغ ۳ چشم، فرزندان لرد گری‌واتر واچ یعنی هاولند رید به نام‌های جوجن و میرا مامور همراهی با وی می‌شوند تا سفری خطیر و غیرقابل پیش بینی را آغاز نمایند. جورجن رید پسری تسلیم ناپذیر و دوست داشتنی به شمار می‌رود که می‌تواند بسیاری از اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد را مشاهده نماید، از جمله مرگ خود که بدون هیچ چشم داشتنی حاضر به فدا کردن جانش برای اهداف والای برن استارک بوده است.

اوشا

اوشا یکی از دست کم گرفته شده‌ترین شخصیت‌های زن می‌باشد که به نحو احسنت توسط ناتالیا تنا نقش آفرینی شده است.

به سبب گسترش فعالیت‌های وایت واکرها برخی از مردم وحشی شمال دیوار چاره‌ای جز فرار به سمت جنوب نداشته که یکی از آن‌ها اوشا نام داشته است. زنی باهوش و زیرک که به عنوان خدمتکار استارک‌ها وظیفه مراقبت از برن را بر عهده داشت تا حدی که علی‌رغم خودخواهی‌ و جاه‌طلبی‌هایش به مرور نسبت به خاندان استارک وفادار شده و در نهایت نیز کمک به سزایی برای نجات جان برن برای فرار از مخمصه انجام می‌دهد. نکته جالب توجه درباره شخصیت‌پردازی اوشا در این است که به راحتی می‌توانیم تفاوت فرهنگی میان مردم وحشی شمال و باقی ساکنین سرزمین وستروس را در او شاهد باشیم.

مرا رید

مرا فرزند ارشد هاولند رید علی‌رغم آن که به مانند برادرش از قدرت پیشگویی بهره نمی‌برد اما تبحر خاصی در شکار و بقا داشته و توسط الی کندریک نقش آفرینی شده است.

او را می‌توان یکی از نادیده گرفته شده‌ترین قهرمانان سریال Game Of Thrones به شمار آورد که نه تنها تلاش قابل تقدیری برای آوردن برن استارک به پیشگاه کلاغ ۳ چشم انجام داد، بلکه تاثیر قابل توجهی در حفظ “انسانیت” وی نیز داشته است. مرا رید کسی بود که حتی پس از مرگ دلخراش برادرش همچنان به برن استارک وفادار ماند و تحت هیچ شرایطی او را تنها نگذاشت؛ با این حال به طرزی احمقانه و نابخشودنی توسط نویسندگان در آغاز فصل هفتم حذف و برای همیشه کنار گذاشته شد!

بریک دانداریون

