بهترین و تأثیرگذار سال‌های تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی

تعداد بازی‌های باکیفیت منتشر شده در یک سال، بزرگ‌ترین عامل تعیین‌کننده در مورد سال‌های انتخاب و رتبه‌بندی آن‌ها در این لیست است. به زبان ساده، هر چه بازی‌های عالی‌ بیشتری در یک سال خاص منتشر شوند، آن سال رتبه‌ی بهتری خواهد داشت. اهمیت تاریخی بازی‌هایی که در یک سال خاص منتشر شده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین عوامل نیز بوده است. در واقع اگر بازی‌هایی که در یک سال خاص عرضه می‌شوند تأثیر بیشتری بر صنعت در مدت زمان طولانی‌تری داشته باشند، احتمالا آن سال از سایر سال‌های عالی رتبه‌ی بهتری خواهد داشت. عوامل تعیین‌کننده‌ی دیگر شامل تنوع آن بازی‌های عالی منتشر شده در یک سال معین، میزان توزیع یکنواخت آن بازی‌های عالی در تمامی پلتفرم‌های موجود و در صورت لزوم، میزان قدیمی بودن آن بازی‌ها بود.

گفتنی است که در بیشتر موارد، سال انتشار بازی، سالی در نظر گرفته می‌شد که برای اولین بار در هر کشور یا هر پلتفرمی در دسترس قرار گرفته است. همچنین در حالی که رویداد‌های مهم صنعت مانند انتشار یک کنسول جدید ممکن است بر رتبه‌بندی کلی تأثیر بگذارد، اما در نهایت همه چیز به کیفیت بازی‌های منتشر شده در آن سال باز می‌گردد.

بهترین سال های تاریخ صنعت بازی

۲۵. سال ۱۹۸۵

بازی‌های مهم: Super Mario Bros., Gauntlet, Ghosts ‘n Goblins, Gradius, Ultima IV: Quest of the Avatar, The Oregon Trail (graphics version)

بهتر است که لیست را با صحبت در مورد سال ۱۹۸۵ شروع کنیم. در هر صورت این سالی بود که صنعت بازی‌های ویدیویی مدرن را پس از سقوط بزرگ بازی‌های ویدیویی در سال ۱۹۸۳ شروع کرد. با عرضه‌ی موفقیت‌آمیز NES در ایالات متحده، نینتندو توانست‌ ایمان و باور افراد را به کل ایده‌ی بازی‌های کنسول خانگی بازگرداند. با کمک بازی انقلابی و هنوز هم بسیار سرگرم‌کننده‌ی Super Mario Bros، نینتندو شروع به روشن کردن این موضوع کرد که بازی‌های کنسولی اکنون هویتی بسیار بیشتر از نسخه‌های کمتر جذاب بازی‌های آرکید که می‌توانید در خانه بازی کنید، دارند.

در آرکید‌ها، آثاری مانند Space Harrier و Hang-On، دوران طلایی بازی‌های کلاسیک سگا را پیش بردند، در حالی که Gauntlet بسیاری را با لذت پرسه زدن در سیاهچال‌های چند نفره آشنا کرد. در این میان آلتیما ۴ (Ultima ۴) انتظارات نقش‌آفرینی‌ای را که سری آلتیما به ایجاد آن کمک کرده بود، نادیده می‌گرفت، در حالی که نسخه‌ی گرافیکی The Oregon Trail بهانه‌ای برای کودکان در همه جا برای بازی در مدرسه می‌داد. اگرچه از منظر نرم‌افزاری، بهترین نیست اما به راحتی می‌توان گفت که سال ۱۹۸۵ به هموار کردن راه برای بقیه‌ی سال‌هایی که در ادامه در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد کمک کرد.

۲۴. سال ۲۰۰۹

بازی‌های مهم: Left 4 Dead 2, Batman: Arkham Asylum, Uncharted 2, Demon’s Souls, Dragon Age Origins

چند سال به خصوص بود که برای کسب رتبه‌های پایین در این فهرست مبارزه می‌کردند. تقریبا همه‌ی آن‌ها سال‌هایی بودند که یا با چند بازی مهم یا با انتشار مجموعه‌ای از بازی‌های تا حدودی دست کم گرفته‌شده تعریف می‌شدند. انتخاب بین آن‌ها چندان آسان نیست، اما هرچه بیشتر به سال ۲۰۰۹ نگاه کنیم، بیشتر متوجه خواهیم شد که این سال فوق‌العاده با سال‌های کمی بهتر احاطه شده است. این سال دارای آثار فوق‌العاده‌ای نظیر بوردرلندز، Batman: Arkham Asylum ،Trials HD و Flower بود، در حالی که آنچارتد ۲، اساسینز کرید ۲ و کیل‌زون ۲ همگی فراتر از انتظارات پیشینیان خود عمل کردند.

از طرفی آثاری نظیر مدرن وارفر ۲، Dragon Age Origins، فورتزا موتوراسپورت ۳ و Left ۴ Dead ۲ نیز انتظارات قابل توجهی را که توسط آن سری‌ها و توسعه‌دهندگان تعیین شده بود، برآورده کردند. با این حال، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین بازی این سال دیمونز سولز بود. این بازی به خوبی ژانر سولزبورن را آغاز کرد و برخی بحث‌های ضروری و در عین حال تفرقه‌انگیز را در مورد وضعیت طراحی بازی آغاز کرد که تا به امروز بر صنعت تأثیر گذاشته است. سال ۲۰۰۹ بدون شک یکی از آن سال‌هایی است که با گذشت زمان بهتر به نظر می‌رسد.

۲۳. سال ۱۹۹۱

بازی‌های مهم: Sonic the Hedgehog, Street Fighter 2, Super Castlevania 4, Final Fantasy 4

مانند برخی از سال‌هایی که در انتهای این فهرست قرار دارند، سال ۱۹۹۱ مملو از نکات برجسته مانند بازی‌های مهم ذکر شده در بالا و مجموعه کمی ضعیف‌تر از بازی‌هایی با اهمیت کمتر است. با این حال، چیزی که این سال را نسبت به برخی رقابت‌های نزدیک دارای اهمیت بیشتری می‌کند، این است که چگونه تنوع موفقیت‌هایی را که صنعت بازی از آن لذت می‌برد را نشان می‌دهد. این سالی بود که انتشار بازی استریت فایتر ۲ و قرار گرفتن آن در صدر جدول پردرآمدترین بازی‌ها در بالای برخی از آثار آرکید قابل‌توجه بود. ۱۹۹۱ همچنین سالی بود که گیم بوی در رقابت فروش سخت‌افزار پیروز شد، در حالی که سونیک از سگا پرفروش‌ترین بازی کنسولی سال شد.

جالب است بدانید که در آن زمان حتی هنوز چیزی به عنوان جایزه‌ی بهترین اثر سال به شکل امروزی وجود نداشت و این عنوان به نوعی بین بازی‌های ذکر شده و شاهکار‌های دیگری مانند فاینال فانتزی ۴ تقسیم شد. شاید بهتر باشد از سال ۱۹۹۱ به عنوان سالی یاد کنیم که تأیید کرد که این صنعت نه تنها در حال بهبود، بلکه در شرف رشد به گونه‌ای است که هیچ کس پیش‌بینی نکرده است.

۲۲. سال ۱۹۸۷

بازی‌های مهم: Contra, Punch-Out!!, Mega Man, Final Fantasy, Double Dragon, Metal Gear

سال ۱۹۸۷ واقعا سال فوق‌العاده‌ای برای عصر طلایی بازی بود. از مگا من، کنترا و دابل دراگون گرفته تا پانچ اوت، متال گیر، فانتزی استار و فاینال فانتزی، این سالی است که برخی از بزرگترین و بهترین سری‌های مهم شروع به کار کردند. در آن زمان صنعت در حال گسترش بود و توسعه‌دهندگان هر کاری که از دستشان بر می‌آمد برای برجسته شدن انجام می‌دادند. حتی چند بازی عالی در این سال منتشر شدند که به مجموعه‌های عظیمی تبدیل نشدند که از بین آن‌ها می‌توان به Rygar ،Sid Meir’s Pirates و The Magic of Scheherazade اشاره کرد.

به طرز عجیبی این سال همچنین سال بزرگی برای دنباله‌های بحث برانگیز بازی‌های محبوب بود. زلدا ۲، کسلوانیا ۲ و سوپر ماریو ۲ همگی المان‌های متفاوتی را ارائه کردند و کیفیت خوبی را از خود ارائه دهند. این سال از طرفی نشان می‌دهد که در آن زمان توسعه‌دهندگان بیش از امروزه به دنبال تغییر و ساختار شکنی بودند. در هر صورت می‌توان گفت که ۱۹۸۷ یکی از شلوغ‌ترین سال‌های بازی دهه‌ی ۸۰ میلادی است.

۲۱. سال ۲۰۰۳

بازی‌های مهم: Prince of Persia: The Sands of Time, Call of Duty, Star Wars: Knights of the Old Republic, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Final Fantasy X-2

سال ۲۰۰۳ با مجموعه‌ای باورنکردنی از بازی‌هایی که شاید بتوان از آن‌ها به عنوان بازی‌هایی که چندان مورد انتظار نبودند یاد کرد، شناخته می‌شود. بازی‌هایی مانند The Simpsons Hit and Run ،Prince of Persia: The Sands of Time، کال آو دیوتی، Beyond Good and Evil ،Rise of Nations و Crimson Skies: High Road to Revenge در ابتدا مورد انتظار همه نبودند. با این حال، هر یک از آن بازی‌ها میراثی را به وجود می‌آورند که تا امروز در قلب بسیاری از بازیکنان باقی مانده است. حتی برخی از به ظاهر بزرگ‌ترین بازی‌های سال بسیاری را غافلگیر کردند. مهم‌تر از همه، Knights of the Old Republic آمد و نسلی از گیمر‌های کنسولی را با مفاهیم نقش‌آفرینی آشنا کرد که قبلا به بازی‌های رایانه‌های شخصی محدود می‌شدند.

۲۰. سال ۱۹۹۳

بازی‌های مهم: Doom, Myst, Mortal Kombat 2, Day of the Tentacle, NBA Jam, Star Fox, Kirby’s Adventure

اگر چه سال ۱۹۹۳ سهم قابل توجهی از دنباله‌های قابل توجه‌ی خود را داشت، اما در نهایت سالی است که باید به عنوان یک زمان آزمایشی منحصربه‌فرد برای صنعت بازی‌های ویدیویی به یاد آورده شود. این در مورد آثار عجیب و غریبی مانند Shadowrun ،Illusion of Gaia و Syndicate صدق می‌کند که بدون شک کمی جلوتر از زمان خود بودند. با این حال، این برچسب آزمایشی باید برای برخی از بازی‌های جدید که در نهایت سال ۱۹۹۳ را تعریف کردند نیز اعمال شود. بازی‌هایی مانند Doom ،Myst ،Star Fox و Star Wars: X-Wing در این سال منتشر شدند که سنگ بنای بسیاری از بازی‌های پس از خود شدند.

حتی برخی دنباله‌ها مانند Day of the Tentacle و Sim City ۲۰۰۰ نیز در تلاش بودند تا سری‌های خود را به ارتفاعات جسورانه‌ی جدیدی برسانند. به طور کلی کمی طول می‌کشد تا صنعت برخی از این‌ایده‌های ارائه شده توسط بازی‌های این سال را بپذیرد و با آن‌ها پیشرفت کند، اما سال ۱۹۹۳ سال فوق‌العاده‌ای برای کسانی بود که به دنبال آثاری متفاوت بودند.

۱۹. سال ۱۹۹۴

بازی‌های مهم: Final Fantasy VI, Earthbound, Donkey Kong Country, Mega Man X, Killer Instinct, System Shock

در سال ۱۹۹۴، کاملا مشخص شد که آینده‌ی بازی‌های کنسولی نزدیک است و جلوه‌های بصری، صوتی و تجربیاتی را ارائه می‌دهد که به ندرت در خواب دیده می‌شد. با این حال، قبل از همه‌ی این اتفاقات، یکی از بزرگترین نسل‌های کنسول بازی تا به حال قرار بود با صدای بلند به میان آید. در سال ۱۹۹۴، مجموعه‌ی پربار SNES از آثار کلاسیک نقش‌آفرینی، از دو مورد از محبوب‌ترین آثار خود یعنی فاینال فانتزی ۶ و Earthbound استقبال کرد. گیمر‌های SNES که کمی اکشن بیشتر را ترجیح می‌دادند، آن را در سوپر متروید، مگا من ایکس و Earthworm Jim یافتند.

در همین حال، Donkey Kong Country انتظارات را برای داشتن ظاهری مشابه‌ی یک بازی SNES از بین برد. از طرفی سگا نیز به طرفداران جنسیس با Sonic the Hedgehog ۳ و Shining Force ۲ هدیه داد. در رایانه‌های شخصی، Wing Commander ۳، سیستم شاک و DOOM II عرضه شد و حتی صنعت آرکید نیز با تکن، Killer Instinct و Alien vs. Predator مزین شد. این بازی‌ها گواهی بر کیفیت آثار سال ۱۹۹۴ هستند.

۱۸. سال ۲۰۱۰

بازی‌های مهم: Red Dead Redemption, Mass Effect 2, Starcraft 2, Limbo, Super Meat Boy, Metro 2033

مانند برخی از سال‌های دیگر در این فهرست، سال ۲۰۱۰ به یکی از سال‌های عالی بدیهی در صنعت بازی تبدیل شده است. این سالی بود که ثابت کرد که بازی رد دد ریدمپشن بسیار بیشتر از یک جی‌تی‌ای با اسب است، این سالی بود که مس افکت ۲، استارکرفت ۲ و سوپر ماریو گلکسی ۲ از پیشینیان بزرگ تاریخی خود پیشی گرفتند و همچنین سالی بود که یکی از بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی دهه‌ی ۲۰۱۰ یعنی فال‌اوت: نیو وگاس را به ما داد.

از طرفی در این سال بازی‌هایی نظیر Super Meat Boy و لیمبو این استدلال را تقویت کردند که آثار مستقل یا همان ایندی آینده‌ی صنعت بازی هستند، در حالی که بتلفیلد: بد کمپانی ۲، هیلو: ریچ، کال آو دیوتی: بلک آپس و مترو ۲۰۳۳ تجربیات تیراندازی بسیار متفاوتی را ارائه کردند. اگر این‌ها کافی نبود، Pokémon HeartGold & SoulSilver نیز ثابت کردند که برخی از بهترین بازی‌های پوکمون تاریخ هستند.

۱۷. سال ۱۹۸۶

بازی‌های مهم: Metroid, Dragon Quest, The Legend of Zelda, Castlevania, Kid Icarus, OutRun

اگر سال ۱۹۸۵ سالی بود که بسیاری از مردم را به‌ ایده‌ی بازی‌های خانگی بازگرداند، سال ۱۹۸۶ سالی بود که به همه نشان داد که این صنعت به گونه‌ای پیشرفت می‌کند که حتی گیمر‌های خوشبین هم نمی‌توانستند آن را کاملا پیش‌بینی کنند. سه بازی باورنکردنی متروید، دراگون کوئست وافسانه‌ی زلدا بسیاری از انتظارات را در مورد آنچه که یک بازی کنسولی می‌توانست و باید باشد، تغییر داد. بازی‌های کنسولی ناگهان بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از هر زمان دیگری شدند، اما هنوز هم به اندازه‌ای ساده بودند تا آن عامل سرگرم‌کننده‌ی حیاتی را که در وهله‌ی اول مردم را به سمت بازی می‌کشاند، حفظ کنند.

این باورنکردنی است که سه تا از مهم‌ترین بازی‌های کنسولی دهه‌ی ۸۰ میلادی اینقدر نزدیک به هم منتشر شدند. در پایان سال، کسلوانیای استثنایی که به راحتی می‌توان آن را با سه بازی دیگر ذکر شده در بالا کنار هم قرار داد و بازی‌های دست کم گرفته‌شده مانند Kid Icarus و Adventure Island و OutRun نیز منتشر شدند که هر کدام تجریات جذابی را ارائه می‌دادند. به طور کلی در این سال بازی‌های زیادی منتشر شد که یا به بهترین شکل ممکن انتظارات را از بین بردند یا نسخه‌ای استثنایی از یک ایده‌ی موجود را ارائه کردند.

۱۶. سال ۱۹۹۷

بازی‌های مهم: Goldeneye 007, Castlevania: Symphony of the Night, Final Fantasy 7, Mario Kart 64, Fallout

این بدون شک یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای رتبه‌بندی مناسب در لیست است. بهترین بازی‌های این سال استثنایی هستند و به حق اغلب در بین محبوب‌ترین بازی‌های تاریخ گنجانده می‌شوند. با این حال، ماه‌های پایانی سال ۱۹۹۷ جایی است که شاهد اتفاقات چندان خوبی نیستیم. با این حال، به جای تمرکز بر نکات منفی، بهتر است کمی عشق را به سالی که GoldenEye ۰۰۷ ،Castlevania: Symphony of the Night، و فاینال فانتزی ۵ را به ما داد، در میان بگذاریم. تعداد کمی سال در این فهرست وجود دارد که بازی‌های آن می‌تواند در مقابل نقاط قوت سه بازی ذکر شده ایستادگی کند.

فراتر از آن، بازی‌هایی مانند Parappa the Rapper، استارفاکس ۶۴، ماریو کارت ۶۴ و توم ریدر ۲ به موفقیت‌هایی بزرگی تبدیل شدند، در حالی که Ultima Online ،Total Annihilation و فال‌اوت عرصه‌ی بازی‌های رایانه‌های شخصی را تکان دادند، هر گیمر با سن خاصی نسبت به تعداد کمی از بازی‌های این سال احساس نوستالژی خواهد کرد. در حالی که برخی از بزرگترین بازی‌های این سال به خوبی سایرین شناخته نشده‌اند، در نهایت سخت است که این زمان باورنکردنی را کم اهمیت بشماریم.

۱۵. سال ۲۰۱۸

بازی‌های مهم: Red Dead Redemption 2, God of War, Marvel’s Spider-Man, Celeste, Tetris Effect, Fortnite, Hitman 2

مانند برخی از سال‌های دیگر در این لیست، سال ۲۰۱۸ گاهی اوقات تحت الشعاع سال دیگری که نزدیک آن است یعنی ۲۰۱۷ قرار می‌گیرد. با این حال، سال ۲۰۱۸ یک مثال‌ایده‌آل از آنچه صنعت بازی نسبتاً مدرن اغلب در تلاش برای ارائه‌ی آن است، محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین بازی‌های ۲۰۱۸ نظیر گاد آو وار، رد دد ریدمپشن ۲ و اسپایدرمن فقط بازی‌هایی استثنایی نبودند، بلکه بلاک‌باستر‌های مبتکرانه‌ای بودند که از نام‌های معروف به‌ عنوان بهانه‌ای برای امتحان چیزی جدید استفاده می‌کردند. ۲۰۱۸ همچنین سالی است که فورتنایت و Super Smash Bros. Ultimate را به ما داد؛ دو اثری که برای سال‌های آینده ساعت‌ها از زمان میلیون‌ها گیمر را اشغال می‌کنند.

با این حال، دیگر بازی‌های برتر این سال گاهی بیش از آنچه که می‌شود، شایسته‌ی صحبت هستند. بازی‌هایی مانند Divinity: Original Sin ۲ ،Kingdom Come: Deliverance ،Into the Breach ،Return of the Obra Dinn و The Messenger ممکن است پس از انتشار، جهان صنعت بازی را به آتش نکشیده باشند، اما تجربیات استثنایی باقی مانده‌اند. زمانی که توسعه‌دهندگان مستقل در حال کاوش افق‌های جدید در بین بازی‌های پرفروش هستند، صنعت مدرن بازی اغلب در بهترین حالت خود قرار دارد و سال ۲۰۱۸ نمونه‌ی تقریبا کاملی از مزایای این رابطه‌ی صنعتی هماهنگ است.

۱۴. سال ۱۹۹۶

بازی‌های مهم: Super Mario 64, Resident Evil, Diablo, The Elder Scrolls: Daggerfall, Donkey Kong Country 3, Super Mario RPG

به استثنای یک سال دیگر که در ادامه‌ی این لیست در مورد آن صحبت خواهیم کرد، برخی از سال‌ها نگاهی اجمالی به آینده‌ی بازی‌ها داده‌اند که یکی از آن‌ها سال ۱۹۹۶ است. عرضه‌ی بسیار مورد انتظار نینتندو ۶۴ به معنای عرضه‌ی اثری به نام سوپر ماریو ۶۴ بود؛ اثری که به اندازه‌ی سایر بازی‌های مشابه برای آثار سه‌بعدی مفید بود. در پلی‌استیشن، رزیدنت اویل بسیاری از ما را با مفهوم بازی‌های ترسناک واقعی آشنا کرد، در حالی که گیمر‌های رایانه‌های شخصی به لطف دیابلو و The Elder Scrolls: Daggerfall از نگاهی به آینده‌ی مهم برای بازی‌های نقش‌آفرینی لذت بردند. برخی از این آی‌پی‌ها در سال‌های اخیر بهبود یافته‌اند، اما بهترین بازی‌های سال ۱۹۹۶ بدون شک به ترسیم نقشه‌های آینده‌ی صنعت بازی کمک کردند. در همین حال، عرضه‌ی اولین بازی پوکمون در ژاپن به زودی یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین پدیده‌های فرهنگی صنعت بازی را آغاز خواهد کرد.

با این حال سال ۱۹۹۶ سالی متفاوت برای SNES بود. بازی‌های Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars، کربی سوپر استار و Donkey Kong Country ۳ همگی نشان دادند که در حالی که آینده مطمئنا در افق صنعت است، هنوز جایی برای آثار کلاسیک وجود دارد. از آن زمان دیگر آن نوع عشق به آثار کلاسیک و مدرن تقریبا به یک اندازه را ندیده‌ایم و بعضا توسعه‌دهندگان مستقل با آثاری به سبک کلاسیک نشان می‌دهند که این بازی‌ها فقط آثاری با گرافیکی قدیمی‌تر نیستند. در هر صورت چیزی در مورد روشی که بهترین بازی‌های سال ۱۹۹۶ آینده‌ای روشن را نوید می‌دادند، وجود دارد که هم به گذشته احترام می‌گذاشتند و هم برای زمان حال بسیار سرگرم‌کننده بودند..

۱۳. سال ۲۰۱۱

بازی‌های مهم: Skyrim, Dark Souls, The Witcher 2, Batman: Arkham City, Dead Space 2, Minecraft

سخت است که در چنین لیستی جایگاهی مناسب را به سالی ندهیم که هم دارک سولز و هم اسکایریم را به بازیکنان داد. حتی اگر در آن سال فقط این دو بازی را تجربه می‌کردید، احتمالا کل سال به اندازه‌ی کافی محتوا برای سرگرم شدن داشتید. البته ۲۰۱۱ همچنین سالی بود که در آن بازی‌های جذاب دیگری شامل پورتال ۲، بتمن: آرکام سیتی، ویچر ۲، Deus Ex: Human Revolution و Dead Space ۲ منتشر شدند. کسانی که در آن زمان به آثار مستقل توجه می‌کردند، نیز تا حد زیادی خوشحال بودند زیرا در آن سال بازی‌های درخشانی مانند Bastion ،Binding of Isaac و To the Moon منتشر شد.

در این میان آثاری نظیر L. A. Noire ،The Legend of Zelda: Skyward Sword و آنچارتد ۳ هم توانستند بسیاری را راضی کنند. با این حال، بهتر است که همه‌ی این‌ها را کنار بگذارید زیرا واقعیت این است که سال ۲۰۱۱، عرضه‌ی رسمی پرفروش‌ترین بازی تاریخ یعنی ماینکرفت را رقم زد. ۲۰۱۱ به طور کلی سالی بود که در نهایت آینده‌ی بازی را شکل داد اما در آن زمان قدردانی از آن چندان آسان نبود.

۱۲. سال ۲۰۱۷

بازی‌های مهم: PUBG, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Resident Evil 7, Cuphead, Persona 5

سال ۲۰۱۷ بدون شک یکی از بهترین سال‌های صنعت بازی است. عرضه‌ی کنسول نینتندو سوییچ همچنین ترکیبی تقریباً بی‌نظیر از The Legend of Zelda: Skyward Sword و Super Mario Odyssey را به ما داد، در حالی که PUBG اعلام کرد که ژانر بتل رویال از راه رسیده است تا روندی جدید را در صنعت ایجاد کند. در این میان Wolfenstein II: The New Colossus و پرسونا ۵ انتظارات قابل توجهی را برآورده کردند، در حالی که رزیدنت اویل ۷ به بسیاری یادآوری کرد که چرا رزیدنت اویل نامی برتر در بین بازی‌های ترسناک است. طرفداران صنعت بازی همچنین به لطف اولین بازی سری هورایزن از شروع یک سری علمی تخیلی جدید و جذاب لذت بردند.

با این حال، همانطور که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد، کیفیت بازی‌های نسبتا کوچک‌تر یک سال است که آن را در بالاترین سطح قرار می‌دهد. کاپ‌هد، What Remains of Edith Finch ،Battle Chef Brigade ،Prey ،Nier: Automata و بسیاری دیگر همه در سال ۲۰۱۷ عرضه شدند و اکثر آن‌ها نیاز‌ها و خواسته‌های بسیار متفاوتیاز بازیکنان را برآورده می‌کردند. در واقع ۲۰۱۷ یک سال عالی برای طرفداران آثار کلاسیک نیز بود.

۱۱. سال ۲۰۰۵

بازی‌های مهم: Resident Evil 4, Shadow of the Colossus, Splinter Cell: Chaos Theory, God of War, Guitar Hero

در حالی که در سال ۲۰۰۵ شاهد نبرد Shadow of the Colossus و رزیدنت اویل ۴ برای اکثر جوایز بهترین بازی‌ سال از رویدادهای مختلف بودیم، آثاری مانند گاد آو وار، سایکونات، Splinter Cell: Chaos Theory و Civilization IV به راحتی می‌توانستند این افتخار را کسب کنند. از نسخه‌های اولیه‌ی آثاری مانند گیتار هیرو و فورتزا موتوراسپورت گرفته تا دنباله‌های خیره‌کننده‌ای مانند دویل می کرای ۳ و کال آو دیوتی ۲، خط تولید ۲۰۰۵ در حال حاضر حتی بهتر از آنچه در آن زمان بود، به نظر می‌رسد. حتی بازی‌هایی مانند Jade Empire و The Warriors ما را به یاد زمانی می‌اندازند که توسعه‌دهندگان بزرگ هنوز فرصت‌ امتحان کردن چیزهای جدید و متفاوت را از دست نمی‌دادند. این گواهی بر کیفیت آن دوران است و ارزش این را دارد که در مقاله‌ای جداگانه به آن پرداخته شود.

۱۰. سال ۲۰۰۰

بازی‌های مهم: Diablo 2, Baldur’s Gate 2, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Final Fantasy IX, WWF No Mercy, The Sims

سال ۲۰۰۰ سالی باورنکردنی برای دنباله‌های مختلف بود. Tony Hawk’s Pro Skater ۲، دیابلو ۲، بالدورز گیت ۲، The Legend of Zelda: Majora’s Mask، فاینال فانتزی ۹، Grandia II ،Banjo-Tooie، رزیدنت اویل: کد ورونیکا، WWF No Mercy و غیره، برخی از دنباله‌های منتشر شده در این سال بودند که در میان بهترین نسخه‌ها در سری‌های مربوطه‌ی خود قرار می‌گیرند. با این حال، این بازی‌های اوریجینال هستند که به متمایز شدن ۲۰۰۰ کمک می‌کنند. The Sims و Deus Ex عالی بودند و در عین حال بازی‌هایی مانند No One Lives Forever ،Vagrant Story ،Skies of Arcadia و Perfect Dark می‌توانستند آغازگر سری‌های جذابی باشند. همچنین شایان ذکر است که کنسول انقلابی پلی‌استیشن ۲ در این سال عرضه شد.

۹. سال ۱۹۹۹

بازی‌های مهم: SoulCalibur, Gran Turismo, 2, System Shock 2, Tony Hawk’s Pro Skater, Planescape Torment, RollerCoaster Tycoon

سال ۱۹۹۹ یکی از آن سال‌های عجیب است اما در عالی بودن آن شکی نیست. در این سال هیچ اثری نبود که از نظر بسیاری بهترین بازی سال باشد اما شاهد آثار فوق‌العاده‌ای نظیر سول‌کالیبور، گرن توریسمو ۲، سیستم شاک ۲، تونی هاوک پرو اسکیتر، Quake ۳، آنریل تورنومنت، اورکوئست و Planescape Torment بودیم که همگی می‌توانستند برای بردن بهترین جایزه‌ی سال با هم رقابت کنند.

در پایان این سال همچنین آثاری باورنکردنی مانند سایلنت هیل، فاینال فانتزی ۸، Super Smash Bros. ،Homeworld ،Age of Empires 2 ،RollerCoaster Tycoon و Legacy of Kain: Soul Reaver بودند که بسیاری را جذب خود کردند. شاید عجیب‌ترین چیز در مورد سال ۱۹۹۹ این باشد که بازی کلاسیک خاصی در این سال منتشر نشد، اما به طور کلی همانطور که ذکر شد پر از بازی‌های بود که به طور غیرقابل انکاری عالی و اغلب به طرز شگفت‌انگیزی متفاوت بودند.

۸. سال ۲۰۰۲

بازی‌های مهم: The Elder Scrolls III: Morrowind, Super Mario Sunshine, Eternal Darkness, Metroid Prime, Splinter Cell, Neverwinter Nights

در حالی که پلی‌استیشن ۲ وارد دومین سال عمر خود می‌شد و ایکس‌باکس و گیم کیوب وارد اولین سال عمر خود، یکی از بزرگترین جنگ‌های کنسولی در تاریخ بازی در آغاز سال ۲۰۰۲ به طور کامل در جریان بود. در واقع این سال نشان داد که چگونه هر کنسول چیزی متفاوت و در عین حال به همان اندازه جذاب ارائه می‌دهد. ایکس‌باکس با پورت‌های کنسولی خیره‌کننده‌ای نظیر The Elder Scrolls III: Morrowind، اسپلینترسل و Mechassault دست کم گرفته‌شده عملکرد خوبی داشت. گیم کیوب یک مجموعه بازی عالی را ارائه کرد که شامل شاهکار‌هایی مانند Super Mario Sunshine ،Animal Crossing، اترنال دارکنس، رزیدنت اویل و متروید پرایم بود. شاید بتوان گفت که پلی‌استیشن ۲ ضعیف‌ترین سال کنسول‌های جدید را پشت سر گذاشت، با این حال دارندگان این کنسول بدون شک از Grand Theft Auto: Vice City ،Sly Cooper و Ratchet & Clank راضی بودند.

در حالی که همه روی کنسول‌های جدید تمرکز می‌کردند، پلتفرم رایانه‌های شخصی نیز یک سال کاملا باورنکردنی را سپری کرد. Medal of Honor: Allied Assault دوره‌ی جدیدی از آثار تیراندازی سینمایی را آغاز کرد، در حالی که وارکرفت ۳، Medieval Total War و Age of Mythology سه تجربه‌ی متمایز و باورنکردنی را در سبک استراتژی ارائه کردند. مافیا، Neverwinter Nights ،No One Lives Forever ۲، هیتمن ۲، بتلفیلد ۱۹۴۲ و Star Wars: Jedi Knight را به این ترکیب اضافه کنید تا با یکی از بهترین سال‌ها برای این پلتفرم آشنا شوید. به طور کلی ۲۰۰۲ از آن سال‌هایی بود که از گیمرها می‌خواست تا چیزهای جدید زیادی را امتحان کنند و اغلب به آن‌ها برای کنجکاوی‌شان پاداش می‌داد.

۷. سال ۱۹۹۹

بازی‌های مهم: Super Mario Kart, Wolfenstein 3D, Ultima Underworld, Mortal Kombat, Contra III, Sonic the Hedgehog 2

سال ۱۹۹۹ از آن سال‌هایی است که صنعت بازی را برای همیشه تغییر داد. اهمیت تاریخی بازی‌ها، سخت‌افزار‌ها و رویداد‌های این سال خاص یکی از عواملی بود که به جایگاه این سال در لیست کمک زیادی کرد. در این سال مورتال کامبت سر و صدای زیادی ایجاد کرد، در حالی که دارندگان کنسول‌ها از سوپر ماریو کارت، Sonic The Hedgehog ۲ ،Streets of Rage II، کنترا ۳ و بازی A Link to the Past لذت می‌بردند. برخی از گیمر‌های خوش شانس حتی از آثار دست کم گرفته شده‌ای مانند Landstalker ،Shining Force و Soul Blazer نیز لذت بردند.

گیمر‌های پلتفرم رایانه‌های شخصی نیز بدون شک از این سال لذت بردند. با آثاری نظیر Dune II ،Alone in the Dark ،Wolfenstein ۳D ،Indiana Jones and the Fate of Atlantis و Ultima Underworld برای هر سلیقه‌ای بازی‌های جذابی وجود داشت. بازی‌های ۱۹۹۹ به قدری نوآوری داشتند که صنعت بازی هنوز هم از آن به خوبی سود می‌برد.

۶. سال ۲۰۲۳

بازی‌های مهم: Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Final Fantasy 16, Starfield, Diablo 4, Street Fighter 6

برخی آماده بودند تا قبل از شروع سال ۲۰۲۳ آن را یکی از بهترین سال‌های تاریخ بازی‌ بدانند و دلیل این ادعا هم چندان غیرمنطقی نبود. در واقع بسیاری از بازی‌های مورد انتظاری که قرار بود در ۲۰۲۲ منتشر شوند، به دلایل مختلفی نظیر کرونا و غیره به سال ۲۰۲۳ موکول شدند و این باعث شد که شاهد تنوع بسیار بالایی از آثار باکیفیت باشیم. در هر صورت سال ۲۰۲۳ همانطور که انتظار می‌رفت، فوق‌العاده بود و جالب است بدانید که صنعت بازی‌های ویدیویی در این سال در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، از نظر عرضه‌ی بازی‌هایی با میانگین امتیازات بالای ۹۰ در متاکریتیک، با ۲۵ بازی، بالاترین آمار در ۲۰ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد.

در این سال Tears of the Kingdom از تبلیغات قابل توجه‌ی خود فراتر رفت و کمتر کسی فکر می‌کرد این اثر شاهکار در نهایت در بسیاری از رویدادها جایزه‌ی بهترین بازی سال را به بالدورز گیت ۳ ببازد. البته این دو بازی با رقابت قابل توجهی از سوی آثاری چون استریت فایتر ۶، اسپایدرمن ۲، دیابلو ۴، الن ویک ۲، ماریو واندر، بازسازی رزیدنت اویل ۴ مواجه شدند. این‌ها همان بازی‌هایی هستند که در نهایت به سال ۲۰۲۳ کمک کردند تا هیاهوی زیادی ایجاد کند. ممکن است بی‌رحمانه به نظر برسد، اما وقتی آثاری مانند Lies of P ،Octopath Traveler ۲ ،Dave the Diver و Hi-Fi Rush خطر نادیده گرفته شدن را دارند، باید متوجه شوید که با چه سالی روبرو بوده‌ایم.

۵. سال ۲۰۱۳

بازی‌های مهم: GTA 5, The Last of Us, BioShock Infinite, Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, Far Cry 3: Blood Dragon, Assassin’s Creed IV

به پنج سال پایانی لیست رسیده‌ایم و می‌توان گفت که هر یک از این پنج سال شایستگی کسب مقام اول را دارند. سال ۲۰۱۳ بدون شک با انتشار جی‌تی‌ای ۵ و لست آو آس برجسته شد. اولی تبدیل به دومین بازی ویدیویی پرفروش تاریخ شد، در حالی که دومی یکی از آن آثار کمیاب است که تقریباً همه قبول دارند که یک شاهکار روایی است. در این میان بایوشاک اینفینیت ممکن است اثری تحسین شده در جهان باشد، اما این اثر همچنین با نظرات ضد و نقیضی از سوی طرفداران دو آتیشه‌ی سری مواجه شد. همچنین این سالی بود که فاینال فانتزی ۱۴ به Final Fantasy XIV: A Realm Reborn تبدیل شد. اهمیت این تحول هر سال که می‌گذرد بیشتر و بیشتر آشکار می‌شود.

از طرفی شاهد یک ریبوت از توم ریدر بودیم که کمتر کسی شاهد آمدن آن بود. در این میان آثاری مانند The Stanley Parable ،Gone Home و Papers, Please نیز عالی عمل کردند و بازی‌هایی مانند Rogue Legacy ،DmC و Metro: Last Light نیز دست کم گرفته شدند. بگذریم که بازی‌های جذابی نظیر دوتا ۲، A Link Between Worlds ،Brothers: A Tale of Two Sons ،Saints Row IV ،Blood Dragon ،Metal Gear Rising: Revengeance و اساسینز کرید ۴ نیز در این سال منتشر شدند. در نهایت یکی از بهترین چیزهایی که می‌توانید در مورد سال ۲۰۱۳ بگویید این است که ما هنوز در حال انجام برخی از بهترین بازی‌های این سال تا به امروز هستیم.

۴. سال ۲۰۰۱

بازی‌های مهم: Halo: Combat Evolved, Grand Theft Auto III, Super Smash Bros. Melee, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Devil May Cry, Final Fantasy X

اگر تا به حال شنیده‌اید که گیمر‌هایی در یک سن خاص ناله می‌کنند که شروع نسل‌های جدید بازی‌ها مانند گذشته دیگر هیجان‌انگیز نیست، سعی نکنید آن‌ها را سرزنش کنید زیرا برخی از آن‌ها به اندازه کافی خوش شانس بوده‌اند که سالی باورنکردنی‌ مانند ۲۰۰۱ را تجربه کرده‌اند. تعداد کمی در توانایی مایکروسافت برای تأثیرگذاری در بازار کنسول شک داشتند و تعدادی نیز هنوز شک داشتند که هیلو بتواند به یکی از تأثیرگذارترین بازی‌های لانچ ایکس‌باکس تبدیل شود. این در حالی است که کسانی که به جای ایکس‌باکس یک گیم‌کیوب خریدند، مشغول تجربه‌ی Super Smash Bros. Melee ،Luigi’s Mansion ،Super Monkey Ball و Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader بودند.

در طول اولین سال عمر خود، پلی‌استیشن ۲ یکی از بهترین کتابخانه‌های بازی یک ساله را ارائه کرد. گاهی اوقات سخت است که باور کنیم متال گیر سالید ۲، تونی هاوک پرو اسکیتر ۳، گرن توریسمو ۳، جی‌تی‌ای ۳، سایلنت هیل ۲، دویل می کرای، SSX Tricky، فاینال فانتزی ۱۰، ایکو، Red Faction و Jak and Daxter: The Precursor Legacy همگی در یک سال منتشر شدند. حتی نینتندو ۶۴ با انتشار Paper Mario و Conker’s Bad Fur Day بسیاری را سرگرم کرد. مکس پین، Golden Sun ،Return to Castle Wolfenstein ،Dead or Alive ۳ و Aliens vs. Predator ۲ را به موارد ذکر شده اضافه کنید تا اهمیت این سال را درک کنید.

۳. سال ۲۰۰۷

بازی‌های مهم: Portal, Call of Duty 4: Modern Warfare, Halo 3, World of Warcraft: Burning Crusade, Rock Band, Super Mario Galaxy

سال ۲۰۰۷ سالی بود که Team Fortress ۲ ،Half-Life ۲: Episode ۲ و پورتال را به صورت یک مجموعه به ما داد. همچنین سالی بود که کال آو دیوتی ۴: مدرن وارفر را به عنوان اوج یکی از بزرگترین سری‌های بازی ارائه کرد، در حالی که هیلو ۳ پایان یک دوره را بری هیلو رقم زد. با این حال، بیش از هر چیز، سال ۲۰۰۷ را به‌ عنوان زمانی طلایی برای‌ ایده‌های جدید جسورانه‌ای که تبدیل به یک سری بزرگ شدند، به یاد خواهیم آورد. ۲۰۰۷ سالی بود که اولین بازی‌های سری‌های بایوشاک، اساسینز کرید، آنچارتد، کرایسیس و مس افکت را به ما داد. حتی سوپر ماریو گلکسی به اندازه‌ی کافی خوب بود تا به بخشی از آینده‌ی سری سوپر ماریو تبدیل شود.

۲. سال ۱۹۹۸

بازی‌های مهم: Metal Gear Solid, Half-Life, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Fallout 2, Resident Evil 2, Starcraft

شاید بسیاری از شما انتظار داشتید که این سال در رتبه‌ی اول قرار گیرد. ۱۹۹۸ فقط یک سال عالی در صنعت بازی نبود زیرا همیشه به عنوان سالی که به ما Half-Life ،The Legend of Zelda: Ocarina of Time و متال گیر سالید را به ما داد، در خاطره‌ها باقی خواهد ماند. این‌ها سه بازی بسیار متفاوت بودند که قدرت بهترین پلتفرم‌های موجود در آن زمان را نشان می‌دادند. اگر به شواهد بیشتری بر عظمت ۱۹۹۸ نیاز دارید، آن را در استارکرفت، فال‌اوت ۲، رزیدنت اویل ۲، Starsiege: Tribes، Tekken ۳، گریم فندانگو، Banjo-Kazooie ،Thief: The Dark Project و یا اولین حضور پوکمون در آمریکای شمالی خواهید یافت. بسیاری از این بازی‌ها تا به امروز در ژانر‌های مربوطه‌ی خود از بهترین‌ها هستند و گاهی اوقات فراموش کردن این موضوع سخت است که آن‌ها همین دیروز اکران نشده‌اند. گفتنی است که بسیاری از آن‌ها حتی اگر سال جاری هم منتشر می‌شدند نیز می‌توانستند برنده‌ی بهترین بازی سال شوند.

۱. سال ۲۰۰۴

بازی‌های مهم: Halo 2, Half-Life 2, Metroid Prime 2, Metal Gear Solid 3, World of Warcraft, GTA: San Andreas, Star Wars: Knights of the Old Republic 2

اگر به شما بگویند که کانتر استرایک: سورس، کیل‌زون، Ratchet & Clank: Up Your Arsenal، اورکوئست ۲، The Legend of Zelda: The Minish Cap، هیلو ۲، Half-Life ۲، جک ۳، نید فور اسپید آندرگراوند ۲، متروید پرایم ۲، ومپایر بلادلاینز، اسپایدرمن ۲، متال گیر سالید ۳ و رلد آو وارکرفت همگی در یک سال منتشر شده‌اند، احتمالا به این نتیجه خواهید رسید که با یکی از بهترین سال‌های تاریخ بازی روبرو هستیم. حال اگر به شما بگویند که همه‌ی این بازی‌ها در ماهی یکسان یعنی نوامبر ۲۰۰۴ منتشر شده‌اند، چه فکری خواهید کرد؟

در سالی که احتمالا بهترین ماه در تاریخ بازی‌های ویدیویی را در خود دارد، ما همچنان شاهد آثاری نظیر The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay، جی‌تی‌ای: سن آندریاس، نینجا گایدن، رم: توتال وارBurnout ۳: Takedown ،Katamari Damacy ، Star Wars: Knights of the Old Republic ۲، ،ESPN NFL ۲K۵، سیمز ۲، فارکرای و غیره بودیم. این‌ها فقط بازی‌هایی هستند که در آن زمان به‌ طور کلی به عنوان آثاری پرطرفدار شناخته می‌شدند. بنابراین آثار بسیار بیشتری از سال ۲۰۰۴ وجود دارند که از آن زمان تا کنون مورد تحسین قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۰۰۴ همان سالی است که Nintendo DS را به ما داد. در نهایت اگر شما یکی از بسیاری از افرادی هستید که نسل پلی‌استیشن ۲، ایکس‌باکس و گیم‌کیوب را بهترین نسل کنسول‌های تاریخ می‌دانند، پس احتمالا سال ۲۰۰۴ را نیز اوج آن دوران خاص در نظر بگیرید. ما ممکن است که دیگر هرگز چنین سالی را نبینیم.

منبع: Den of Geek

