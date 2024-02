جزئیات خط زمانی Elden Ring: Shadow of Erdtree و نحوه ورود به آن تایید شد

کارگردان بازی Elden Ring و بستۀالحاقی Shadow of Erdtree، هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، جزئیات خط زمانی و نحوه ورود به DLC را تایید کرد.

در بازی‌های گذشته فرام‌سافتور (FromSoftware)، بسته‌های الحاقی معمولاً مستقیماً در دنیای بازی قابل دسترسی هستند؛ چه با لمس یک نقاشی یا کشف یک غار مخفی. به عنوان مثال، در Bloodborne شما باید جمجمه یک هیولا را لمس کنید که بسیار جالب است. به نظر می‌رسد که پیله میکوئلا راهی بسیار محتمل برای ورود به DLC است و کارگردان بازی، هیدتاکا میازاکی، در مصاحبه جدید IGN با او، این موضوع را تأیید کرد. او اظهار داشت:

برای وارد شدن به Shadow of Erdtree، حتماً باید دو باس Mohg Lord of Blood و Radahn Starbreaker را شکست دهید و با استفاده از بازروی پژمرده (Withered Arm) یا پیله بزرگ ترک خورده (Large Cracked Cocoon) وارد این DLC شوید.

فرام‌سافتور اغلب در DLCهای خود از سفر در زمان استفاده کرده و بازیکنان را در Artorias of the Abyss از Dark Souls و همچنین The Old Hunters از Bloodborne، به گذشته فرستاده است. فرام‌سافتور همچنین در بازی Dark Souls 3 The Ringed City، بازیکنان را به آینده پرتاب نمود. پس از انتشار تریلر مورد بحث، هیدتاکا میازاکی تایید کرد که تایم‌لاین (خط زمانی) داستانی Shadow of Erdtree نه در گذشته جریان دارد و نه در آینده دور. او اظهار داشت:

تایم‌لاین DLC مشابه بازی اصلی است و در گذشته یا آینده دور جریان ندارد.

