تریلر جدید فیلم Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شد

تریلر جدیدی از فیلم هیجان‌انگیز Kingdom of the Planet of the Apes منتشر شده که جلوه‌های بصری ناب خود را به معرض نمایش گذاشته است.

پس از ۳ گانه تماشایی سیاره میمون‌ها که در طی دهه گذشته حسابی سر و صدا به راه انداخت و مت ریوز موفق شد تا جلوه تیره و تاریکی از خیزش این موجودات را در بستری از جامعه انسان‌ها به تصویر بکشد، حال فیلم جدیدی از این فرنچایز تحت عنوان Kingdom of the Planet of the Apes (قلمرو سیاره میمون‌ها) به کارگردانی وس بال برای اکران در نظر گرفته شده که در جریان رویداد Super Bowl امسال تریلر جدیدی دریافت کرده است.

این دنباله که صدها سال پس از وقایع فیلم War for the Planet of the Apes در سال ۲۰۱۷ میلادی جریان دارد، روایت‌گر زمانی می‌باشد که قلمرو میمون‌ها گسترش پیدا کرده تا حدی که باقی مانده انسان‌ها تبدیل به شکاری برای این موجودات شده‌اند. موجوداتی که به لطف سزار با جهش قابل توجه ژنتیکی روبرو شده و حال زیر سلطه یک میمون بی‌رحم قرار گرفته‌اند.

در ادامه می‌توانید تریلر این فیلم را مشاهده نمایید.

در صورت موفقیت Kingdom of the Planet of the Apes در گیشه می‌توانیم انتظار ساخت ۳ گانه جدیدی حول محور میمون‌های جهش یافته را داشته باشیم. فیلمی با حضور بازیگرانی نظیر فریا آلن، پیتر میکون، ایکا دارویل که برای اکران در تاریخ ۱۰ مه (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) برنامه ریزی شده است.

