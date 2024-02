برخی از فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی وجود دارند که نباید هرگز ساخته می‌شدند.

در سال‌های اخیر، ساخت اقتباس‌ها و فیلم‌ها بر اساس بازی‌های ویدیویی روندی موفقیت‌آمیز به خودش گرفته و فیلم‌ها سریال‌های موفق متعددی همچون انیمیشن The Super Mario Bros. Movie، سریال The Last of Us و انیمیشن سریالی Arcane توانستند پتانسیل ذاتی این اقتباس‌ها از داستان‌هایی از بازی‌های ویدیویی را نشان بدهند. در حالی که امروزه این رویکرد با واکنش‌های مثبت و خوبی مواجه شده اما قبل از آن، اقتباس‌های سینمایی از بازی‌های ویدیویی همیشه نظرات منفی داشتند.

فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی متعددی هستند که به طور کامل در درک منبع داستانی خود ناکام بودند و در راستای سودآوری نیز روی این بازی‌های کلاسیک دست گذاشتند. برای مدتی طولانی، فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی اغلب در بهترین حالت فراموش‌شدنی بودند و در بدترین حالت نیز تماشای آن‌ها دردآور بود و در این میان نیز برخی از فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی به‌راحتی جزو بدترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار می‌گیرند. همین نیز سبب شده تا اقتباس‌های موفق سال‌های اخیر در مقایسه با زباله‌های گذشته بسیار مهیج و جذاب باشند. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا به معرفی ۱۰ تا از بدترین فیلم‌های اقتباسی از بازی‌های ویدیویی بر اساس امتیاز آن‌ها در وب سایت Letterboxd بپردازیم.

۱۰. فیلم In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale – محصول سال ۲۰۰۷

فیلم In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

امتیاز: ۱.۷ از ۵

جیسون استاتهام قبل از اینکه به‌عنوان ستاره اکشن بسیار بزرگی در فرنچایزهای Fast and Furious و Expendables سروصدا به پا کند، نقش اصلی فیلم اقتباسی «به نام پادشاه: داستان محاصره سیاه‌چاله» را بازی کرده است، فیلمی که بر اساس مجموعه بازی اکشن Dungeon Siege از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است. این فیلم داستان مردی به نام فارمر با بازی جیسون استاتهام را دنبال می‌کند که قصد دارد تا همسر ربوده شده خودش را نجات بدهد و از گروهی از جنگجویان معروف به کروگ‌ها به‌خاطر مرگ پسرش انتقام بگیرد.

این اثر سینمایی در الهام و هدف نهایی خودش رویکرد بسیار آشکاری در پیش گرفته و سعی کرده تا از موفقیت فیلم‌های Lord of the Rings و داستان‌های فانتزی در آن زمان بهره ببرد اما تلاش این اثر برای اقتباس از یکی از عناوین شناخته شده آن زمان سبب شده تا علاقه‌ها نسبت به این ژانر از بین برود. حتی حضور بازیگران برجسته‌ای همچون جیسون استاتهام، ری لیوتا، برت رینولدز، متیو لیلارد و ران پرلمن نیز نتوانسته به آن کمک کند و این اثر جالب‌توجه و خاطره‌انگیز نیست. این فیلم یکی از چندین اقتباس سینمایی بدنام و ناموفق از بازی‌هایی ویدیویی به کارگردانی اووه بول است، کسی که نامش را در این فهرست به دفعات خواهید دید.

۹. فیلم BloodRayne: The Third Reich – محصول سال ۲۰۱۰

فیلم BloodRayne: The Third Reich

امتیاز: ۱.۶ از ۵

فیلم «بلادرین: رایش سوم» سومین فیلم از سه‌گانه‌ای اقتباسی از مجموعه بازی‌های BloodRayne ساخته اووه بول است که در آن، نیمه انسان و نیمه خون‌آشامی به نام رین در بحبوحه جنگ جهانی دوم با نازی‌ها روبه‌رو می‌شود. رین به‌زودی متوجه می‌شود که فرمانده نازی اکارت برند به دنبال آن است تا خونش را به هیتلر تزریق کند و از این طریق، او را به فردی انسانی و خون‌آشامی تبدیل کند که جاودانه است. حالا این وظیفه رین است که جلوی این اتفاق را بگیرد و در طول این مسیر نیز او اجساد و خون‌ریزی بسیار زیادی از خودش به جای می‌گذارد.

بازی‌های اصلی BloodRayne چندان نوآورانه نبودند اما به‌عنوان مجموعه بازی‌های اکشن و ماجرایی اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی طرفداران خودشان را داشتند. کل سه‌گانه اقتباسی ساخته اووه بول بر اساس این مجموعه بازی‌ها فقط بدترین و بی‌مزه‌ترین جنبه‌های این فرنچایز را نشان دادند و روی جذابیت‌های جنسی و اکشن نه‌چندان خوب برای جلب مخاطب تمرکز کردند. بزرگترین اجحاف در حق این فرنچایز که توسط این اثر سینمایی انجام شده، این است که داستانی درباره نازی‌ها و هیتلر خون‌آشام را بسیار کسل‌کننده کرده و این در حالی است که این فیلم همچنان نسبت به دو فیلم دیگر سه‌گانه بهتر است.

۸. فیلم Doom: Annihilation – محصول سال ۲۰۱۹

فیلم Doom: Annihilation

امتیاز: ۱.۶ از ۵

به دنبال موفقیت ریبوت ساخته شده از بازی Doom که در سال ۲۰۱۶ میلادی موفق به کسب جوایز نیز شد، فیلم سینمایی Doom: Annihilation به روی پرده سینماها آمد، فیلمی که پس از اقتباس عجیب سال ۲۰۰۵، بار دیگر این عنوان را به روی پرده سینماها بازگردانده است. این فیلم داستان تفنگ‌داران دریایی UAC را دنبال می‌کند که در پاسخ به درخواست کمکی از یک پایگاه علمی تخیلی در فوبوس، یکی از قمرهای مریخ، به آنجا فرستاده می‌شوند. وقتی که آن‌ها از راه می‌رسند، متوجه می‌شوند که آزمایشگاه به طور کامل توسط شیاطین تسخیر شده و همین نیز مأموریت آن‌ها را به تلاشی برای بقا تبدیل می‌کند.

گام‌ها و مراحل ایجاد اقتباسی عالی از بازی Doom نسبتاً ساده به نظر می‌رسد و در آن باید اکشن بسیار مهیج را با محیط علمی تخیلی جهنمی و بسیاری از خشونت‌های شیطانی ترکیب کرد. با این حال، فیلم اقتباسی Doom: Annihilation به طور کامل آنچه طرفداران از این فرنچایز دوست دارند را به طور کامل اشتباه متوجه شده و به جای عناصر اکشن برجسته آن، بیش از اندازه روی عناصر ترسناک این فرنچایز متمرکز شده است. نتیجه نهایی نیز فقط یک فیلم علمی تخیلی و ترسناک معمولی است که چیز خاصی درون خودش ندارد.

۷. فیلم BloodRayne – محصول سال ۲۰۰۵

فیلم BloodRayne

امتیاز: ۱.۶ از ۵

این اثر سینمایی اولین فیلم در سه‎‌گانه ساخته شده توسط اووه بول به شمار می‌رود که داستان رین را دنبال می‌کند. او بیشتر عمر خودش را به‌عنوان عضو اسیر یک سیرک دوره‌گرد رومانیایی قرن هجدهمی گذرانده است و دلیل آن نیز ماهیتش به‌عنوان ترکیبی از انسان و خون‌آشام است. به‌زودی او راهی برای فرار پیدا می‌کند و حالا با شجاعتی که به دست آورده، می‌خواهد از پدرش که پادشاه خون‌آشام کاگان است، انتقام بگیرد. او در تلاش برای انتقام، سه نفر از شکارچیان خون‎‌آشام را راضی می‌کند تا از جان او بگذرند و به او در این سفر دشوار کمک کنند.

تقریباً مانند سایر فیلم‌های این سه‌گانه، این فیلم نیز تلاش دارد تا داستانی جذاب درباره رین و خاستگاه او به‌عنوان یک شکارچی خون‌آشام روایت کند اما تمام ویژگی‌های اصلی و جالب داستان منبع خودش را کنار گذاشته و بیشتر روی جذابیت‌های جنسی آن متمرکز شده است. چیزی که باعث شده تا این اثر سینمایی به دلیل کیفیت پایینش در مقایسه با آثار دیگر این سه‌گانه متمایز باشد، هدر رفتن بودجه بسیار بالای آن و همچنین استعداد بازیگرانش است. حتی بازیگرانی همچون میشل رودریگز، مایکل مدسن و بن کینگزلی نیز نتوانستند این فیلم را نجات بدهند.

۶. فیلم Street Fighter: The Legend of Chun-Li – محصول سال ۲۰۰۹

