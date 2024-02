طرفداران گرافیک Rise of the Ronin را منسوخ شده و نسل قبلی می‌دانند

ویدیوی اخیر منتشر شده از گیم‌پلی Rise of the Ronin انتقاد طرفداران را برانگیخته است و آن‌ها ادعا می‌کنند که گرافیک بازی همانند عناوین نسل قبل به نظر می‌رسد. عنوان اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Rise of the Ronin کمی بیشتر از یک ماه دیگر منتشر خواهد شد، اما برخی از هواداران نگران کیفیت بصری بازی […]