شمارۀ جدید مجلۀ EDGE منتشر شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نقد‌ بازی‌های عرضه شده طی ماه‌های ژانویه و فوریۀ ۲۰۲۴ در این شماره به نگارش در آمده‌اند.

Like A Dragon: Infinite Wealth – ۸/۱۰

Suicide Squad: Kill The Justice League – ۶/۱۰

Pacific Drive – ۸/۱۰

Banishers: Ghosts of New Eden – ۷/۱۰

Ultros – ۸/۱۰

Tekken 8 – ۹/۱۰

Solium Infernum – ۸/۱۰

Granblue Fantasy: Relink – ۷/۱۰

Balatro – ۸/۱۰

Silent Hill: The Short Message – ۴/۱۰

Sokobond Express – ۸/۱۰

نظر شما در این باره چیست؟