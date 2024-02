استودیوی مون (Moon Studios) تریلر گیم‌پلی جدیدی از آخرین بازی خود، یعنی No Rest For The Wicked، منتشر کرده است.

داستان No Rest For The Wicked در یک پادشاهی تخیلی در سال ۸۴۱ اتفاق می‌افتد؛ جایی که مرگ یک پادشاه، جنگی را برای جانشینی او ایجاد می‌کند. در برابر تمام این پس‌زمینه، طاعون به جزیره Sacra می‌رسد و شما را وادار می‌کند تا برای شکست دادن جانوران آن‌جا اسلحه به دست بگیرید و همچنین حملات پادشاهی مهاجم را دفع کنید. سازندگان نوید نبردهایی را می‌دهند که بر مهارت و زمان‌بندی تأکید دارند؛ همچنین این اثر شامل حالت کواپ آنلاین حداکثر تا ۴ نفر خواهد بود.

تریلر مورد بحث را در ادامه مشاهده می‌کنید:

عنوان No Rest For The Wicked در نهایت برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

