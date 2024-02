اولین تریلر گیم‌پلی Elden Ring: Shadow of the Erdtree منتشر شد + تاریخ عرضه و قیمت

همان‌طور که وعده داده شده بود، لحظاتی پیش اولین تریلر گیم‌پلی بستۀ‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring منتشر شد. شما در ادامه تریلر رونمایی Elden Ring: Shadow of the Erdtree را مشاهده می‌کنید: در ادامه، تصویری از نسخۀ کالکتور بازی مشاهده می‌کنید: طراحی هنری کلیدی Elden Ring: Shadow of the Erdtree را در […]