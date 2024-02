نگرانی تحلیلگران از حاشیه سود عملیاتی سونی

آخرین گزارش درآمد سونی (Sony) برای برند پلی استیشن عالی نبود. همانطور که گزارش دادیم، سونی پیش‌بینی فروش پلی استیشن ۵ را در سال مالی ۲۰۲۴ (از ابتدای آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) تا پایان مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) از ۲۵ میلیون به ۲۱ میلیون کاهش داد.

آن‌ها همچنین اعتراف کردند که در طول سال مالی آینده هیچ اثر بزرگ AAAای را منتشر نخواهند کرد. نیازی به گفتن نیست که استقبال از این گزارش‌ها چندان خوب نبود و تا حدی منجر به سقوط سهام سونی شد. تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش شرکت ژاپنی کم شده است.

با این حال، تعدادی از تحلیلگران مالی در واقع بیشتر نگران رقم دیگری از جدیدترین درآمد سونی هستند: «حاشیه سود عملیاتی». حاشیه عملیاتی یک شرکت اساساً اندازه‌گیری می‌کند که چه درصد از هر دلاری که خرج می‌کنند به سود بازمی‌گردد و در سه‌ماهه تعطیلات بزرگ گذشته، حاشیه سود سونی تنها ۶ درصد بوده است. در مقام مقایسه، این حاشیه برای سه‌ماهه مشابه سال قبل ۹ درصد و قبل از سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد بود.

آتول گویال (Atul Goyal)، تحلیلگر Jefferies، این کاهش حاشیه عملیاتی را به ویژه گیج‌کننده می‌داند؛ زیرا به عقیده او، عوامل متعددی وجود داشتند که باید حاشیه‌ها را به ۲۰ درصد می‌‌رساندند. این عوامل شامل شیوع روزافزون بازی‌های دیجیتالی است که سونی بدون نیاز به پس زدن چیزی به خرده‌فروشان، ثبت هزینه‌های لایو سرویس و درآمد حاصل از پلی استیشن پلاس چند لایه جدید، تمام سود را از آن‌ها درو می‌کند.

به گفته سرکان توتو (Serkan Toto)، تحلیلگر کانتان گیمز (Kantan Games)، هزینه‌های ساخت نیز به دلیل طراحی مجدد مدل پلی استیشن ۵ که در سال ۲۰۲۳ عرضه شد، کاهش یافته است؛ بنابراین ضرری را با خود به همراه نداشته.

پس مشکل دقیقاً کجاست؟ محتمل‌ترین مقصر، هزینه‌های ساخت بازی است. همانطور که گزارش داده‌ایم، اطلاعات لو رفته اخیر سونی نشان می‌دهند که ساخت Marvel’s Spider-Man 2 بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است (سه برابر بازی اصلی). همچنین اخیراً حواشی زیادی در پلی استیشن وجود داشته؛ مانند لغو بازی چندنفره و جهان باز The Last of Us از استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) که گفته می‌شد جاه‌طلبانه‌ترین چیزی بوده که آن‌ها تا به حال ساخته‌ بودند و احتمالاً برچسب قیمتی بالایی داشته است.

یکی از اولین چیزهایی که هیروکی توتوکی (Hiroki Totoki)، مدیرعامل موقت سونی اینتراکتیو اینترتینمنت (Sony Interactive Entertainment)، پس از بر عهده گرفتن مسئولیت جیم رایان (Jim Ryan) گفت این بود که او می‌خواهد حاشیه سود را افزایش دهد؛ شاید با تهاجمی‌تر کردن عرضه بازی‌های فرست پارتی برای رایانه‌های شخصی و …

در گذشته می‌خواستیم کنسول خود را محبوب کنیم و هدف بازی‌های فرست پارتی، افزایش محبوبیت کنسولمان بود؛ ولی نوعی همکاری بین این دو وجود دارد.

بنابراین، محتوای فرست پارتی قوی نه تنها روی کنسولمان، بلکه روی پلتفرم‌های دیگر مانند کامپیوتر‌ها، می‌توانند بصورت مولتی‌پلتفرم رشد کنند و این موضوع خواهد توانست به بهبود سود عملیاتی شرکت کمک زیادی کند؛ این یکی دیگر از مواردی است که ما می‌خواهیم فعالانه روی آن کار کنیم.

من شخصاً فکر میکنم فرصت‌هایی برای بهبود حاشیه سودمان وجود دارد و میخواهم برای افزایش آن تهاجمی عمل کنم.

شما چه فکری می‌کنید؟ سونی برای مقابله با افزایش هزینه‌های توسعه و کاهش حاشیه‌های عملیاتی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ انتشار سریع‌تر بازی‌ها بر روی رایانه شخصی ممکن است تا حدودی کمک کند؛ اما به نظر می‌رسد کاهش هزینه‌ها و شاید تجدید نظر در نوع بازی‌های ساخته شده، چیزی است که سونی باید در بلندمدت روی آن تمرکز نماید.

منبع: Wccftech