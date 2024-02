MSI X670E GAMING PLUS WIFI مادربردی برای تمام فصول

کمپانی تایوانی MSI به عنوان یک برند پیشرو در زمینه ساخت تجهیزات گیمینگ از جدیدترین مادربرد GAMING PLUS برای گیمرهای حرفه‌ای رونمایی کرده است. مادربردهای MSI X670E GAMING PLUS WIFI مادربرد محبوب گیمینگ با امکانات و قابلیت‌های جذاب محسوب می‌شود. مادربرد X670E GAMING PLUS WIFI میزبان سوکت AM5 بوده و از پردازنده‌های ۸۰۰۰ Ryzen و ۷۰۰۰ AMD […]

