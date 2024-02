مریل استریپ در فصل چهارم سریال Only Murders in the Building حضور خواهد داشت

به تازگی اعلام شد که مریل استریپ برای نقش‌آفرینی در فصل چهارم سریال Only Murders in the Building باز خواهد گشت.

استریپ نقش لورتا دورکین را برعهده دارد که از فصل سوم به این سریال اضافه شد. در فصل آخر این شخصیت در نمایش برادوی اولیور بازی کرد و رابطه‌ای میان این دو شخصیت شکل گرفت.

سریال Only Murders in the Building توسط استیو مارتین و جان هافمن ساخته شده و درباره سه همسایه در آپارتمانی به اسم آرکونیا واقع در نیویورک است. این سه همسایه دور هم جمع می‌شوند تا یک پادکست جنایات واقعی درباره قتل‌های دیگر همسایه‌ها ضبط کنند.

جزئیاتی درباره فصل چهارم این سریال گفته نشده اما بنظر می‌رسد که ابتدای این فصل با سفر سه شخصیت اصلی سریال به لس آنجلس شروع شود. از بازیگران این سریال می‌توان به سلنا گومز، مریل استریپ، مارتین شورت و استیو مارتین اشاره کرد.

سریال Only Murders in the Building نشان داد که بسیار میان بینندگان و منتقدین محبوب است و تا اکنون نامزد ۲۹ جایزه امی شده که ۴ تای آن‌ها را کسب کرده است.

منبع: Variety