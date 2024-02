فرام‌سافتور (FromSoftware) پس از ساخت تعدادی بازی عالی از فرنچایز Dark Souls، مدتی است که برنامه‌ها و ایده‌های خود را گسترش داده؛ اما محصولی جدید از سری Dark Souls می‌تواند به عنوان یک بازگشت خوشایند برای این استودیو عمل کند.

نکات برجسته:

آزمایش‌ها و نوآوری‌های فرام‌سافتور به ساخت عناوین تحسین‌شده‌ای مانند Bloodborne ،Sekiro: Shadows Die Twice و Elden Ring منجر شده است.

Dark Souls 4 می‌تواند بازگشتی خوشایند برای فرام‌سافتور باشد و به ریشه‌های خود با تنظیمات فانتزی، تاریک و سیستم‌های RPG هیجان‌انگیز پایبند بماند.

بازی جدید Dark Souls با تمرکز بیشتر روی مکان‌های به یاد ماندنی و در عین حال، پولیش بیشتر مکانیک‌های مبارزه کلاسیک، رویکردی محدودتر و درگیرکننده‌تر را ارائه خواهد داد.

فرام‌سافتور ممکن است با بازی‌های Dark Souls از جهش گسترده‌ای در محبوبیت برخوردار شده باشد، اما این سازنده مطمئناً پس از انتشار چنین بازی‌های مهمی، خود را به یک فلسفه و روش خاص محدود نکرده است. ثابت شده که این حرکت، تصمیم درستی بوده؛ زیرا آزمایش و نوآوری‌های مداوم آن‌ها منجر به توسعه عناوین برجسته و مورد تحسینی مانند Bloodborne ،Sekiro: Shadows Die Twice و Elden Ring شد. با این حال، همانطور که فرام‌سافتور برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند، ممکن است با ساخت Dark Souls 4 پایبندی به ریشه‌های خود را نیز نشان دهد.

توسعه نسخه چهارم قطعاً یک بازگشت خوشایند به فرم خواهد بود. سری Dark Souls به عنوان جانشینی معنوی برای Demon’s Souls معرفی شد و به لطف دشواری‌های سازش‌ناپذیر، نقشه‌های به هم پیوسته، افسانه‌های حماسی و تعهد به ارائه یک چشم‌انداز منحصربه‌فرد، در دنیای ویدیو گیم سر و صدای زیادی به پا کرد. عناوین Dark Souls بر اساس پایه‌های Demon’s Souls بهبود یافتند و در نهایت، راه را برای Bloodborne و Sekiro: Shadows Die Twice هموار کردند.

دو بازی Bloodborne و Sekiro: Shadows Die Twice دارای تنظیمات، مکان‌ها و سیستم‌های مبارزه بسیار متفاوتی هستند؛ اما می‌توان در آن‌ها تعدادی از سیستم‌ها و ویژگی‌های آشنای Dark Souls را نیز مشاهده کرد. Elden Ring مبارزاتی داشت که بیشتر شبیه به Dark Souls بودند، اما همچنان بزرگترین تغییر از فرمول سنتی به شمار می‌رفتند؛ به لطف گسترش عناصر Dark Souls و در عین حال، اضافه کردن یک جهان باز غنی (اولین مورد در تاریخ فرام‌سافتور).

چگونه Dark Souls 4 می‌تواند بازگشتی بسیار ضروری به ریشه‌های فرام‌سافتور باشد؟

بازی‌های Dark Souls، علی‌رغم اینکه از طریق فرصت‌های عقب‌نشینی و محتوای جانبی تا حدودی سعی داشتند آزادی عمل به بازیکن بدهند، اما از نظر طراحی کاملاً خطی بودند. این خطی بودن ممکن است در حال حاضر عجیب یا محدودکننده به نظر برسد، مخصوصاً برای بازیکنانی که پس از اتمام Elden Ring به Dark Souls باز می‌گردند؛ اما چندین جنبه را که مسلماً نسبت به Elden Ring برتری دارند، باعث خواهد شد. فضای تاریک و فانتزی مجموعه همچنین درها را به روی سیستم‌های RPG هیجان‌انگیز و رضایت‌بخش باز می‌کند؛ مواردی که در Bloodborne و Sekiro: Shadows Die Twice وجود نداشتند.

مزایای ساختار Dark Souls

طراحی نیمه‌خطی بازی‌های Dark Souls فرصت‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد که با طراحی جهان باز Elden Ring (یا ساختار مبتنی بر Armored Core 6) سازگار نیست. در حالی که بازگشت به رویکردِ محدودتر سری Dark Souls ممکن است یک عقب‌نشینی در مقایسه با نقشه گسترده Elden Ring به نظر برسد، اما محدوده کوچکتر آن اجازه می‌دهد تا تعدادی از محیط‌های دقیق‌تر و مختصرتر را شاهد باشیم.

اکثر خاطره‌انگیزترین مکان‌های Elden Ring، از بسیاری جهات، نزدیک‌تر به مناطق Dark Souls هستند تا مناظر عظیمی که مشخصه اکثر بازی‌های جهان باز محسوب می‌شوند؛ این موضوع ثابت می‌کند که مناطق سفارشی و کوچک تا چه اندازه می‌توانند موثر باشند. اساساً، Dark Souls جدید کوچکتر از Elden Ring خواهد بود؛ هرچند با تمرکز بالاتری از مکان‌های به یاد ماندنی و سفارشی ساخته خواهد شد. این رویکرد در طراحی محصول همچنین به سرعت بازی کمک می‌کند؛ زیرا بازی به طور مداوم حس پیشرفت را برمی‌انگیزد و بازیکنان به اجبار از تمام مناطق موجود در نقشه عبور می‌کنند.

Dark Souls 4 می‌تواند مبارزات سولزلایک (Soulslike) را ارتقا دهد

در حالی که بازی‌هایی مانند Sekiro: Shadows Die Twice و Bloodborne با توصیف سولزلایک‌های خطی مطابقت دارند، اما در سیستم مبارزات با Dark Souls متفاوت هستند. هر دو بازی به رویکرد تهاجمی تشویق می‌کنند و بر کلاس‌های مختلف تأکید ندارند؛ به عنوان مثال Sekiro: Shadows Die Twice بیشتر شبیه یک بازی اکشن سنتی است تا یک ARPG. از برخی جهات، سیستم‌های رزمی Sekiro: Shadows Die Twice را می‌توان حتی بهتر از مبارزات معمولی سولزلایک دانست؛ زیرا پایه‌های این ژانر را تقویت و بازسازی می‌کنند.

با بازگشت به مبانی خطی، تاریک و فانتزی فرنچایز Dark Souls، استودیوی فرام‌سافتور می‌تواند مکانیک‌های مبارزه کلاسیک را حفظ کند؛ در حالی که امکان تنوع بیشتر را نیز فراهم نماید. اگرچه بازی‌هایی مانند Elden Ring شبیه به Dark Souls هستند، اما سری Dark Souls هنوز بخش متمایز و مهمی از تاریخ بازی‌ها است و بدون شک، طرفداران بی‌شماری وجود دارند که آماده بازگشت به فضای فانتزی ساده‌تر و کلاسیک لوردران (Lordran) هستند.

منبع: Game Rant