آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Zone of Interest تا Land of Bad

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Zone of Interest تا Land of Bad علی محمدپناه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - 10:00

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم The Zone of Interest، فیلم Upgraded و فیلم Land of Bad بپردازیم. فیلم The Zone of Interest یکی از ۱۰ فیلمی است که برای جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۲۴ نامزد دریافت جایزه شده، فیلمی که داستان هولوکاست را از دیدگاه و جنبه متفاوتی به تصویر می‌کشد. این اثر سینمایی ساخته جاناتان گلیزر سعی کرده تا این اتفاق را از دیدگاه خانواده فرمانده نازی اردوگاه آشوییتس روایت کند و همین نیز سبب شده تا این فیلم نسبت به آثار ساخته شده از این رویداد متفاوت باشد. در ادامه این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز به سراغ فیلم Upgraded می‌رویم، اثری عاشقانه و کمدی از سرویس آنلاین آمازون پرایم که تماشای آن می‌تواند اوقات خوشی را برای شما رقم بزند. در پایان نیز اثری اکشن و مهیج به نام فیلم Land of Bad را معرفی خواهیم کرد. همراه با ما باشید. فیلم The Zone of Interest فیلم The Zone of Interest عوامل سازنده: فیلم «منطقه مورد علاقه» اثری تاریخی و درام به شمار می‌رود که جاناتان گلیزر فیلم‌نامه آن را قلم زده و خود او نیز سکان کارگردانی آن را در دست داشته است. این اثر بر اساس رمانی نوشته مارتین آمیس محصول سال ۲۰۱۴ است و محصولی مشترک از بریتانیا و لهستان است. داستان و بازیگران: فیلم «منطقه مورد علاقه» با بازی کریستین فریدل در نقش فرمانده آلمان نازی رودولف هاس است که به دنبال آن است تا زندگی رؤیایی‌ای را با همسرش به نام هدویگ با بازی ساندرا هولر ایجاد کند، آن هم در خانه جدیدشان که در کنار کمپ آشوییتس واقع شده است. این خانواده در حالی زندگی خودشان را سپری می‌کنند که در کنار آن‌ها، اتفاقات وحشتناکی در حال رخ دادن است. آیا فیلم «منطقه مورد علاقه» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «منطقه مورد علاقه» به بررسی زندگی عادی افرادی می‌پردازد که در جنایات وحشتناک شریک هستند؛ این اثر سینمایی که در پنج دسته اسکار ۲۰۲۴ نامزد دریافت جایزه اسکار شده، ما را مجبور می‌کند تا نگاهی سرد به روزمرگی پشت یک بی‌رحمی نابخشودنی بیندازیم. تا به امروز آثار سینمایی متعددی حول محور جنگ جهانی دوم و آشوییتس ساخته شده و این اثر سینمایی تازه نیز سعی کرده تا این رویداد را از دیدگاه متفاوتی به نمایش در بیاورد. جاناتان گلیزر توانسته داستان‌سرایی بصری و درون مایه‌ای بسیار خوبی را برای مخاطبان به نمایش بگذارد و توانسته وحشتی واقعی در زیر پوست زندگی عادی را به ما نشان بدهد. فیلم Upgraded فیلم Upgraded عوامل سازنده: فیلم «ارتقا یافته» اثری در ژانر کمدی و عاشقانه به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را کارلسون یانگ در دست داشته است و فیلم‌نامه آن را نیز کریستین لنیگ، جاستین متیوز و لوک اسپنسر رابرتز قلم زده‌اند. این فیلم محصولی از سرویس آنلاین آمازون پرایم به شمار می‌رود. داستان و بازیگران: آنا یک کارآموز جاه‌طلب است که رؤیای به دست آوردن حرفه‌ای در دنیای هنر را دارد و این در حالی است که سعی دارد تا رئیس خودش به نام کلیر را تحت تأثیر قرار بدهد. وقتی که بلیت آنا در سفری کاری به فرست کلاس ارتقا می‌یابد، او با فردی خوش‌تیپ به نام ویل آشنا می‌شود. ویل در اینجا آنا را با رئیس وی یعنی کلیر اشتباه می‌گیرد و همین اشتباه کوچک نیز زنجیره‌ای از اتفاقات را شروع می‌کند که ممکن است با آشکار شدن دروغ از بین بروند. کامیلا مندز، آرچی رنو، ماریسا تومی، لنا اولین، آنتونی هد و گرگوری مونتل نیز از بازیگران حاضر در این هستند. آیا فیلم «ارتقا یافته» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «ارتقا یافته» بیشتر به سمت کلیشه‌های ژانر خودش تمایل پیدا کرده اما با این وجود اثری سرگرم‌کننده و جالب به شمار می‌رود که با تماشای آن می‌توان اوقات خوشی را در این آخر هفته تجربه کرد. این اثر سینمایی مطمئناً برای کسانی که به دنبال تماشای یک فیلم کمدی و عاشقانه کلاسیک و خوب هستند، گزینه بسیار خوبی به شمار می‌رود. فیلم Land of Bad فیلم Land of Bad عوامل سازنده: فیلم «سرزمین بد» اثری در ژانر اکشن و مهیج محصول سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را ویلیام یوبنک در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز خود ویلیام یوبنک به همراه دیوید فریگریو قلم زده‌اند. داستان و بازیگران: لیام همسورث، راسل کرو، لوک همسورث، ریکی ویتل و میلو ونتیمیگلیا از جمله بازیگرانی هستند که در این اثر سینمایی نقش‌آفرینی می‌کنند. این اثر سینمایی داستان یک تیم دلتا فورس را دنبال می‌کند که در قلمرو دشمن مورد کمین قرار می‌گیرند و یک افسر تازه کار حاضر به رها کردن این تیم نمی‌شود. تنها امید آن‌ها به یک خلبان هواپیمای بدون سرنشین نیروی هوایی است که در طول نبردی وحشیانه و ۴۸ ساله برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و تنها امیدشان نیز به چشمان این افسر در آسمان است. آیا فیلم «سرزمین بد» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «سرزمین بد» سعی دارد تا خودش را به‌عنوان یک فیلم مهیج و درباره مأموریت نجات همچون فیلم Black Hawk Down نشان بدهد اما اصلاً در حد و اندازه آن اثر سینمایی نیست و بیشتر یک سخنرانی نمایشی بزرگ از آن چیزی است که واقعاً درباره ارتش آمریکا و جنگ مدرن در حال رخ دادن است. این اثر سینمایی با وجود اینکه خودش را اثری مهیج و اکشن جلوه می‌دهد اما گاهی اوقات به سمت کمدی نیز تمایل پیدا می‌کند. با این حال، این فیلم به‌خوبی نشان داده که این مردان و زنان چطور جان خودشان را برای کشورشان و همچنین یکدیگر به خطر می‌اندازند. در هر صورت، کسانی که به دنبال تماشای فیلمی اکشن در این آخر هفته است، می‌توانند از تماشای این فیلم لذت ببرند. در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به معرفی فیلم نامزد جایزه اسکار «منطقه مورد علاقه»، فیلم عاشقانه «ارتقا یافته» و فیلم اکشن «سرزمین بد» می‌پردازیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟

Land of Bad, The Zone of Interest, Upgraded

منبع متن: gamefa