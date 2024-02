شایعه: Elden Ring: Shadow of the Erdtree در ۲۱ ژوئن عرضه می‌شود

ادعا شده است که راه‌اندازی الحاقیه Elden Ring: Shadow of the Erdtree احتمالاً همزمان با انتشار نسخه‌های فیزیکی است که شامل بازی پایه و DLC می‌شود. انتظار برای Elden Ring: Shadow of the Erdtree شاید طولانی‌تر از گذشته احساس شود؛ اما در هر صورت، به نظر می‌رسد این انتظار در حال پایان است. استودیوی فرام‌سافتور […]