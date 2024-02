شایلین وودلی و جک وایتهال از جمله بازیگران جدیدی هستند که به جمع صداپیشه‌های انیمیشن Girl in the Clouds اضافه شدند.

انیمیشن «دختری در ابرها» اثری تازه از کارگردان فیلیپ ریچ است که سابقه ساخت انیمیشن سریالی Rabbids Invasion را در کارنامه خودش دارد. حالا نیز شایلین وودلی و جک وایتهال به این اثر اضافه شدند تا صداپیشگی شخصیت‌های آن را برعهده داشته باشند.

فیلم‌نامه این انیمیشن سینمایی توسط خود فیلیپ ریچ به همراه لوک بوسی قلم زده شده و بر اساس رمان پرفروشی به نام The Little Girl Who Swallowed a Cloud as Big as The Eiffel Tower نوشته رومین پیورتولاس است. تولید این اثر سینمایی قرار است از ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی شروع شود تا برای اکرانش در تابستان سال ۲۰۲۶ آماده شود.

انیمیشن «دختری در ابرها» داستان پراویدنس را روایت می‌کند که به او یک قلم پَر جادویی محول می‌شود، قلمی که با آن هر چیزی نوشته شود، به واقعیت تبدیل می‌شود. این دختر با این قدرت خارق‌العاده و باورنکردنی، باید بین رویاهای خودش و نجات دنیا یکی را انتخاب کند.

منبع: variety