تریلر جدید Rise of the Ronin به جهان بازی می‌پردازد

تریلر جدید بازی جدید استودیوی تیم نینجا (Team Ninja)، یعنی Rise of the Ronin، به جهان این عنوان، سیستم لوت و فعالیت‌های جانبی می‌پردازد. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: Rise of the Ronin در تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۴ (۳ فروردین ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۵ عرضه خواهد شد.