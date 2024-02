رسمی: تریلر گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree امروز منتشر می‌شود

تریلر گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree سه دقیقه طول خواهد کشید؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تاریخ عرضه را نیز دریافت خواهیم کرد. از زمانی که در فوریه گذشته (بهمن ۱۴۰۱) معرفی شد، تقریباً چیزی رسمی در مورد گسترش Shadow of the Erdtree Elden Ring نشنیده‌ایم؛ اما گمانه‌زنی‌ها و شایعات با هجوم به […]