بهترین بازی‌های سال ۲۰۲۳ از نگاه DICE اعلام شد؛ درخشش بالدورز گیت ۳ و اسپایدرمن ۲

در مجموع ۵۶ بازی منتشر شده در سال گذشته در ۲۳ بخش برای این مراسم که در لاس وگاس برگزار شده، نامزد شده بودند. بزرگترین برندگان این رویداد اسپایدرمن ۲ و بالدورز گیت ۳ بوده‌اندکه به ترتیب شش و پنج جایزه را کسب کردند. بازی جدید استودیوی اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games) به عنوان بهترین بازی اکشن سال انتخاب شد و همچنین برنده‌ی جوایز بهترین دستاورد در انیمیشن، شخصیت، آهنگسازی موسیقی اوریجینال، طراحی صدا و بهترین دستاورد فنی شد. در این میان بازی موفق استودیوی لاریان (Larian) نیز جایزه‌ی بهترین بازی سال را از آن خود کرد و به عنوان بهترین بازی نقش‌آفرینی سال انتخاب شد. این بازی همچنین جوایز بهترین دستاورد در داستان، کارگردانی بازی و طراحی بازی را از آن خود کرد.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نیز برنده‌ی بهترین بازی ماجراجویی سال شد و الن ویک ۲ جایزه‌ی بهترین کارگردانی هنری را به خانه برد و Cocoon هم بهترین بازی مستقل سال ۲۰۲۳ شد. جایزه بازی مستقل را برد. کوجی کوندو (Koji Kondo)، طراح صدای باسابقه‌ی نینتندو که بیشتر به خاطر کار‌هایش در مجموعه‌های ماریو و زلدا شناخته می‌شود، اولین آهنگسازی شد که به تالار مشاهیر AIAS راه یافت.

بهترین دستاورد در انیمیشن

Final Fantasy XVI

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

بهترین دستاورد در کارگردانی هنری

Alan Wake 2

Hogwarts Legacy

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

بهترین دستاورد در طراحی شخصیت

Alan Wake 2 – Saga Anderson

Baldur’s Gate 3 – Astarion

Baldur’s Gate 3 – Karlach

Marvel’s Spider-Man 2 – Miles Morales

Thirsty Suitors – Jala

بهترین دستاورد در آهنگسازی

Alan Wake 2

Diablo IV

Marvel’s Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

بهترین دستاورد در طراحی صدا

Alan Wake 2

COCOON

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi: Survivor

بهترین دستاورد در داستان

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

DAVE THE DIVER

Thirsty Suitors

Venba

بهترین دستاورد فنی



Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Hogwarts Legacy

THE FINALS

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین بازی اکشن

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Dead Space

Hi-Fi RUSH

Marvel’s Spider-Man 2

Remnant II

بهترین بازی ماجراجویی سال

Alan Wake 2

COCOON

DAVE THE DIVER

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین بازی خانوادگی

Disney Illusion Island

Fae Farm

Hello Kitty Island Adventure

Midnight Girl

Super Mario Bros. Wonder

بهترین بازی مبارزه‌ای سال

Granblue Fantasy Versus: Rising

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

بهترین بازی رانندگی



F-ZERO 99

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

LEGO 2K Drive

بهترین بازی نقش‌آفرینی

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Starfield

بهترین بازی ورزشی

EA SPORTS FC 24

MLB The Show 23

WWE 2K23

بهترین بازی استراتژی/شبیه‌ساز

Against the Storm

Cobalt Core

Dune: Spice Wars

The Last Spell

Wartales

بهترین دستاورد فنی در واقعیت مجازی

Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vertigo 2

We Are One

بهترین بازی واقعیت مجازی



Asgard’s Wrath 2

Assassin’s Creed Nexus VR

Horizon: Call of the Mountain

Vampire: The Masquerade – Justice

Vertigo 2

بهترین دستاورد در بازی مستقل



COCOON

DREDGE

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

بهترین بازی موبایل

Gubbins

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Terra Nil

?WHAT THE CAR

بهترین بازی آنلاین



Call of Duty: Modern Warfare III

Diablo IV

Omega Strikers

Street Fighter 6

THE FINALS

بهترین دستاورد در طراحی بازی



Baldur’s Gate 3

COCOON

DAVE THE DIVER

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین دستاورد در کارگردانی بازی



Baldur’s Gate 3

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بهترین بازی سال

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

COCOON

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

منبع: VGC

