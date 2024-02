Call of Duty 2024 احتمالا از روز اول به Game Pass اضافه خواهد شد

با توجه به اظهارات جدید مدیران این کمپانی، تمامی IP‌های مایکروسافت (Microsoft) در روز اول عرضه بر روی سرویس گیم پس (Game Pass) قرار می‌گیرند؛ از جمله عناوین Call of Duty.

ورود Call of Duty به سرویس گیم پس هیجان‌انگیزترین بخش خریداری اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) توسط مایکروسافت در سال گذشته بود. انتظار می‌رفت که این خرید، سرویس اشتراکی مایکروسافت را به سطوح جدیدی از موفقیت برساند؛ اما پس از چهار ماه، ایکس باکس هنوز هیچ اطلاعیه رسمی‌ای ارائه نداده.

در حالی که Diablo 4 به‌زودی در گیم پس قرار خواهد گرفت، طرفداران همچنان نگران آینده Call of Duty هستند. با این حال، بیانیه اخیر مدیران اجرایی ایکس باکس به طور ضمنی نشان می‌دهد که مجموعه مورد بحث بخشی از برنامه‌ی انتشار بازی‌ها روی گیم پس در روز اول عرضه خواهد بود.

ایکس باکس به‌تازگی به‌روزرسانی تجاری خود را به پایان رساند و به برنامه‌های آینده‌ی خود درباره‌ی سخت‌افزار و رویکرد آینده بازی‌های انحصاری اشاره کرد. با این حال، اظهارات مدیران اجرایی، مت بوتی (Matt Booty) و سارا باند (Sara Bond)، توجه همه را به خود جلب نمود.

دیدن این مدیران اجرایی در حالی که تأکید بر عناوین روز اول برای گیم پس دارند، جای تعجب نداشت؛ اما آن‌ها تأکید کردند که این قانون همچنان برای تمام تیم‌های داخلی ایکس باکس اعمال می‌شود. از آنجایی که اکتیویژن بلیزارد هم‌اکنون بخشی از استودیوهای ایکس باکس است، حرف مذکور برای آثار این توسعه‌دهنده نیز صدق می‌کند.

به همین ترتیب، Call of Duty اکنون به عنوان یک IP داخلی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این فرنچایز هم‌اکنون متعلق به مایکروسافت است. با کنار هم قرار دادن این حقایق و اظهارات، به نظر می‌رسد که عنوان Call of Duty 2024 به سمت انتشار در گیم پس پیش می‌رود. انتظار داریم Call of Duty 2024 در ماه اکتبر (مهر ماه) منتشر شود و به عنوان دنباله مستقیم فرنچایز Black Ops که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، داستان را ادامه دهد.

