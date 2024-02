از توتال وار تا اساسینز کرید؛ بازی‌هایی که از نظر تاریخی دقیق هستند

حتی بازی‌های AAA مانند سری اساسینز کرید اکنون به طور فعال گیمر‌ها را تشویق می‌کنند تا درباره‌ی دوره‌هایی که در آن پرسه می‌زنند، بیشتر بیاموزند و این از طریق اضافه کردن یادداشت‌ها به عنوان آیتم به گیم‌پلی انجام شده است. صرف نظر از اینکه بازیکنان چه نوع ژانری را دوست دارند، خوشبختانه بازی‌های ویدیویی زیادی وجود دارند که می‌توان هم از آن لذت برد و در عین حال تاریخ را در کنار تجربه‌ای منحصربه‌فرد فرا گرفت. حال در این مقاله به ۲۳ بازی که از نظر تاریخی دقیق هستند، خواهیم پرداخت.

۲۳. Pentiment

تهیه کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Obsidian Entertainment

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Xbox One, Xbox Series X/S



پنتیمنت یکی از منحصربه‌فردترین بازی‌های معمایی سال‌های اخیر است که طرفداران این ژانر حتما باید آن را تجربه کنند. در این اثر بازیکنان به بررسی یک سری قتل‌هایی می‌پردازند که در طول ۲۵ سال اتفاق می‌افتد. این بازی در به تصویر کشیدن قرن شانزدهم و اینکه چگونه اوضاع به آرامی در طول این دهه‌ها تغییر می‌کند، کار بسیار خوبی انجام می‌دهد. تحقیقاتی که عناصر بازی را هدایت می‌کند نیز جالب است و بهترین بخش از تجربه است. در حالی که برخی بازیکنان بیان کرده‌اند که پایان‌بندی می‌توانسته کمی بهتر باشد، Pentiment هنوز هم یک بازی عالی است که هر طرفدار بازی‌های ماجراجویی سرگرم‌کننده باید آن را نیم نگاهی بیندازد. بایرن قرن شانزدهم یک مکان جذاب برای کشف است. به طور کلی بازیکنان این‌ ایده را دوست دارند که استودیو‌های بزرگ چنین ریسک‌هایی را بپذیرند و بازیکنان را در تجربه درگیر کنند.

۲۲. سری A Plague Tale

تهیه کننده: Focus Home Interactive / سازنده: Asobo Studio

سری A Plague Tale دارای دو بازی با داستان‌های عالی و گیم‌پلی هیجان‌انگیز است. گفتنی است که تمرکز بر مخفی‌کاری باعث ایجاد یک تجربه‌ی پرتنش در زمان طاعون سیاه در فرانسه در قرن چهاردهم شده است. در این میان آمیشیا و هوگو دو شخصیت جذاب هستند که در دنیایی که اکثر ساکنان آن خواهان مرگ آن‌ها هستند، رابطه‌‌ی برادر و خواهری دلچسبی دارند. پس از پایان هر دو بازی، بازیکنان دیگر هرگز به موش‌ها به مانند قبل نگاه نخواهند کرد. اصالت محیط بازی نیز باعث می‌شود که این اثر جذاب شود. به طور کلی بازیکنانی که می‌خواهند یک بازی مخفی‌کاری در فرانسه در طول یک دوره‌ی تاریخی داشته باشند، با انجام هر دو بازی A Plague Tale زمان خود را به خوبی خواهند گذراند.

۲۱. Hell Let Loose

تهیه کننده: Team17 / سازنده: Expression Games

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

چیزی درون آثار تیراندازی واقع‌گرایانه وجود دارد که گیم‌پلی آن‌ها را بسیار سرگرم‌کننده می‌کند. Hell Let Loose به دلیل گیم‌پلی استراتژی و نبرد‌های گسترده به سرعت به یکی از محبوب‌ترین بازی‌های این سبک تبدیل شد. Hell Let Loose اثری است که بازیکنان را مجبور می‌کند که این واقعیت را بپذیرند که ارتش تک نفره بودن راهی مطمئن برای تضمین مرگ آن‌هاست. البته مایه‌ی شرمساری است که بازی توسعه‌دهندگان خود را تغییر داده است زیرا استودیوی Black Matter بازی را به Team۱۷ فروخته است. هرچند استقبال طرفداران از تغییرات این استودیوی جدید در بازی چندان خوب نبوده، با این حال نمی‌توان انکار کرد که Hell Let Loose با وجود جنجال‌های اخیرش هنوز هم یک بازی عالی است. انجام یک حمله‌ی هماهنگ و غلبه بر دشمن به شیوه‌ای واقع‌بینانه، تجربه‌ی واقعا هیجان‌انگیزی را ارائه می‌کند که جنگ‌های واقعی را تا حد امکان با دقت نمایش می‌دهد.

۲۰. Red Dead Redemption 2

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Rockstar Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, PC



بازی‌های وسترن عالی زیادی وجود ندارد و اگر هم وجود داشت نیز فرقی نمی‌کرد زیرا طرفداران این ژانر باید حتما سری رد دد ریدمپشن را تجربه کنند. بازی دوم این سری به عنوان یک نسخه‌ی پیش درآمد عمل می‌کند و مکانیک‌های عمیق آن لذت مطلق را به بازیکن می‌دهد. شهر‌ها در رد دد ریدمپشن ۲ ممکن است تخیلی باشند، اما جزئیات دوره‌ی زمانی به خوبی ثبت شده است و ما را حسابی با غرب وحشی و حس و حال آن آشنا می‌کند. همه چیز از بیماری‌ها و طول عمر کوتاه افراد در آن زمان گرفته تا حیات وحش آن دوران، همه چیز با جزئیات بسیار زیاد و دردناک به تصویر کشیده شده است. به طور کلی بعید است که اثری بهتر از این بازی برای شناخت غرب وحشی در کنار تجربه‌‌ی گیم‌پلی‌ای جذاب پیدا کنید.

۱۹. Red Orchestra: Ostfront 41-45

تهیه کننده: Bold Games / سازنده: Tripwire Interactive

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC

جنگ جهانی دوم به طور کلی به عنوان یک دوره‌ی زمانی جذاب برای بسیاری از بازی‌ها عمل می‌کند و در طول سال‌ها شاهد ساخت آثار مختلفی از این دوره‌ی مرگبار بوده‌ایم. بازی Red Orchestra: Ostfront ۴۱-۴۵ نیز در اینجا مستثنی نیست اما تفاوت‌هایی با همتایان خود دارد. این یازی تیراندازی اول شخص تأکید بیشتری بر تاکتیک دارد و بازیکنان اگر بخواهند یک ارتش تک‌نفره باشند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بین ‌می‌روند. همه چیز در این اثر از تیراندازی گرفته تا وقایع جنگ جهانی دوم بسیار واقع‌گرایانه است و گیم‌پلی بازی در عین چالش‌های فراوان، جذاب است. برخلاف اکثر آثار تیراندازی با محوریت جنگ‌های دنیای واقعی، در این بازی یک شلیک برای کشتن یک نفر کافی است، بنابراین آگاهی از محیط اطراف بسیار حیاتی است.

۱۸. L.A. Noire

تهیه کننده: Rockstar Games / سازنده: Team Bondi

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, PC

مانند هر بازی دیگری که توسط راک‌استار ساخته شده است، انتظارات زیادی بر دوش L. A. Noire قبل از انتشار آن در سال ۲۰۱۱ وجود داشت. تریلر‌های اولیه‌ی این بازی با ترکیبی از دنیای باز و مکانیک کارآگاهی خلاقانه راک‌استار، بازیکنان را حسابی مجذوب خود کرده بود. جهان باز چیزی است که بازی را در میان سایر نسخه‌های دقیق تاریخی قرار می‌دهد. این بازی نمایشی باورنکردنی از لس آنجلس پس از جنگ جهانی دوم را به بازیکنان ارائه می‌دهد که نمایانگر این شهر در دهه‌ی ۱۹۴۰ است. در واقع این نمایش به حدی از نظر تاریخی مناسب است که پیدا کردن اثری بهتر از این بازی مربوط به آن دوره غیرممکن است.

۱۷. سری The Brothers In Arms

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Gearbox Software

از یک بازی درست پس از جنگ جهانی دوم تا چند اثر در قلب این جنگ، سری Brothers In Arms در سال ۲۰۰۵ با بازی تحسین شده‌ی Brothers in Arms: Road to Hill ۳۰ آغاز شد که اولین بازی از نه بازی این مجموعه بود. سری Brothers In Arms با طراحی جهان، مدل‌های شخصیت‌ها و گیم‌پلی تاکتیکی خود دقت تاریخی زیادی را ارائه می‌دهد. جالب است بدانید که اولین بازی سری حتی در مستند History Channel برای به تصویر کشیدن تهاجم به نرماندی استفاده شد. متأسفانه، به نظر می‌رسد که این سری پس از لغو Brothers in Arms: Furious ۴ در سال ۲۰۱۵ برای همیشه به کار خود پایان داده است.

۱۶. Unity of Command – Red Turn

تهیه کننده: Dvaput / سازنده: ۲×۲ Games

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC

Red Turn: The Road to Berlin ۱۹۴۳-۴۵ یک بسته‌ی الحاقی برای بازی Unit of Command است که در سال ۲۰۱۲ در دسترس بازیکنان قرار گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، این بسته‌ی الحاقی یکی دیگر از گزینه‌های این لیست است که بازیکنان را به جنگ جهانی دوم می‌برد. گفتنی است که بازی Unit of Command توسط ۲x۲ Games توسعه داده شده و به لطف هوش مصنوعی بالای خود به عنوان یکی از بهترین بازی‌های استراتژی سال ۲۰۱۲ شناخته شد. گیم‌پلی تاکتیکی بازی یکی از بهترین‌ها در بین آثار مشابه است و هم عمیق و هم در عین حال سریع است. این بازی استراتژی نوبتی امتیاز خوبی را از نظر منتقدان کسب کرده و نمره‌ی متاکریتیک آن ۸۴ است.

۱۵. Pharaoh

تهیه کننده: Activision / سازنده: Impressions Games

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: PC

بازی Pharaoh یکی از بسیاری از بازی‌های شهرسازی ایزومتریک بود که در دهه‌ی ۹۰ میلادی روی رایانه‌های شخصی منتشر شد. بازی بازیکنان را به مصر باستان می‌برد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا شهر خود را بسازند و در عین حال عواملی مانند اشتغال شهروندان، بلایای طبیعی و بیماری را نیز مدیریت کنند که در نوع خود جالب است. Pharaoh همچنین یک بسته‌ی الحاقی با عنوان Cleopatra: Queen of the Nile دریافت کرد که به قدری مورد توجه قرار گرفت که بازی در حال حاضر بیشتر با نام Pharaoh + Cleopatra یعنی به همراه بسته‌ی ذکر شده به فروش می‌رسد. به طور کلی اگر به تاریخ مصر علاقه دارید، این بازی مناسب شماست.

۱۴. Steel Division: Normandy 44

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Eugen Systems

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC



بازی Steel Division: Normandy ۴۴ توسط استودیویی ساخته شده که برای طرفداران بازی‌های استراتژی دوران جنگ و بازی .R.U.S.E در سال ۲۰۱۰ و Wargame: Airland Battle در سال ۲۰۱۳ شناخته شده است. این بازی در جنگ جهانی دوم در فرانسه جریان دارد و به بازیکنان طیف وسیعی از نیرو‌ها را برای کنترل ارائه می‌دهد که شامل نیرو‌های بریتانیایی، ایالات متحده آمریکا، آلمان و البته فرانسه می‌شود. به طور کلی بازی از دقت تاریخی خوبی برخوردار است و فضای جنگ را خوب نشان می‌دهد. گفتنی است که دنباله‌ای برای این بازی با عنوان Steel Division 2 در سال ۲۰۱۹ منتشر شد اما از کیفیت نسخه‌ی قبلی خود فاصله‌ی زیادی داشت.

۱۳. Kingdom Come: Deliverance

تهیه کننده: Deep Silver / سازنده: Warhorse Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

بازی Kingdom Come: Deliverance یک اثر نقش‌آفرینی ماجراجویی است که توسط Warhorse Studios ساخته شده است. شایان ذکر است که گیم‌پلی بازی به‌شدت روی واقع‌گرایی متمرکز است. بازیکنان باید مانند زندگی واقعی غذا بخورند، نوشیدنی بنوشند و بخوابند تا سالم بمانند. علاوه‌بر این، زره، لباس و مواد غذایی فاسد‌شدنی با گذشت زمان خراب می‌شوند. داستان بازی در اوایل دهه‌ی ۱۴۰۰ میلادی پادشاهی بوهمیا که به عنوان پادشاهی چک نیز شناخته می‌شود، می‌گذرد. با وجود داشتن یک دنیای باز بزرگ، توسعه‌دهندگان اطمینان حاصل کرده‌اند که محیط با سلاح‌ها، شخصیت‌ها و ساختمان‌های دقیق از نظر تاریخی پر شده است.

۱۲. Verdun

تهیه کننده: BlackMill Games / سازنده: BlackMill Games

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One

بازی Verdun به دلیل اینکه یکی از معدود آثار تیراندازی اول‌شخص است که تلاش آگاهانه‌ای برای ارائه‌ی یک گیم‌پلی دقیق از نظر تاریخی به بازیکنان انجام می‌دهد و از این نظر شایسته‌ی ستایش است. همانطور که از نام آن پیداست، بازی از نبرد وردون الهام گرفته شده است. اعتقاد بر این است که نبرد وردون یکی از طولانی‌ترین نبرد‌های تاریخ است چرا که این جنگ تقریباً یک سال به طول انجامید و بیش از سیصد هزار قربانی گرفت و در نتیجه به یکی از مرگبارترین نبرد‌های تاریخ نیز تبدیل شد. علاوه‌بر این، بازی به دلیل نمایش دقیق جنگ و اضافه کردن تمایلات واقعی انسانی به عنوان مکانیک گیم‌پلی مورد تحسین قرار گرفت. به عنوان مثال، آتش گلوله تا حد زیادی بینایی بازیکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هنگامی که زیر آن قرار می‌گیرد، دوربین تار می‌شود. متأسفانه بازی با استقبال چندان خوبی مواجه نشد که احتمالاً دیدگاه افرادی را توجیه می‌کند که معتقدند نمی‌توان یک بازی تیراندازی واقع‌گرایانه را لذت‌بخش کرد.

۱۱. سری The Assassin’s Creed

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft



سری اساسینز کرید که پیشگام دقت تاریخی در بازی‌های مدرن است، بازیکنان را به برخی از مشهورترین دوره‌های زمانی تاریخ از قرن پانزدهم رنسانس ایتالیا تا انقلاب آمریکا در دهه ۱۷۰۰ میلادی و دوره بطلمیوسی مصر باستان برده است. خطوط داستانی جذاب در بازی‌های سری اساسینز کرید معمولا بیشتر از تاریخ الهام گرفته‌اند تا اینکه به طور دقیق آن را نمایش دهند با این حال، بازی‌ها مملو از شخصیت‌های تاریخی معروف و مکان‌هایی هستند که اغلب نقش‌های کلیدی در بازی دارند. علاوه‌بر این، این سری اغلب یک پایگاه اطلاعاتی را در منوی بازی‌ها به بازیکنان ارائه می‌دهد. این پایگاه اطلاعاتی مجموعه‌ای از متون اختیاری را برای خواندن بازیکنان فراهم می‌کند که به بازیکنان اطلاعاتی در مورد دوره‌ای می‌دهد که در آن بازی می‌کنند.

۱۰. Valiant Hearts: The Great War

تهیه کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Montpellier

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Microsoft Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3

Valiant Hearts: The Great War در سال ۲۰۱۴ و تقریبا یک قرن پس از جنگ جهانی اول عرضه شد. توسعه‌دهندگان Ubisoft Montpellier می‌خواستند بازی معمایی جذابی را به بازیکنان در مورد این جنگ بزرگ بدهند و در این راه موفقیت زیادی کسب کردند. آن‌ها با گنجاندن بیش از ۱۰۰ آیتم در بازی که هر کدام توضیحات خاص خود را در مورد این جنگ دارند، توانستند به خوبی بازیکنان را با فضای این جنگ مرگبار آشنا کنند. این آیتم‌ها حاوی اطلاعات واقعی مورد استفاده در جنگ بود. گفتنی است که این بازی برنده جایزه‌ی بهترین روایت در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۴ و جایزه‌ی دستاورد هنری در یازدهمین رویداد British Academy Games Awards شد.

۹. سری The Total War

تهیه کننده: Sega / سازنده: Creative Assembly

سری توتال وار از زمانی که Shogun: Total War در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، بر بازار آثار استراتژی ریل تایم تسلط داشته است. این سری به دلیل ترکیب دنیای استراتژی مبتنی بر نوبت با مبارزات استراتژی ریل تایم شناخته شده است. محیط‌ها شامل روم باستان، ژاپن فئودالی قرن شانزدهم و دوره مدرن اولیه‌ی قرن هجدهم است. دقت تاریخی بازی بیشتر بر فرهنگ‌های اجتماعی متمرکز است و همچنین اطمینان می‌دهد که واحد‌های فرماندهی دارای سلاح‌ها و اسلحه‌های دقیق برای دوره‌ی مربوطه‌ی خود باشند. البته اگر به طور کلی به دنبال دقت تاریخی هستید، شاید بهتر باشد که سری وارهمر از این مجموعه را کنار بگذارید زیرا مورخان هنوز مدرکی از غول‌ها و اژدهایان پیدا نکرده‌اند!

۸. سری The Age Of Empires

تهیه کننده: Xbox Game Studios



بازی‌های سری عصر امپراتوری‌ها در سراسر عصر حجر، تاریخ باستان، عصر برنز و عصر آهن جریان دارند. گیم‌پلی بازی‌های این مجموعه‌ی جذاب بر مدیریت دقیق منابع محدود و استفاده‌ی هوشمندانه از پیشرفت‌های فناوری تمرکز دارد. این فناوری‌ها نسبت به دوره‌های زمانی خود طراحی دقیقی از نظر تاریخی دارند و در صورت استفاده‌ی صحیح می‌توانند برتری قاطعی نسبت به حریفان به بازیکنان بدهند. البته این سری یک بازی اسپین‌آف به نام Age of Mythology نیز دارد که روی اسطوره‌های مصری، یونانی و اسکاندیناوی تمرکز داشته و در عین حال گیم‌پلی آن مشابه به دیگر نسخه‌های سری است.

۷. March Of The Eagles

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC

مانند بسیاری از بازی‌های این لیست، March of the Eagles یک بازی استراتژی است که گیم‌پلی آن شبیه به بسیاری از بازی‌های استراتژی دیگر است. در واقع مدیریت تولید، مدیریت واحدهای نظامی و دیپلماسی در بسیاری از این نوع بازی‌ها رایج هستند. این بازی در اوایل دهه‌ی ۱۸۰۰ میلادی و در طول جنگ‌های ناپلئونی رخ می‌دهد. این بازی دارای قدرت‌های بزرگی از آن دوران، مانند امپراتوری عثمانی، پادشاهی اسپانیا و بریتانیا است. این اثر با اضافه کردن مفهومی به نام ایده‌ها (Ideas) سعی در متمایز کردن خود از سایر بازی‌های استراتژی داشت که شامل پیشرفت‌های فناوری‌ای بود که از نظر تاریخی دقیق بود.

۶. The Oregon Trail

تهیه کننده: MECC / سازنده: MECC

سال انتشار: ۱۹۸۵

پلتفرم: PC

سری Oregon Trail در طول سال‌ها شاهد نسخه‌های زیادی بوده است که از ماجراجویی متن محور در سال ۱۹۷۱ تا نسخه‌ی روشن و رنگارنگ iOS و اندروید منتشر شده در سال ۲۰۰۹ را در برمی‌گیرد. با این حال نسخه‌ی ۱۹۸۵ این بازی شناخته شده‌ترین نسخه در این سری است. این بازی بازیکنان را به جای یک بانکدار از بوستون، یک کشاورز از ایلینوی، یا یک نجار از اوهایو قرار داد که در مسیری حرکت می‌کردند. این بازی به دلیل سختی‌اش معروف بود. در واقع بازی مشکلاتی را برای بازیکنان ایجاد کرد که مردم واقعی هنگام حرکت در مسیر واقعی اورگان از آن رنج می‌بردند که شامل بیماری‌هایی مانند حصبه و وبا یا شکستن واگن‌ها هنگام عبور از رودخانه می‌شد.

۵. Europa Barbarorum

تهیه کننده: Europa Barbarorum Development Team / سازنده: Europa Barbarorum Development Team

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PC



بازی Europa Barbarorum ممکن است بیشتر یک ماد باشد تا یک بازی واقعی، اما دقت بسیار زیاد تاریخی که توسط این اثر ارائه می‌شود، باعث می‌شود که تجربه‌ی آن به شدت لذت‌بخش باشد. در واقع این یک ماد کامل از اثری به نام Rome: Total War از سال ۲۰۰۴ است که بسیار سرگرم‌کننده است. دامنه‌ی وسیع و تغییرات چشمگیر ایجاد شده توسط Europa Barbarorum، این اثر را به یکی از بهترین ماد‌های تاریخ صنعت بازی تبدیل کرده است. طرفداران بازی‌های دقیق از نظر تاریخی و آثار استراتژی باید حتما این ماد را تجربه کنند تا ارزش آن را متوجه شوند.

۴. Hearts Of Iron 4

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC

هر زمان که موضوع بازی‌های دقیق از نظر تاریخی مطرح می‌شود، بازی‌های پارادوکس اینتراکتیو از بازی‌های اصلی مورد بحث هستند. آثار این شرکت به بازیکنان اجازه می‌دهد در دوره‌های زمانی تاریخی نقشی کلیدی داشته باشند و با Hearts of Iron ۴ بازیکنان می‌تواننئد نقش‌های کلیدی را در طول جنگ جهانی دوم ایفا کنند. دقتی که این بازی نسبت به وقایع تاریخی جنگ جهانی دوم دارد، بسیار چشمگیر است و بازیکنان را غافل‌گیر خواهد کرد. بازیکنان مجموعه‌ای از نیرو‌ها را کنترل می‌کنند و پیروزی را در برابر کشور‌های مختلف به نوعی تضمین می‌کنند. آن‌ها در عین حال درگیر اقدامات دیپلماتیک برای دریافت حمایت هر چه بیشتر از سوی کشورهای مختلف می‌شوند.

۳. Victoria 3

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC

بازی‌های جدید پارادوکس اینتراکتیو در آموزش بیشتر مکانیک‌های خودشان عملکرد بسیار خوبی نشان داده‌اند و به بازیکنان این امکان را می‌دهند تا از یک اثر عمیق و جذاب از همان ابتدا لذت ببرند و به آرامی به جنبه‌های پیچیده‌تر بازی عادت کنند. این موضوع در مورد ویکتوریا ۳ نیز صدق می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد کشور‌هایی را در دوران ویکتوریا کنترل کنند. البته با اینکه هنوز زمان زیادی باقی مانده است تا ویکتوریا ۳ محتوای کافی را بدست آورد تا برای اکثر طرفداران آثار استراتژی بزرگ و عمیق ارزش توجه را داشته باشد، با این حال، نسخه‌ی اولیه با بازیکنانی که باید سیاست آن زمان را مدیریت کنند و در عین حال مردم را راضی نگه دارند، امیدوارکننده بوده است.

۲. سری The Crusader Kings

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development Studio

سری موفق Crusader Kings در قرون وسطی و عمدتاً در سراسر اروپا اتفاق می‌افتد. در این مجموعه‌ی استراتژی برخی از برجسته‌ترین رهبران تاریخ مانند ویلیام فاتح، ایوار بی‌استخوان و چنگیز خان حضور داشته و همچنین نبرد‌های تاریخی مانند نبرد هاستینگز نیز به نمایش گذاشته شده است. این بازی‌ها با تمرکز بیشتر روی گیم‌پلی نقش‌آفرینی خود را از آثار استراتژی مشابه متمایز می‌کنند. این عناصر نقش‌آفرینی جذاب عمدتاض از طریق شبیه‌سازی سلسله محور بازی به بازیکنان منتقل می‌شوند. گفتنی است که بازیکنان باید سیاست، مذاهب و اقتصاد امپراتوری انتخابی خود را مدیریت کنند و در این راه با ویژگی‌های نقش‌آفرینی کلاسیک نیز پاداش می‌گیرند.

۱. Europa Universalis 4

تهیه کننده: Paradox Interactive / سازنده: Paradox Development

سال انتشار: ۲۰۱۳

بازی Europa Universalis 4 با پیاده‌سازی رویداد‌های تاریخی که در واقعیت اتفاق افتاده، جایگاه برتر خود را در این فهرست کسب کرده است. این بازی استراتژی بین اواخر قرون وسطی و اوایل دوره‌ی مدرن جریان دارد. به طور کلی بازی مسائل زیادی را به سمت بازیکن روانه می‌کند تا آن‌ها را مدیریت کند. این مسائل از مدیریت منابع گرفته تا برگزاری سنت‌های مذهبی، مدیریت نظم و افزایش روحیه‌ی واحد‌های نظامی را شامل می‌شود. علاوه‌بر این، استودیوی پارادوکس از بازیکنان می‌خواهد که مراقب پیشرفت‌های فناوری باشند. آن‌ها به سه دسته‌ی نظامی، اداری و دیپلماسی تقسیم می‌شوند. بازیکنان باید در این زمینه‌ها بهتر باشند تا مطمئن شوند که تحت تاثیر رقبای خود قرار نگیرند.

منبع: Gamerant

نوشته از توتال وار تا اساسینز کرید؛ بازی‌هایی که از نظر تاریخی دقیق هستند اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala