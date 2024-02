بازی‌های سرویس گیم پس در نیمه دوم ماه فوریه ۲۰۲۴

مایکروسافت از موج بعدی بازی‌های سرویس گیم پس (Game Pass) برای کنسول، رایانه شخصی و Xbox Cloud Gaming رونمایی کرد. نام بازی تاریخ قرارگیری روی سرویس پلتفرم‌ها Return to Grace هم‌اکنون کلاود، کنسول و PC Tales of Arise هم‌اکنون کلاود، کنسول و PC Bluey: The Videogame ۲۲ فوریه (۳ اسفند) کنسول و PC Maneater ۲۷ […]